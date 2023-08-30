في عالم تطوير البرمجيات سريع التغير، ظهرت هندسة الخدمات الدقيقة CI/CD (التكامل المستمر/النشر المستمر) كإطار عمل مطلوب للغاية لتبسيط عملية تطوير التطبيقات واختبارها ونشرها. إن هذا التحول النموذجي، الذي يتكون من خدمات خفيفة الوزن وقابلة للنشر بشكل مستقل، يفسح المجال لزيادة قابلية التوسع والمرونة والقدرة على التكيف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الحديثة التي تتطلب تطبيقات سريعة الأداء وعالية الأداء. من خلال تسخير قوة AppMaster ، وهي منصة no-code مصممة لتسريع تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يمكن دمج بنية خدمات CI/CD الصغيرة بسلاسة في دورة حياة تطوير التطبيقات، مما يقلل بشكل كبير من وقت الوصول إلى السوق مع الحفاظ على أعلى مستوى معايير الجودة.

إذًا، ما هي بالضبط بنية الخدمات الدقيقة لـ CI/CD؟ وهو في جوهره مزيج من مفهومين رئيسيين: نمط معماري يسمى الخدمات الصغيرة وممارسة تطوير البرمجيات تسمى التكامل المستمر والنشر المستمر. ويهدفون معًا إلى تحقيق الابتكار المستمر والتكامل السلس في دورة حياة تطوير البرمجيات. دعونا نتعمق أكثر في هذين المفهومين.

تعد هندسة الخدمات المصغرة بمثابة نهج لتصميم وتطوير أنظمة البرمجيات كمجموعة من الخدمات الصغيرة المستقلة. تتضمن كل خدمة من هذه الخدمات وظيفة محددة ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل عن بقية النظام. يوفر هذا النهج المعياري العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة قابلية التوسع وعزل أفضل للأخطاء والصيانة المبسطة. يمكن للشركات تحديث الخدمات الفردية أو إضافتها أو إزالتها دون التأثير على أداء النظام بأكمله، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات السريعة والسريعة.

في سياق AppMaster ، تعد هندسة الخدمات الدقيقة مناسبة بشكل طبيعي حيث تم تصميم هذا النظام الأساسي القوي لإنشاء تطبيقات معيارية عالية بشكل افتراضي. من خلال إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال endpoints التطبيقات (API) بشكل مرئي، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء وتنظيم بنية تطبيقاتهم كمجموعة من الخدمات الصغيرة المترابطة بشكل غير محكم. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام إطار عمل AppMaster Server-Driven، يمكن للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Google Play.

التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) عبارة عن ممارسة لتطوير البرمجيات تهدف إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لدمج التغييرات ونشرها على التطبيقات، وبالتالي زيادة إنتاجية المطورين إلى الحد الأقصى وضمان وصول أسرع إلى السوق. يتضمن التكامل المستمر أتمتة عملية دمج تغييرات التعليمات البرمجية، وإجراء اختبارات تلقائية، وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من دورة التطوير. يأخذ النشر المستمر خطوة إلى الأمام من خلال أتمتة عملية إصدار أحدث إصدار تم اختباره والتحقق منه من التطبيق إلى الإنتاج.

يدعم AppMaster بسلاسة سير عمل CI/CD، وذلك بفضل إمكانات الأتمتة المتطورة، مثل إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات وتعبئة التطبيقات في حاويات Docker للنشر. عندما يقوم المستخدمون بإجراء تغييرات على مخططات التطبيقات الخاصة بهم، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية، مما يضمن أن الإصدار الأحدث يعكس دائمًا أحدث المتطلبات. وهذا يضمن إبقاء الديون التقنية عند الحد الأدنى مع الاستمرار في احتضان الطبيعة السريعة والمتكررة لعمليات تطوير البرمجيات الحديثة.

علاوة على ذلك، تعطي منصة AppMaster الأولوية للتطوير السريع من خلال توفير الإنشاء التلقائي للوثائق المهمة، مثل وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يتيح ذلك للفرق التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة، مع البقاء دائمًا على اطلاع دائم بالوثائق الأساسية.

لتعظيم فوائد بنية الخدمات الصغيرة CI/CD، تحتاج الشركات إلى اعتماد مجموعة من أفضل الممارسات والأدوات. يتضمن ذلك تنفيذ نظام قوي للتحكم في الإصدار لتتبع التغييرات وحل التعارضات، وإعداد خطوط أنابيب اختبار تلقائية لضمان جودة التعليمات البرمجية، واستخدام منصات الحاويات والتنسيق مثل Docker وKubernetes للنشر، ومراقبة أداء التطبيق في الوقت الفعلي لمعالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي. .

في الختام، تمثل هندسة الخدمات الدقيقة لـ CI/CD مزيجًا قويًا من الأنماط المعمارية وممارسات التطوير المصممة لتلبية احتياجات فرق تطوير البرمجيات الحديثة سريعة الخطى. يمكن الاستفادة من AppMaster كمنصة شاملة no-code أن تسهل إلى حد كبير اعتماد هذا النهج الواعد، مما يساعد الشركات على تقديم تطبيقات عالية الجودة بسرعة وخفة حركة لا مثيل لها. ومن خلال تبني بنية الخدمات الدقيقة لـ CI/CD والاستفادة من الإمكانات الكاملة لمنصة AppMaster ، يمكن للشركات تقديم حلول برمجية متميزة مع تقليل الوقت اللازم للتسويق والتخلص من الديون التقنية.