تشير أفضل ممارسات CI/CD (التكامل المستمر والتسليم/النشر المستمر) إلى مجموعة من الإرشادات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز دورة حياة تطوير البرمجيات من خلال ضمان التكامل الفعال والمستمر للتعليمات البرمجية، يليها الانتقال السريع والسلس من مراحل التطوير إلى مراحل الإصدار . تشمل هذه الممارسات الأتمتة والتعاون واتساق التعليمات البرمجية والتحسين المستمر لتحسين سير العمل وتقليل الأخطاء وتسريع تسليم البرامج عالية الجودة.

يشكل مسار CI/CD مراحل متعددة، تتكون كل منها من أفضل الممارسات المحددة التي تعزز تطوير البرامج بكفاءة ونشرها بشكل مبسط. في AppMaster ، تتضمن المنصة no-code أفضل ممارسات CI/CD في كل مرحلة، مما يضمن أن العملاء يمكنهم نشر تطبيقات قوية وقابلة للتطوير في جزء صغير من الوقت الذي تتطلبه طرق التطوير التقليدية.

1. إدارة التحكم في المصدر : يعد استخدام نظام التحكم في الإصدار مثل Git أو Mercurial أو Subversion أمرًا ضروريًا لتتبع التغييرات في قاعدة التعليمات البرمجية وتعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق. فهو يمكّن المطورين من العمل في فروع منفصلة، ​​وبالتالي تقليل التعارضات وضمان الاتساق عبر المشروع. يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، مما يسمح للعملاء الذين لديهم اشتراكات Enterprise بالوصول إلى إصدارات التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإدارتها بشكل فعال.

2. عملية البناء الآلية : تعد أتمتة عملية البناء أمرًا ضروريًا للحصول على ردود فعل سريعة والكشف المبكر عن العيوب. يتطلب التكامل المستمر من المطورين دمج التعليمات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مشترك، والذي يتم بعد ذلك إنشاؤه واختباره تلقائيًا. يعمل AppMaster على تبسيط هذه العملية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تم تحديث المخططات، مما يضمن عدم وجود أي ديون فنية وتسهيل التكرار السريع.

3. مراجعات الكود وضمان الجودة : تلعب مراجعات الكود المنتظمة وضمان الجودة (QA) دورًا حيويًا في اكتشاف العيوب ومعالجتها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير. إنها تعزز ثقافة التعاون وتبادل المعرفة والتحسين المستمر. يمكن أن يؤدي تنفيذ تحليل التعليمات البرمجية الثابتة والاختبار الآلي وأدوات اختبار الأداء إلى تحسين جودة التعليمات البرمجية بشكل كبير، وبالتالي تقليل الوقت اللازم لضمان الجودة.

4. النشر الآلي : يضمن النشر الآلي نشر أحدث إصدار من البرنامج بسرعة وسلاسة عبر البيئات المختلفة، بما في ذلك التدريج والاختبار والإنتاج. يعتني AppMaster بتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، والتعبئة في حاويات Docker، والنشر على السحابة، مما يضمن أن العملاء يمكنهم تشغيل تطبيقاتهم بشكل متسق وفعال دون تدخل يدوي.

5. المراقبة والتعليقات : يعد تنفيذ حلول مراقبة قوية وتحقيق الشفافية في سير عمل CI/CD أمرًا ضروريًا لتحديد الاختناقات وتعزيز الكفاءة. توفر حلول المراقبة مثل السجلات والإبلاغ عن الأخطاء وبيانات الأداء رؤى لا تقدر بثمن حول صحة التطبيقات وأدائها. يمكّن AppMaster العملاء من الاستفادة من التحديثات والتعليقات في الوقت المناسب لنظامهم بالكامل، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

6. قابلية التوسع والمرونة : يعد بناء تطبيقات مرنة وقابلة للتطوير أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الطلب المتزايد وضمان عدم انقطاع الخدمة. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، ونهج يعتمد على الخادم باستخدام Kotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وعالية الأداء تلبي المتطلبات المتنوعة.

7. التكامل مع أدوات وخدمات الطرف الثالث : يتيح التكامل مع الأدوات والخدمات الخارجية، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والأنظمة الأساسية السحابية، للمطورين الاستفادة من الميزات المتخصصة وتبسيط سير العمل وتعزيز النظام البيئي الشامل للبرامج. يمكن لتطبيقات AppMaster التفاعل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها مخزن البيانات الأساسي، والاستفادة من الميزات القوية وضمان التوافق عبر الأنظمة.

في الختام، تعد أفضل ممارسات CI/CD أمرًا محوريًا لتحسين دورة حياة تطوير البرامج، وتقليل وقت طرحها في السوق، وضمان الاتساق والموثوقية عبر المشاريع. لا تعمل منصة AppMaster no-code على تسريع عملية تطوير التطبيقات بعامل 10x فحسب، بل تتضمن أيضًا أفضل الممارسات لتقديم تطبيقات على مستوى المؤسسات وعالية الأداء دون الحاجة إلى ديون فنية.