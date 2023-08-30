تشير حلقة تعليقات CI/CD، في سياق التكامل المستمر والنشر المستمر، إلى عملية جمع وتحليل البيانات بشكل مستمر من المراحل المختلفة لتطوير البرامج ونشرها لتحديد مجالات التحسين وتحسين سير العمل وتحسين تسليم البرامج بشكل عام عملية. يضمن هذا النهج التكراري لتطوير البرمجيات أن يكون الناتج متطابقًا باستمرار مع النتيجة المرجوة، وبالتالي زيادة كفاءة وفعالية عمليات تطوير البرمجيات، وتقليل الديون التقنية، وتعظيم إمكانات الابتكار، ويؤدي في النهاية إلى تجربة استثنائية للمستخدم النهائي.

في قلب حلقة ملاحظات CI/CD يوجد مبدأ التشغيل الآلي. يتيح تنفيذ الأتمتة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات للفرق التركيز بشكل أقل على المهام المتكررة والعادية والمزيد على الجوانب المهمة للمشروع. على سبيل المثال، تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال أتمتة إنشاء التطبيقات بناءً على المخططات المحددة من قبل المستخدم. وهذا لا يؤدي إلى تسريع وقت التسليم فحسب، بل يلغي أيضًا احتمالية حدوث خطأ بشري، وبالتالي الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة والأداء.

التكامل المستمر (CI) هو المرحلة الأولى من حلقة تعليقات CI/CD، والتي تتضمن دمج تغييرات التعليمات البرمجية بواسطة كل عضو في الفريق في مستودع مشترك عدة مرات في اليوم. الهدف الرئيسي لـ CI هو التأكد من أن مكونات البرنامج تعمل معًا بسلاسة، مما يمنع الأخطاء والانحدارات. يقوم AppMaster بإزالة العوائق التي تعترض CI من خلال تجميع التعليمات البرمجية ودمجها تلقائيًا من مختلف المساهمين، وبالتالي ضمان توافق مكونات البرنامج معًا على النحو المنشود.

ومن ناحية أخرى، يتضمن النشر المستمر (CD) النشر التلقائي للتعليمات البرمجية المتكاملة في بيئات الإنتاج والاختبار، مما يمكّن الفرق من تحديد المشكلات بسرعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية. ومن خلال اختبار التغييرات ونشرها بشكل مستمر، يمكن للفرق ضمان تسليم التطبيقات عالية الجودة والكاملة الوظائف فقط إلى المستخدمين النهائيين. باستخدام AppMaster ، في كل مرة يتم الضغط فيها على زر "نشر"، تقوم المنصة بتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة. تتوافق التطبيقات التي ينشئها العملاء مع مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Go وVue3 وKotlin، مما يوفر مرونة وقابلية للتوسع لا مثيل لها.

تمكن مراقبة وجمع البيانات من عمليات CI وCD الفرق من تحديد الاختناقات وأوجه القصور ومجالات التحسين، وبالتالي زيادة تحسين سير العمل وتحسينه. يمكن أن يوفر استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) مثل تكرار النشر والمهلة الزمنية للتغييرات ومعدل فشل التغيير ومتوسط ​​الوقت اللازم للاسترداد رؤى مفيدة حول صحة خط أنابيب CI/CD الخاص بالمؤسسة. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للفرق اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات تطوير البرمجيات، مما يزيد من إمكانية الابتكار والنمو.

في سياق منصة AppMaster ، تعد حلقة تعليقات CI/CD جزءًا لا يتجزأ من نهجها no-code لتطوير التطبيقات. باستخدام الأدوات المرئية مثل BP Designer، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات شاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية، بينما يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإدارة خط أنابيب CI/CD، ودمج التطبيقات ونشرها واختبارها بشكل مستمر عند إجراء التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع، مما يضمن الشفافية والتوافق بين المكونات المختلفة لنظام البرنامج.

إحدى المزايا المهمة لحلقة تعليقات CI/CD في AppMaster هي قدرتها على التخلص من الديون الفنية. نظرًا لأن النظام الأساسي ينشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغييرات على المخططات، يتمتع العملاء دائمًا بإمكانية الوصول إلى الإصدار الأحدث والأكثر تحسينًا من برامجهم دون أي مشكلات قديمة. وهذا يضمن أن يظل البرنامج قابلاً للتطوير وقابلاً للصيانة وفعالاً طوال دورة حياته بأكملها.

علاوة على ذلك، تتوافق تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها قاعدة البيانات الأساسية ويمكنها استيعاب حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل نظرًا لتطبيقاتها الخلفية عديمة الحالة المجمعة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go. يتيح ذلك للعملاء الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبرامجهم، بغض النظر عن حجم المشروع أو تعقيده.

في الختام، تعد حلقة ردود الفعل CI/CD منهجية قوية تمكن الشركات وفرق التطوير من التحسين المستمر والتحسين والابتكار في عمليات تطوير البرامج الخاصة بهم. تستفيد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster من هذا النهج لتقديم حل شامل وفعال وقابل للتطوير لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. من خلال تسخير قوة حلقة ردود الفعل CI/CD، يمكن للمؤسسات أن تظل مرنة وتنافسية ومستجيبة للمتطلبات المتغيرة باستمرار للمشهد التكنولوجي.