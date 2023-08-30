يشير تنسيق حاوية CI/CD إلى إدارة وأتمتة العمليات المرتبطة ببناء واختبار ونشر تطبيقات البرامج ضمن بيئة حاوية عالية التوفر وقابلة للتطوير في سياق التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD). تتيح هذه العملية للمطورين تسريع تسليم البرامج وتحسين كفاءة مسارات تطوير البرامج، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وأداء وقت التشغيل. تُستخدم أنظمة تنسيق الحاويات مثل Kubernetes وDocker Swarm وOpenShift على نطاق واسع لهذا الغرض.

CI، أو التكامل المستمر، هو ممارسة تطوير حيث يقوم المطورون بدمج تغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مركزي بشكل متكرر، وبالتالي تقليل مخاطر مشكلات التكامل وتحسين جودة التعليمات البرمجية الإجمالية. تقوم الأدوات الآلية بإجراء عمليات البناء والاختبار على التعليمات البرمجية المدمجة، مما يوفر تعليقات سريعة للمطورين ويضمن منتجًا متسقًا وعالي الجودة. القرص المضغوط، أو النشر المستمر، هو ممارسة النشر التلقائي للتغييرات الجديدة في بيئات الإنتاج، والقضاء على التدخل اليدوي وتقليل المخاطر المرتبطة بالنشر.

من ناحية أخرى، تعد الحاويات أسلوبًا افتراضيًا خفيف الوزن يعمل على تجميع التطبيقات وتبعياتها في وحدات أو "حاويات" معزولة وموحدة تعمل بشكل متسق عبر بيئات مختلفة. توفر الحاويات للمطورين المزيد من المرونة وقابلية النقل وقابلية التوسع لأنها تبسط عملية إدارة التطبيقات ونشرها في بيئات مختلفة. تتضمن بعض منصات النقل بالحاويات الشائعة Docker وrkt وLXC.

يتضمن تنسيق الحاويات في سياق CI/CD أتمتة نشر الحاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها وربطها بالشبكات في بيئة موزعة. تضمن أدوات التنسيق توزيع حاويات التطبيقات بكفاءة عبر البنى التحتية المتنوعة، وإعادة قياس الموارد تلقائيًا وفقًا للطلب، والحفاظ على المرونة حتى أثناء أوقات التحميل القصوى. تتضمن المكونات الرئيسية لأنظمة التنسيق تجميع الحاويات وموازنة التحميل واكتشاف الخدمة والقياس التلقائي والتحديثات المتجددة والإصلاح الذاتي.

أحد الأمثلة على عملية تنسيق حاوية CI/CD هو استخدام Kubernetes، وهي منصة تنسيق شائعة على نطاق واسع، لأتمتة العملية الكاملة لإنشاء التطبيق واختباره ونشره وتوسيع نطاقه. على سبيل المثال، يقوم النظام الأساسي AppMaster no-code بإنشاء تطبيقات محتواة بتنسيق Docker، مما يمكّن المستخدمين من دمج تنسيق الحاوية في خطوط أنابيب CI/CD الخاصة بهم بسهولة.

يساعد نهج AppMaster no-code الشركات والمطورين والمؤسسات في تسريع تطوير البرامج مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. من خلال دمج CI/CD Container Orchestration في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يمكن للمستخدمين تجربة العديد من المزايا، مثل:

نشر التطبيقات المبسط: من خلال استخدام تنسيق الحاويات، يمكن لمستخدمي AppMaster ضمان النشر الآلي والسلس لتطبيقاتهم في بيئات الإنتاج، مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية ويزيد الكفاءة. قابلية التوسع: تسهل عملية تنسيق الحاوية التوسع التلقائي لموارد التطبيق بناءً على الطلب، مما يوفر الأداء الأمثل حتى أثناء الأحمال العالية أو ارتفاع حركة المرور. تضمن هذه الإمكانية أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster تلبي المتطلبات الصارمة لكل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. تحسين الموارد: تقوم أدوات التنسيق بتخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبالتالي تقليل الهدر وتقليل تكاليف التشغيل. تحسين التعاون في DevOps: يؤدي اعتماد تنسيق حاوية CI/CD إلى تعزيز ثقافة التعاون بين فرق التطوير والعمليات، مما يؤدي إلى تبسيط دورة حياة التطبيق بأكملها وتقليل الاختناقات. تعزيز الأمان والموثوقية: توفر الحاويات أمانًا محسنًا من خلال عزل الصور وعدم قابليتها للتغيير، بينما توفر أنظمة التنسيق مثل Kubernetes آليات مدمجة لضمان التوافر العالي والتسامح مع الأخطاء، مما يساهم في عملية نشر أكثر موثوقية وأمانًا.

في الختام، يعد تنسيق حاوية CI/CD جانبًا حاسمًا في مسارات تطوير البرامج الحديثة، حيث أنه يتيح التشغيل الآلي وإدارة التطبيقات الموجودة في حاويات طوال دورة حياتها بكفاءة. من خلال الاستفادة من قوة تنسيق الحاويات داخل منصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات والمطورين والمؤسسات جني فوائد تسريع تسليم البرامج، وانخفاض التكاليف، وتحسين التعاون مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والموثوقية في تطبيقاتهم.