مقاييس CI/CD، أو التكامل المستمر ومقاييس التسليم المستمر، هي مجموعة من القياسات الكمية والنوعية المستخدمة لتقييم فعالية وكفاءة وموثوقية خط أنابيب CI/CD الخاص بالمؤسسة. في سياق تطوير البرمجيات، تعد مسارات CI/CD جزءًا مهمًا من أي دورة حياة تطوير برمجيات حديثة، مما يضمن التكامل السلس والاختبار وتسليم تغييرات التعليمات البرمجية إلى بيئات الإنتاج. من خلال توفير خط أنابيب CI/CD قوي، تعمل مؤسسات مثل AppMaster على تمكين التطوير السريع والمتكرر وتقليل وقت الوصول إلى السوق وتحسين أداء التطبيقات، مما يؤدي في النهاية إلى ميزة أكثر تنافسية في مشهد اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا سريع الخطى.

يمكن تصنيف مقاييس CI/CD على نطاق واسع إلى أربع مجموعات رئيسية: مقاييس التعليمات البرمجية والإنشاء والاختبار والنشر. تشمل هذه الفئات النطاق الكامل لعملية تطوير البرامج وتسليمها، وتعمل كإطار شامل لتقييم أداء خط الأنابيب وتحديد مجالات التحسين.

مقاييس الكود: تركز مقاييس الكود على جودة الكود وتعقيده وقابلية صيانته. تعتبر هذه المقاييس ضرورية لاكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يقلل من فرصة إدخال الديون الفنية أو الأخطاء غير المرغوب فيها في قاعدة التعليمات البرمجية. تتضمن بعض مقاييس الكود الشائعة ما يلي:

تغطية الكود: النسبة المئوية للكود الذي تغطيه الوحدة أو الاختبارات الوظيفية.

تغيير التعليمات البرمجية: معدل تغير التعليمات البرمجية بمرور الوقت، ويتم قياسه من خلال الأسطر المضافة أو المعدلة أو المحذوفة.

تعقيد الكود: مقياس للتعقيد المنطقي للكود، ويتم حسابه غالبًا باستخدام أدوات مثل التعقيد السيكلوماتي أو تعقيد هالستيد.

تكرار التعليمات البرمجية: النسبة المئوية للتعليمات البرمجية المكررة داخل قاعدة التعليمات البرمجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة وعدم الاتساق المحتمل.

مقاييس البناء: تركز مقاييس البناء على كفاءة وأداء عملية البناء، وهي العمود الفقري لأي خط أنابيب CI/CD. يمكنهم المساعدة في تحديد الاختناقات والمشكلات التي يمكن أن تعيق إكمال الإصدارات بنجاح وفي الوقت المناسب. تشمل مقاييس البناء الرئيسية ما يلي:

تكرار البناء: عدد عمليات البناء التي تم إجراؤها خلال إطار زمني محدد، مما يوضح وتيرة التطوير.

مدة البناء: الوقت المنقضي بين بداية البناء ونهايته، مما يؤثر على مدى سرعة تقديم التعليقات للمطورين.

معدل نجاح البناء: نسبة عمليات البناء الناجحة إلى إجمالي عدد عمليات البناء، مما يوضح السلامة العامة واستقرار عملية التطوير.

مقاييس الاختبار: تركز مقاييس الاختبار على تقييم فعالية استراتيجية اختبار المشروع، مما يضمن نشر تعليمات برمجية عالية الجودة في الإنتاج. يمكنهم مساعدة المؤسسات على تحديد مجالات التحسين في عملية الاختبار الخاصة بهم، مما يتيح مسار تسليم أكثر قوة وموثوقية. تشمل مقاييس الاختبار المهمة ما يلي:

تغطية الاختبار: نسبة التعليمات البرمجية التي تم اختبارها باستخدام حالات اختبار تلقائية، مما يوفر إشارة إلى المخاطر ونقاط الضعف المحتملة في المناطق غير المختبرة في قاعدة التعليمات البرمجية.

مدة الاختبار: الوقت الذي يستغرقه إجراء مجموعة من الاختبارات، مما يؤثر على الكفاءة العامة وتوقيت خط الأنابيب.

كثافة العيوب: عدد العيوب المكتشفة لكل وحدة من التعليمات البرمجية، مما يوفر رؤى قيمة حول جودة التعليمات البرمجية الشاملة وفعالية استراتيجية الاختبار.

متوسط ​​الوقت حتى الفشل (MTTF): متوسط ​​الوقت بين حالات فشل الاختبار المتعاقبة، مما يساعد على تحديد المشكلات المحتملة في قاعدة التعليمات البرمجية أو عملية الاختبار نفسها.

مقاييس النشر: تعمل مقاييس النشر على تقييم الكفاءة والموثوقية وسرعة نشر تغييرات التعليمات البرمجية في بيئات الإنتاج. توفر هذه المقاييس رؤى مهمة حول مدى سلاسة عمل عملية التسليم ويمكن أن تساعد المؤسسات على التخلص من مشكلات النشر المحتملة التي قد تعطل خدماتها أو تؤدي إلى انخفاض أدائها. تتضمن مقاييس النشر الشائعة ما يلي:

تكرار النشر: المعدل الذي يتم به نشر تغييرات التعليمات البرمجية في الإنتاج، مما يعكس قدرة المؤسسة على توفير تحديثات سريعة ومتكررة لخدماتها.

مدة النشر: الوقت المستغرق لنشر التغيير من التدريج إلى بيئة الإنتاج، والذي غالبًا ما يتأثر بعوامل مثل عمليات الموافقة اليدوية ومهام الترحيل والمزامنة مع الخدمات أو الأنظمة الأخرى.

معدل نجاح النشر: النسبة المئوية لعمليات النشر الناجحة فيما يتعلق بإجمالي عمليات النشر، مما يوضح الموثوقية الإجمالية لعملية النشر.

متوسط ​​الوقت اللازم للاسترداد (MTTR): متوسط ​​الوقت اللازم لاستعادة خدمة أو نظام بعد الفشل الناجم عن النشر، مما يشير إلى قدرة المؤسسة على التعافي بسرعة والحفاظ على الاستقرار التشغيلي.

باختصار، تعمل مقاييس CI/CD كأداة حيوية لتقييم وتحسين وصيانة خط أنابيب CI/CD قوي وفعال وعالي الأداء، مما يضمن إمكانية تطوير تطبيقات البرامج واختبارها ونشرها بأقل قدر من الاحتكاك وأقصى قدر من الموثوقية. تتيح منصة AppMaster no-code التكامل السلس لخطوط CI/CD في عملية تطوير التطبيقات، مما يوفر للعملاء القدرة على إنشاء ونشر تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وعالية الجودة بسرعة دون القلق بشأن الديون الفنية أو الحاجة للخبرة التقنية المتعمقة.