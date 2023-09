Die CI/CD-Konfiguration, die für Continuous Integration und Continuous Deployment steht, ist ein entscheidender Aspekt in modernen Softwareentwicklungspraktiken. Es handelt sich um einen umfassenden Ansatz, der die nahtlose Integration und Bereitstellung von Codeänderungen durch strukturierte, automatisierte Pipelines erleichtert und so minimale Störungen für Endbenutzer und die Aufrechterhaltung einer hohen Softwarequalität gewährleistet. Dies ist besonders wichtig für eine Plattform wie AppMaster, deren Ziel es ist, ihren Kunden eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Erfahrung bei der Anwendungsentwicklung zu bieten.

Unter Continuous Integration (CI) versteht man die Praxis, Codeänderungen von mehreren Entwicklern so oft und schnell wie möglich in einem gemeinsamen Hauptrepository zusammenzuführen. Dies hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, wodurch die Gesamtentwicklungszeit und die Wartungskosten reduziert werden. Es werden automatisierte Tests durchgeführt, um die Integrität der Änderungen zu überprüfen, sodass Entwickler Fehler oder Kompatibilitätsprobleme erkennen und beheben können, bevor sie zu einem Problem werden. Laut dem „State of DevOps Report“ von Puppet erholen sich leistungsstarke Teams, die CI implementieren, 24-mal schneller von Bereitstellungsfehlern und haben eine dreimal niedrigere Änderungsfehlerrate als ihre Kollegen.

Continuous Deployment (CD) bringt CI auf die nächste Ebene und automatisiert den gesamten Bereitstellungsprozess, von der Erstellung ausführbarer Dateien bis hin zur Bereitstellung in einer geeigneten Umgebung. Dadurch wird sichergestellt, dass neue Änderungen so schnell wie möglich bereitgestellt werden, sodass Endbenutzer früher von Verbesserungen, Fehlerbehebungen und neuen Funktionen profitieren können. Untersuchungen zeigen, dass Teams, die CI/CD aktivieren, laut dem zuvor erwähnten Puppet-Bericht 200-mal häufiger und mit 2.555-mal schnelleren Vorlaufzeiten im Vergleich zu ihren Kollegen bereitstellen können. Die automatisierte CD-Pipeline erhöht nicht nur die Häufigkeit und Effizienz der Bereitstellung, sondern sorgt auch für Konsistenz und verringert das Risiko menschlicher Fehler im Bereitstellungsprozess.

Die CI/CD-Konfiguration im Kontext von AppMaster umfasst den gesamten Prozess der Einrichtung, Verwaltung und Optimierung der Automatisierungspipelines sowohl für Continuous Integration als auch für Continuous Deployment. Das bedeutet, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um das automatisierte Erstellen, Testen, Bereitstellen und Überwachen von Codeänderungen während ihres Fortschritts in der Pipeline zu unterstützen.

Die AppMaster -Plattform kümmert sich automatisch um die CI/CD-Konfiguration und bietet Benutzern einen optimierten Weg von Blueprint-Änderungen bis hin zu Live-Updates. Wenn beispielsweise ein Kunde in seinem Projekt auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, wird die CI/CD-Pipeline der Plattform ausgelöst. AppMaster generiert Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen; stellt sie zusammen; führt Tests durch; packt die Anwendungen in Docker-Container für Backend-Anwendungen; und stellt sie in der Cloud bereit – und das alles innerhalb von 30 Sekunden.

Dieser schnelle CI/CD-Prozess bietet den Benutzern von AppMaster viele Vorteile, wie zum Beispiel:

Reduzierte technische Schulden : Durch die Generierung von Code von Grund auf bei jeder Änderung von Blaupausen und die Neugenerierung vollständiger Anwendungen bei Bedarf beseitigt AppMaster im Wesentlichen alle verbleibenden technischen Schulden.

Skalierbarkeit : Cloud-Bereitstellung und Go-basierte Backend-Anwendungen ermöglichen eine außergewöhnliche Skalierbarkeit, ermöglichen die Bewältigung von Anwendungsfällen mit hoher Auslastung und erfüllen die Anforderungen von Unternehmen.

Versionskontrolle : Die Verwendung von Docker-Containern sorgt für Konsistenz im Bereitstellungsprozess und ermöglicht eine effektive Versionskontrolle, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Flexible Updates : Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster ermöglicht es Kunden, Aktualisierungen mobiler Anwendungen (Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel) zu pushen, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen.

Darüber hinaus bietet AppMaster zusätzliche Tools zur Unterstützung des CI/CD-Prozesses, einschließlich Swagger-Dokumentation (Open API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts, die automatisch für jedes Projekt generiert werden.

Insgesamt ist die CI/CD-Konfiguration eine Schlüsselkomponente, die die Softwareentwicklung optimiert und die Leistung und Effizienz des Projektlebenszyklus steigert. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Continous Integration und Continuous Deployment gewährleistet die Plattform von AppMaster aktuelle, qualitativ hochwertige Anwendungen, die sich für unterschiedliche Anwendungsfälle entsprechend skalieren lassen. Durch die Übernahme und Beherrschung von CI/CD-Praktiken trägt die AppMaster no-code Plattform aktiv zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung bei, ohne Kompromisse bei Qualität oder Skalierbarkeit einzugehen und den Bedürfnissen verschiedener Kundentypen gerecht zu werden, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen.