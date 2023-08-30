في سياق التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، يشير المصطلح "عناصر CI/CD" إلى نتيجة عملية إنشاء البرنامج وتعبئته. يتم إنتاج هذه العناصر كنتيجة لعملية تطوير البرامج وهي ضرورية لاختبار تطبيقات البرامج ونشرها وإدارتها. باعتباره نظامًا أساسيًا شاملاً no-code ونظامًا بيئيًا لتطوير التطبيقات، تم تصميم AppMaster لتبسيط عملية CI/CD لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، مما يضمن أداءً فائقًا للتطبيقات والنشر الفعال وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف للشركات بجميع أحجامها.

يمكن تصنيف منتجات CI/CD إلى أربع فئات عريضة:

عناصر كود المصدر: تتضمن أحدث كود مصدر للمشروع، والمكتبات المشتركة، والتبعيات، الضرورية لتجميع البرامج واختبارها ونشرها. يجب التحكم في إصدار هذه العناصر، عادةً باستخدام نظام التحكم في الإصدار (VCS)، للحفاظ على سجل التغيير وضمان التعاون السلس. العناصر المجمعة والقابلة للتنفيذ: تشتمل هذه العناصر على الملفات الثنائية (المترجمة) والبرامج القابلة للتنفيذ الناتجة عن عملية الإنشاء الآلية، وتكون هذه العناصر مطلوبة لتشغيل تطبيق البرنامج. على سبيل المثال، في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (Golang)، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. عناصر التكوين: هذه هي ملفات التكوين الأساسية ومتغيرات البيئة والإعدادات المطلوبة لتشغيل البرنامج ونشره بشكل سليم. يجب أن تكون هذه العناصر منفصلة عن الكود المصدري للتطبيق، وأن يتم إصدار إصدارها بشكل مستقل، وأن تكون مشفرة لأسباب أمنية. عناصر التوثيق: تتضمن هذه العناصر وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API)، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والمعلومات الهامة الأخرى اللازمة لدمج تطبيق البرنامج واختباره ونشره وصيانته بنجاح.

تلعب عناصر CI/CD دورًا حيويًا في تحقيق التطوير السلس للتطبيقات واختبارها ونشرها. فهي تمكن المطورين من اكتشاف المشكلات في وقت مبكر من عملية التطوير، مما يقلل من مخاطر إدخال الأخطاء وتقليل تأخير النشر. تعد أتمتة إنشاء العناصر وإصدارها وإدارتها أحد الجوانب الرئيسية لسير عمل CI/CD الحديث، وهو أمر ضروري للحفاظ على الجودة والكفاءة العالية لعمليات تطوير البرامج ونشرها.

يستخدم AppMaster أسلوبًا مبتكرًا في التعامل مع عناصر CI/CD في نظامه الأساسي no-code. مع التركيز على تخفيف الديون الفنية، يقوم AppMaster تلقائيًا بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات أو تم تحديث المخططات. يتيح ذلك إنشاء عناصر دقيقة في كل خطوة من العملية، مما يساعد المطورين على تقليل الوقت المستغرق في التدخل اليدوي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. علاوة على ذلك، فإن الإنشاء الآلي للوثائق الأساسية، مثل وثائق OpenAPI (Swagger)، يضمن التكامل المبسط واختبار وإدارة مكونات البرنامج.

من خلال دمج إدارة عناصر CI/CD في نظامها الأساسي no-code ، توفر AppMaster لمستخدميها نهجًا مبسطًا وخاليًا من المتاعب لتطوير التطبيقات. يتيح ذلك للشركات تحقيق كفاءة أكبر في تطوير التطبيقات وخفض التكاليف دون المساس بجودة حلولها البرمجية وقابلية تطويرها. يتيح حل AppMaster للمستخدمين نشر تطبيقاتهم بنقرة زر واحدة، مما يضمن إمكانات النشر والتحديث الخالية من العيوب للعناصر التي تم إنشاؤها.

في مشهد البرمجيات سريع التطور اليوم، يمكن أن يؤدي الإنشاء السريع والدقيق لعناصر CI/CD وإدارتها ونشرها إلى إحداث فرق كبير في تقديم تطبيقات عالية الجودة لأصحاب المصلحة في الأعمال والمستخدمين النهائيين. تعمل منصة AppMaster ، بفضل إمكاناتها الفائقة في التعامل مع CI/CD Artifact، على تمكين العملاء من تطوير ونشر تطبيقات الأعمال القابلة للتطوير بسلاسة، بغض النظر عن حجم فريقهم أو خبرتهم الفنية. من خلال دمج إدارة CI/CD Artifact في النظام الأساسي no-code ، يمكن للعملاء تحقيق الكفاءة المثلى وعائد أعلى على الاستثمار، مما يجعل AppMaster أداة لتغيير قواعد اللعبة في مجال تطوير البرمجيات ونشرها.