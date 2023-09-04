يعد تكامل CI/CD، أو التكامل المستمر والنشر المستمر، عنصرًا بالغ الأهمية ولا غنى عنه في تطوير البرامج الحديثة، لا سيما في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code. يمكّن تكامل CI/CD المطورين من دمج تغييرات التعليمات البرمجية بسلاسة، واختبار التغييرات تلقائيًا، ونشر التطبيق الناتج في الإنتاج بكفاءة. الهدف الأساسي لتكامل CI/CD هو إنشاء عملية مبسطة وآلية وموثوقة لتقديم تطبيقات عالية الجودة للمستخدمين النهائيين بوتيرة أسرع، وبالتالي تعزيز التطوير السريع، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وضمان المستخدم الأمثل خبرة.

يعد التكامل المستمر (CI) هو المكون الأول لهذه العملية، ويتضمن التكامل المنتظم والمتكرر لتغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مشترك، والذي يحدث عادةً عدة مرات يوميًا. في الأساس، CI هي ممارسة دمج أعمال التطوير التي يقوم بها أعضاء الفريق المختلفون طوال يوم العمل، يليها البناء التلقائي واختبار قاعدة التعليمات البرمجية المتكاملة. تمكن هذه الممارسة المطورين من تحديد المشكلات وحلها بسرعة، مما يؤدي إلى تقليل حلقة الملاحظات ومنع تراكم عيوب البرامج بمرور الوقت.

النشر المستمر (CD) هو المكون الثاني، الذي يركز على أتمتة نشر تغييرات التعليمات البرمجية في بيئات الإنتاج. وهو يشمل عمليات مثل إنشاء التطبيق وتعبئته، وتكوين الإعدادات الخاصة بالبيئة، ونشر التغييرات تلقائيًا في بيئات مختلفة مثل التطوير والتجهيز والإنتاج. يسعى القرص المضغوط جاهداً إلى التخلص من التدخل اليدوي في عملية النشر، وبالتالي تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تسليم التطبيق.

يعد تكامل CI/CD أمرًا ضروريًا لعملاء AppMaster لجني الفوائد الكاملة لنظامهم الأساسي no-code. يمكّن AppMaster مستخدميه من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام واجهة مرئية drag-and-drop ، مما يسهل على المستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات متطورة. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات من الصفر عندما يقوم المستخدم بإجراء تغييرات على مخططاته، مما يعني عدم وجود أي دين تقني يتم ترحيله بين الإصدارات.

عندما يضغط العملاء على زر "نشر" على منصة AppMaster ، يتم بدء مسار CI/CD. يأخذ النظام الأساسي تلقائيًا جميع المخططات، وينشئ الكود المصدري للتطبيقات، ويجمع التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويحزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker، وينشرها على السحابة. يتم تنفيذ جميع هذه العمليات في غضون 30 ثانية، مما يدل على كفاءة إمكانات CI/CD المدمجة في منصة AppMaster.

علاوة على ذلك، تدعم منصة AppMaster الأدوات المضمنة لإدارة الجوانب المختلفة لدورة تطوير البرامج، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين المطورين، مما يضمن مشاركة المعلومات بشكل سلس وفعال وإدارة العمليات داخل الفريق.

نظرًا للتكامل القوي بين CI/CD، يعد AppMaster مناسبًا تمامًا لتطوير التطبيقات في مجالات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية والتعليم والمزيد. تتميز هذه التطبيقات بأنها قابلة للتطوير ومتعددة الاستخدامات وعالية الكفاءة وقادرة على دعم حالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسات بسهولة. يمكن أيضًا للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي، مما يوفر أقصى قدر من المرونة للعملاء في اختيار البنية التحتية للبيانات الخاصة بهم.

ومن الضروري الإشارة إلى أنه على الرغم من أن AppMaster عبارة عن منصة no-code ، إلا أنها لا تزال تولد كود مصدر كامل لجميع التطبيقات، مما يمكّن العملاء من الحصول على طبقة إضافية من الضمان فيما يتعلق بجودة تطبيقاتهم وأدائها وقابلية التدقيق. تتم كتابة كود المصدر الذي تم إنشاؤه بلغة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

في الختام، يعد تكامل CI/CD سمة حيوية لمنصة AppMaster no-code ، مما يضمن أن العملاء يمكنهم تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم بعشرة أضعاف، وخفض التكاليف بعامل ثلاثة، وتطوير تطبيقات عالية الجودة مع الحد الأدنى من الديون التقنية. من خلال دمج CI/CD بسلاسة في دورة حياة تطوير التطبيقات، يعمل AppMaster على تمكين الشركات والمؤسسات من جميع الأحجام من إنشاء ونشر تطبيقات جاهزة للسوق في وقت قياسي، متجاوزًا منافسيها ومحققًا توقعات المستخدم النهائي بدقة وسرعة استثنائيتين.