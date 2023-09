A configuração CI/CD, que significa Integração Contínua e Implantação Contínua, é um aspecto crucial nas práticas modernas de desenvolvimento de software. É uma abordagem abrangente que facilita a integração e implantação perfeitas de alterações de código por meio de pipelines estruturados e automatizados, garantindo interrupção mínima para os usuários finais e mantendo uma alta qualidade de software. Isto é particularmente importante para uma plataforma como AppMaster, que visa fornecer aos seus clientes uma experiência de desenvolvimento de aplicações mais rápida, eficiente e económica.

Integração Contínua (CI) é a prática de mesclar alterações de código de vários desenvolvedores em um repositório principal compartilhado com a maior frequência e rapidez possível. Isso ajuda a identificar e corrigir possíveis problemas numa fase inicial, reduzindo o tempo geral de desenvolvimento e os custos de manutenção. Testes automatizados são executados para verificar a integridade das alterações, permitindo que os desenvolvedores detectem e corrijam bugs ou problemas de compatibilidade antes que se tornem um problema. De acordo com o “Relatório sobre o estado do DevOps” da Puppet, equipes de alto desempenho que implementam CI se recuperam de falhas de implantação 24 vezes mais rápido e têm uma taxa de falhas de alteração três vezes menor do que seus pares.

A implantação contínua (CD) leva a CI para o próximo nível, automatizando todo o processo de implantação, desde a construção de executáveis ​​até sua implantação em um ambiente apropriado. Isso garante que novas alterações sejam implementadas o mais rápido possível, permitindo que os usuários finais experimentem melhorias, correções de bugs e novos recursos mais rapidamente. A pesquisa mostra que as equipes que habilitam CI/CD podem implantar 200 vezes mais vezes com prazos de entrega 2.555 vezes mais rápidos em comparação com seus pares, de acordo com o relatório Puppet mencionado anteriormente. O pipeline de CD automatizado não apenas aumenta a frequência e a eficiência da implantação, mas também garante consistência e reduz o risco de erro humano no processo de implantação.

A configuração CI/CD no contexto do AppMaster abrange todo o processo de configuração, gerenciamento e otimização dos pipelines de automação para integração contínua e implantação contínua. Isso significa criar a infraestrutura necessária para dar suporte à construção, teste, implantação e monitoramento automatizados de alterações de código à medida que elas progridem no pipeline.

A plataforma AppMaster cuida da configuração de CI/CD automaticamente, fornecendo aos usuários um caminho simplificado desde alterações de projeto até atualizações ao vivo. Por exemplo, quando um cliente pressiona o botão ‘Publicar’ em seu projeto, o pipeline de CI/CD da plataforma é acionado. AppMaster gera código-fonte para aplicativos back-end, web e móveis; compila-os; executa testes; empacota os aplicativos em contêineres Docker para aplicativos backend; e os implanta na nuvem - tudo em 30 segundos.

Este rápido processo de CI/CD resulta em muitos benefícios para os usuários do AppMaster, como:

Débito técnico reduzido : Ao gerar código do zero cada vez que os projetos são modificados e regenerar aplicativos completos sempre que necessário, AppMaster elimina essencialmente qualquer débito técnico remanescente.

Escalabilidade : a implantação em nuvem e aplicativos de back-end baseados em Go permitem escalabilidade excepcional, acomodando casos de uso de alta carga e satisfazendo as necessidades das empresas.

Controle de versão : O uso de contêineres Docker garante consistência no processo de implantação e permite um controle de versão eficaz sem a necessidade de intervenção manual.

Atualizações flexíveis : a abordagem orientada ao servidor do AppMaster permite que os clientes enviem atualizações de aplicativos móveis (IU, lógica e chaves de API) sem ter que enviar novas versões para a App Store ou Play Market.

Além disso, AppMaster fornece ferramentas adicionais para suportar o processo de CI/CD, incluindo documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, gerados automaticamente para cada projeto.

No geral, a configuração CI/CD é um componente chave que otimiza o desenvolvimento de software, melhorando o desempenho e a eficiência do ciclo de vida do projeto. Combinando o poder da integração contínua e da implantação contínua, a plataforma da AppMaster garante aplicativos atualizados e de alta qualidade que são dimensionados adequadamente para diversos casos de uso. Ao abraçar e dominar as práticas de CI/CD, a plataforma no-code AppMaster contribui ativamente para a aceleração do desenvolvimento de aplicações sem comprometer a qualidade ou escalabilidade, atendendo às necessidades de diversos tipos de clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas.