تعد أتمتة CI/CD، أو التكامل المستمر وأتمتة النشر المستمر، منهجية أساسية لتطوير البرمجيات تهدف إلى تحسين كفاءة التطبيقات البرمجية وجودتها وسرعة تسليمها. يتضمن هذا النهج أتمتة المراحل المختلفة لدورة حياة تطوير البرمجيات، بما في ذلك مراحل البناء والاختبار والنشر، لتبسيط عملية دمج تغييرات التعليمات البرمجية الجديدة مع الحد الأدنى من التدخل البشري. في سياق أتمتة CI/CD، تعمل منصة AppMaster no-code على تسريع عمليات تطوير التطبيقات بشكل كبير وإنشاء تطبيقات عالية الجودة لمختلف حالات الاستخدام والأنظمة الأساسية المستهدفة.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة تطويرية تتضمن إنشاء البرامج تلقائيًا وتنفيذ مجموعات الاختبار عندما يقوم المطورون بإجراء تغييرات على مستودع التعليمات البرمجية المصدر. يقلل هذا الأسلوب بشكل كبير من مخاطر حدوث أخطاء أو تعارضات، حيث يتم تحديد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر من دورة التطوير. يضمن CI أيضًا بقاء كود البرنامج في حالة قابلة للنشر، وبالتالي تقليل الوقت المطلوب لحل الأخطاء ودمج التعارضات بين أكواد المطورين المختلفة. وفقًا لدراسة أجراها تقرير حالة DevOps لعام 2020، فإن المؤسسات التي تتبنى مبادئ CI تحقق فترات زمنية أسرع بمقدار 2.6 مرة لإجراء التغييرات، وهو عامل أساسي للابتكار السريع في السوق التنافسية.

النشر المستمر (CD) هو ممارسة إطلاق تغييرات البرامج تلقائيًا للمستخدمين النهائيين، دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي بمجرد تنفيذ المسار بنجاح. وهذا يعني أنه يتم نشر تغييرات التعليمات البرمجية التي تم اختبارها والتحقق من صحتها في بيئات التشغيل المرحلي أو الإنتاج، مما يوفر ميزات تطبيق جديدة وتحسينات للمستخدمين النهائيين خلال فترة قصيرة. في تقرير Puppet State of DevOps لعام 2017، أبلغت المؤسسات عالية الأداء التي تبنت القرص المضغوط عن القدرة على نشر تغييرات التعليمات البرمجية بما يصل إلى 46 مرة بشكل متكرر، مع فترات زمنية أسرع 440 مرة.

تعتمد عملية أتمتة CI/CD على أدوات وتقنيات متنوعة لتوفير التكامل والاختبار والمراقبة والنشر السلس لتطبيقات البرامج. تعد أدوات البناء، مثل Gradle أو Maven، ومستودعات التعليمات البرمجية مثل Git أو SVN، وخوادم CI/CD مثل Jenkins، أو Bamboo، أو GitLab، وتقنيات النقل بالحاويات مثل Docker أو Kubernetes، مكونات شائعة في خط أنابيب CI/CD النموذجي. لضمان جودة التعليمات البرمجية، تلعب أدوات الاختبار التلقائية، بما في ذلك اختبارات الوحدة والتكامل والأداء، دورًا حاسمًا في التحقق من صحة التغييرات قبل النشر.

يعد النظام الأساسي AppMaster no-code مثالًا استثنائيًا لبيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) التي اعتمدت بشكل كامل مبادئ CI/CD Automation. بفضل مجموعة غنية من الميزات، يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم التطبيقات المعقدة بشكل مرئي، بما في ذلك خدمات الواجهة الخلفية وواجهات الويب الأمامية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل Android وiOS. علاوة على ذلك، تسمح المنصة للمستخدمين بتحديد مخططات قاعدة البيانات، وإنشاء العمليات التجارية، وتنفيذ REST API endpoints WSS أثناء تصميم التطبيقات بسهولة وسرعة.

يستخدم AppMaster نهجًا فريدًا يعتمد على الخادم، مما يمكّن العملاء من تحديث تطبيقات الهاتف المحمول بميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم والتكوينات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. توفر هذه الميزة مرونة متزايدة، بالإضافة إلى دورات تطوير تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

من خلال الاستفادة من مبادئ CI/CD Automation، توفر منصة AppMaster العديد من الفوائد المهمة. فهو يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتطوير التطبيقات ونشرها، مما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى السوق بشكل أسرع وتقديم ميزات التطبيقات الجديدة للمستخدمين النهائيين بشكل مستمر. يتم اختبار التطبيقات المبنية بواسطة AppMaster بدقة، مما يضمن تعليمات برمجية عالية الجودة ويقلل من مخاطر عيوب البرامج ونقاط الضعف الأمنية في كل من التطبيقات والبنية التحتية الأساسية.

وأخيرًا، تعمل أتمتة CI/CD على التخلص من الديون الفنية، حيث يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. فهو يضمن أن تظل التطبيقات التي تم إنشاؤها محدثة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير، مما يوفر للشركات أساسًا برمجيًا مستدامًا ومقاومًا للمستقبل لدعم نموها وقدرتها التنافسية.

في الختام، تعد CI/CD Automation منهجية أساسية لتطوير البرمجيات أدت إلى تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها. من خلال تبني مبادئ CI/CD، تعمل منصة AppMaster no-code على تسريع عمليات تطوير التطبيقات وإنشاء تطبيقات عالية الجودة لمختلف حالات الاستخدام والأنظمة الأساسية المستهدفة، وبالتالي تزويد الشركات بحل تطوير برمجيات مستدام وفعال من حيث التكلفة.