يعد تعاون CI/CD، في سياق تطوير البرمجيات، بمثابة التقارب بين ممارسات التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD) التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والجودة والموثوقية الشاملة لعمليات تطوير البرمجيات. تركز هذه الممارسات على تعزيز ثقافة الاتصال والتعاون والمسؤولية المشتركة بين المطورين والمختبرين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة الآخرين خلال دورة حياة تطوير المنتج. الهدف الأساسي هو ضمان تسليم تعليمات برمجية عالية الجودة ومستقرة وآمنة في الوقت المناسب، مما يمكّن الفرق من تطوير التطبيقات الناجحة ونشرها وصيانتها بسرعة.

التكامل المستمر (CI) هو عملية دمج التعليمات البرمجية المطورة حديثًا في قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية بشكل متكرر (عادةً عدة مرات يوميًا)، والتي يتم تشغيلها عن طريق عمليات البناء والاختبارات الآلية. تشجع هذه الممارسة المطورين على التعاون في قواعد التعليمات البرمجية المتطورة باستمرار، وتقليل التعارضات، ورصد مشكلات التكامل في وقت مبكر من عملية التطوير. يمكّن CI الفرق من مراقبة سلامة وجودة التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستمرار، مما يضمن حل الأخطاء وعمليات الدمج غير الصحيحة والمشكلات الأخرى على الفور. تتضمن أنظمة CI الشائعة Jenkins وTravis CI وCircleCI وغيرها.

يتضمن النشر المستمر (CD) النشر التلقائي لتغييرات التعليمات البرمجية في بيئات الإنتاج بمجرد مرورها عبر سلسلة من الاختبارات وعمليات التحقق من الصحة الآلية. ومن خلال أتمتة عملية النشر، يمكّن القرص المضغوط الفرق من إصدار الميزات والتحديثات وإصلاحات الأخطاء بسرعة وبأقل قدر من التدخل البشري. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يساعد على تسريع دورة التطوير وتقصير الوقت الذي تستغرقه الميزات الجديدة للانتقال من مجرد التفكير إلى أن تكون في أيدي المستخدمين. تُستخدم أنظمة الأقراص المضغوطة مثل AWS CodeDeploy وSpinnaker وGitLab CI/CD بشكل شائع لأتمتة عملية النشر.

يضع تعاون CI/CD الأساس لثقافة DevOps، التي تسعى إلى كسر الصوامع التقليدية بين المطورين وفرق العمليات، ودمجهم في فريق واحد موحد يركز على تقديم برامج عالية الجودة بسرعة وكفاءة. تساعد ممارسات DevOps على تحسين مسار تطوير البرامج بالكامل، بدءًا من التخطيط والتطوير ووصولاً إلى النشر والصيانة، من خلال الاستفادة من نقاط القوة والقدرات لدى كلا الفريقين.

في منصة AppMaster no-code ، يعد التعاون بين CI/CD جانبًا أساسيًا في عملية تطوير البرامج. تتيح أدوات AppMaster القوية للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مع التركيز على السرعة والكفاءة، دون المساس بالجودة وقابلية الصيانة. من خلال دمج أفضل ممارسات CI/CD، يضمن AppMaster أن أي تغييرات يتم إجراؤها على مخططات التطبيق يتم نشرها بسلاسة عبر مسار التطوير، مما يؤدي إلى إنشاء إصدارات جديدة للتطبيق في أقل من 30 ثانية وإنتاج التطبيقات دائمًا من الصفر للتخلص من الديون الفنية.

على سبيل المثال، عندما يقوم العميل بتعديل مخطط داخل نظام AppMaster الأساسي ويضغط على الزر "نشر"، AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزمها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية)، ونشرها على السحابة. تسلط هذه العملية الضوء على أهمية التعاون بين CI/CD في تطوير البرامج في AppMaster ، حيث تضمن إنشاء تطبيقات متسقة وعالية الجودة وحديثة بسرعة وكفاءة.

علاوة على ذلك، يدعم AppMaster التكامل مع أدوات وخدمات CI/CD الشائعة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للفرق التي أنشأت بالفعل خطوط أنابيب CI/CD أو ترغب في التكامل مع الأنظمة الخارجية. يتيح ذلك تجربة سلسة ومرنة لعملاء AppMaster ، بغض النظر عن متطلبات أو تفضيلات CI/CD الخاصة بهم.

بشكل عام، يعد التعاون بين CI/CD أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تطوير وصيانة البرامج الحديثة. من خلال دمج عمليات التكامل المستمر والنشر المستمر، يمكن للفرق تحسين كفاءة وجودة وموثوقية قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل كبير مع تقليل الوقت الذي تستغرقه الميزات والتحديثات الجديدة للوصول إلى المستخدمين النهائيين. في مشهد تكنولوجي يتطور باستمرار، يعمل التعاون بين CI/CD على تمكين المؤسسات والأفراد من الحفاظ على قدرتهم على المنافسة والابتكار، والاستفادة من السرعة المتزايدة وفعالية التكلفة وقابلية التوسع التي توفرها منصات مثل AppMaster.