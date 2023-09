La configurazione CI/CD, che sta per Continuous Integration e Continuous Deployment, è un aspetto cruciale nelle moderne pratiche di sviluppo software. Si tratta di un approccio completo che facilita l'integrazione e l'implementazione senza soluzione di continuità delle modifiche al codice attraverso pipeline strutturate e automatizzate, garantendo interruzioni minime per gli utenti finali e mantenendo un'elevata qualità del software. Ciò è particolarmente importante per una piattaforma come AppMaster, che mira a fornire ai propri clienti un'esperienza di sviluppo di applicazioni più rapida, efficiente ed economica.

L'integrazione continua (CI) è la pratica di unire le modifiche al codice di più sviluppatori in un repository principale condiviso il più spesso e rapidamente possibile. Ciò aiuta a identificare e correggere potenziali problemi in una fase iniziale, riducendo i tempi di sviluppo complessivi e i costi di manutenzione. Vengono eseguiti test automatizzati per verificare l'integrità delle modifiche, consentendo agli sviluppatori di individuare e correggere bug o problemi di compatibilità prima che diventino un problema. Secondo lo "State of DevOps Report" di Puppet, i team ad alte prestazioni che implementano la CI si riprendono dagli errori di distribuzione 24 volte più velocemente e hanno un tasso di cambiamento fallito tre volte inferiore rispetto ai loro colleghi.

La distribuzione continua (CD) porta la CI a un livello superiore, automatizzando l'intero processo di distribuzione, dalla creazione degli eseguibili alla loro distribuzione in un ambiente appropriato. Ciò garantisce che le nuove modifiche vengano implementate il più rapidamente possibile, consentendo agli utenti finali di sperimentare miglioramenti, correzioni di bug e nuove funzionalità prima. La ricerca mostra che i team che abilitano CI/CD possono eseguire implementazioni 200 volte più spesso con tempi di consegna 2.555 volte più rapidi rispetto ai loro colleghi, secondo il rapporto Puppet menzionato in precedenza. La pipeline CD automatizzata non solo aumenta la frequenza e l'efficienza della distribuzione, ma garantisce anche coerenza e riduce il rischio di errore umano nel processo di distribuzione.

La configurazione CI/CD nel contesto di AppMaster comprende l'intero processo di impostazione, gestione e ottimizzazione delle pipeline di automazione sia per l'integrazione continua che per la distribuzione continua. Ciò significa creare l'infrastruttura necessaria per supportare la creazione, il test, la distribuzione e il monitoraggio automatizzati delle modifiche al codice man mano che avanzano lungo la pipeline.

La piattaforma di AppMaster si occupa automaticamente della configurazione CI/CD, fornendo agli utenti un percorso semplificato dalle modifiche del progetto agli aggiornamenti in tempo reale. Ad esempio, quando un cliente preme il pulsante "Pubblica" sul proprio progetto, viene attivata la pipeline CI/CD della piattaforma. AppMaster genera codice sorgente per applicazioni backend, web e mobili; li compila; esegue test; impacchetta le applicazioni in contenitori Docker per le applicazioni backend; e li distribuisce nel cloud, il tutto entro 30 secondi.

Questo rapido processo CI/CD comporta numerosi vantaggi per gli utenti di AppMaster, tra cui:

Debito tecnico ridotto : generando codice da zero ogni volta che i progetti vengono modificati e rigenerando applicazioni complete quando necessario, AppMaster elimina sostanzialmente qualsiasi debito tecnico persistente.

Scalabilità : l'implementazione del cloud e le applicazioni backend basate su Go consentono una scalabilità eccezionale, adattandosi a casi d'uso ad alto carico e soddisfacendo le esigenze delle aziende.

Controllo della versione : l'uso di contenitori Docker garantisce coerenza nel processo di distribuzione e consente un controllo efficace della versione senza la necessità di intervento manuale.

Aggiornamenti flessibili : l'approccio basato su server di AppMaster consente ai clienti di inviare aggiornamenti delle applicazioni mobili (interfaccia utente, logica e chiavi API) senza dover inviare nuove versioni all'App Store o al Play Market.

Inoltre, AppMaster fornisce strumenti aggiuntivi per supportare il processo CI/CD, inclusa la documentazione Swagger (Open API) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database, generati automaticamente per ogni progetto.

Nel complesso, la configurazione CI/CD è un componente chiave che ottimizza lo sviluppo del software, migliorando le prestazioni e l'efficienza del ciclo di vita del progetto. Combinando la potenza dell'integrazione continua e della distribuzione continua, la piattaforma di AppMaster garantisce applicazioni aggiornate e di alta qualità che si adattano adeguatamente ai diversi casi d'uso. Abbracciando e padroneggiando le pratiche CI/CD, la piattaforma no-code AppMaster contribuisce attivamente all'accelerazione dello sviluppo delle applicazioni senza compromettere la qualità o la scalabilità, aderendo alle esigenze di vari tipi di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.