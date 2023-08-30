تشير مراقبة CI/CD، في سياق التكامل المستمر (CI) والنشر/التسليم المستمر (CD)، إلى عملية التتبع المستمر وتقييم الجوانب المختلفة لخط أنابيب CI/CD لضمان التسليم الفعال والآمن والمستقر من منتجات البرمجيات. ويشمل مراقبة عمليات إنشاء البرامج والاختبار والنشر وأداء البنية التحتية. من خلال تحديد الاختناقات والأخطاء والمشكلات المحتملة بشكل استباقي، تمكن مراقبة CI/CD فرق التطوير من الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة التعليمات البرمجية وتسريع دورة إصدار البرامج مع تقليل وقت التوقف عن العمل والمخاطر الأمنية.

مع الاعتماد المتزايد لمنهجيات Agile وممارسات DevOps، أصبح CI/CD جزءًا لا يتجزأ من تطوير البرمجيات الحديثة. تشير الأبحاث إلى أن فرق DevOps عالية الأداء من المرجح أن تتجاوز ربحية مؤسستها وحصتها في السوق وأهداف الإنتاجية بمقدار 2.5 مرة، بالإضافة إلى تحقيق عمليات نشر أكثر تكرارًا بمقدار 200 مرة وزمن تغيير أسرع بمقدار 2604 مرة. تلعب مراقبة CI/CD دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تحقيق مقاييس الأداء الممتازة هذه.

يكمن جوهر مراقبة CI/CD الفعالة في استخدام المقاييس الشاملة، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى أربعة جوانب:

مقاييس البناء: تركز هذه المقاييس على تتبع حالة وأداء إصدارات البرامج. تتضمن الأمثلة معدل نجاح البناء، ومدة البناء، وتكرار الإصدارات، وتغطية التعليمات البرمجية، وتغيير المهلة الزمنية. توفر المراقبة المنتظمة لهذه المقاييس رؤى حول كفاءة وفعالية عملية التطوير، مما يسمح للفرق بتحسين تخصيص الموارد وإنشاء الجداول الزمنية. مقاييس الاختبار: تعد مراقبة مقاييس الاختبار أمرًا ضروريًا لتقييم جودة الكود واكتشاف المشكلات في وقت مبكر من عملية التطوير. تتضمن مقاييس الاختبار الرئيسية معدل نجاح الاختبار ومدة الاختبار وعدد حالات الاختبار وتغطية الكود وكثافة العيوب. من خلال مراقبة هذه المقاييس عبر مراحل مختلفة من الاختبار، يمكن لفرق التطوير تحديد نقاط الضعف وتنفيذ التحسينات لضمان سلامة خط أنابيب CI/CD الخاص بهم. مقاييس النشر: تتضمن مراقبة النشر تتبع التكرار والمدة ومعدل النجاح ومعدل التراجع عن عمليات النشر. توفر هذه المقاييس رؤى حول الكفاءة التشغيلية لعملية التطوير المستمر وتساعد في تحديد مجالات التحسين. علاوة على ذلك، تساعد مراقبة مقاييس النشر أيضًا في تقييم تأثير الإصدارات الجديدة على أداء النظام وتجربة المستخدم النهائي. مقاييس البنية التحتية: تضمن مراقبة البنية التحتية التي تدعم خط أنابيب CI/CD، مثل الموارد السحابية وقواعد البيانات والحاويات، التسليم المستمر لمنتجات برمجية قوية وموثوقة وفعالة. تتضمن مقاييس البنية التحتية استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ والتوفر. يتيح تتبع هذه المقاييس في الوقت الفعلي للفرق تحديد الاختناقات أو المخاطر المحتملة، وتحسين أداء النظام، ومنع التوقف عن العمل.

بالإضافة إلى هذه المقاييس، تتضمن مراقبة CI/CD مراقبة العديد من الأدوات وعمليات التكامل المتضمنة في المسار، مثل أنظمة التحكم في الإصدار، وأدوات البناء والنشر مثل Jenkins، وأنظمة تنسيق الحاويات مثل Kubernetes. يتيح جمع البيانات من هذه الأدوات عرضًا موحدًا لسلامة خط أنابيب CI/CD ويبلغ القرارات المتعلقة بتحسين خط الأنابيب وتحسيناته.

إحدى الأنظمة الأساسية التي تعمل على تبسيط عملية مراقبة CI/CD هي AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. من خلال استخدام تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها، يمكن للعملاء دمج مكونات خطوط أنابيب CI/CD الخاصة بهم بسلاسة والاستفادة من ميزات مثل عمليات الإنشاء والاختبار والنشر الآلية، ووثائق واجهة برمجة التطبيقات الشاملة، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تسهل هذه الميزات إنشاء خط أنابيب CI/CD سلس وفعال وموثوق.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر قابلية توسع استثنائية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. تم تصميم منصة AppMaster لجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. إنه يخدم مجموعة واسعة من العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات - من خلال تمكين التسليم السريع للبرامج مع معالجة الديون الفنية بشكل نشط وتحسين جودة التعليمات البرمجية الإجمالية من خلال ممارسات مراقبة CI/CD الفعالة.

في الختام، تعد مراقبة CI/CD جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، مما يمكّن المؤسسات من تقديم منتجات برمجية عالية الجودة بسرعة وأمان. من خلال الاستفادة من مقاييس البناء والاختبار والنشر والبنية التحتية الرئيسية واستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن لفرق التطوير الحفاظ على خط أنابيب CI/CD فعال وقوي، مما يحقق إنتاجية رائعة ومكاسب ربحية في هذه العملية.