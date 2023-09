L'intégration CI/CD DevSecOps est une approche complète du développement, de la livraison et de la sécurité de logiciels qui fusionne les principes d'intégration continue (CI), de livraison continue (CD) et de DevSecOps. Cette intégration vise à améliorer les aspects d'efficacité, de qualité et de sécurité de l'ensemble du cycle de vie du logiciel. Avec l'accent toujours croissant mis sur l'agilité, la rapidité et l'évolutivité dans le développement de logiciels, la réalisation de flux de travail fluides et sécurisés est devenue de plus en plus essentielle pour les entreprises de toutes tailles, y compris celles qui s'appuient sur la plateforme no-code AppMaster.

L'intégration continue est une pratique de développement logiciel dans laquelle les développeurs fusionnent régulièrement leurs modifications de code dans la base de code principale, idéalement plusieurs fois par jour. Cette approche permet de détecter rapidement les problèmes d'intégration et d'éviter des conflits massifs et chronophages plus tard dans le processus de développement. Cela implique la création et le test automatiques du code, ce qui contribue à maintenir la stabilité et la qualité du logiciel.

La livraison continue étend le processus CI en garantissant que le code peut être mis en production à tout moment. Cette approche implique l'automatisation de l'ensemble du processus de publication du logiciel, y compris le déploiement dans les environnements de test et de production, et la gestion de l'infrastructure requise pour le bon fonctionnement de l'application. CD minimise les risques associés au déploiement en apportant de petites modifications incrémentielles à l'environnement de production, faciles à déboguer et à restaurer, si nécessaire.

DevSecOps, quant à lui, est une approche qui intègre des pratiques de sécurité dans les workflows de développement et d'exploitation. Il vise à garantir un développement et un déploiement sécurisés de logiciels en identifiant, en traitant et en atténuant les risques de sécurité tout au long du cycle de vie des logiciels. DevSecOps souligne l'importance de la collaboration entre les équipes de développement, d'exploitation et de sécurité, encourageant une approche de responsabilité partagée en matière de sécurité des applications.

L'intégration CI/CD DevSecOps rassemble ces trois éléments essentiels pour créer un pipeline de livraison de logiciels holistique et efficace. En fusionnant de manière transparente ces pratiques, cette intégration permet à une organisation de créer, déployer et maintenir des logiciels sécurisés à un rythme rapide, sans compromettre la qualité. Ce solide pipeline favorise une culture d’amélioration et d’apprentissage continus, aidant les équipes de développement à innover et à offrir de la valeur aux clients plus rapidement et de manière plus sûre.

La plate no-code d' AppMaster prend intrinsèquement en charge l'intégration CI/CD DevSecOps, permettant aux entreprises de développer et de déployer facilement des applications Web, mobiles et backend. AppMaster automatise la génération de fichiers binaires exécutables et de code source pour les applications backend, Web et mobiles, éliminant ainsi efficacement les obstacles et les retards dans le processus de livraison des logiciels.

Lorsqu'un client utilise la plateforme AppMaster, il peut créer des applications visuellement attrayantes et fonctionnellement puissantes en utilisant l'interface intuitive drag-and-drop. Ils peuvent également définir des modèles de données et une logique métier pour leurs applications, éliminant ainsi le besoin de codage manuel. La plateforme AppMaster génère automatiquement des applications en utilisant des technologies modernes comme Go (golang) pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web, et Kotlin et Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles.

Les principes CI/CD sont intégrés dans la génération automatisée d'applications d' AppMaster, permettant aux développeurs d'apporter des modifications aux plans de leurs applications et de régénérer de nouvelles versions en seulement 30 secondes. Ce processus de régénération rapide réduit les temps d'attente entre les mises à jour, garantissant ainsi que les équipes peuvent déployer de nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible, conservant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, AppMaster suit le principe des applications backend sans état construites avec Go, facilitant une évolutivité transparente dans un environnement d'entreprise et de cas d'utilisation à forte charge.

AppMaster comprend l'importance de la sécurité dans le paysage moderne du développement logiciel et y répond en mettant en œuvre des pratiques DevSecOps dans sa plateforme. La génération automatisée de la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données garantit une intégration sécurisée des différents services API. De plus, en utilisant une base de données primaire compatible Postgresql, AppMaster maintient un environnement de base de données robuste et sécurisé.

Avec l'intégration CI/CD DevSecOps, AppMaster propose une solution complète qui permet aux organisations de créer, déployer et maintenir des applications Web, mobiles et backend sécurisées et de haute qualité. En proposant cette approche intégrée, AppMaster permet aux entreprises de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et aux demandes des clients tout en mettant fortement l'accent sur la sécurité et la robustesse de leurs produits logiciels.