تعد قابلية التوسع في CI/CD، والتي يشار إليها غالبًا بالتكامل المستمر وقابلية التوسع للنشر المستمر، سمة حيوية لخطوط تطوير البرامج الحديثة التي تتيح تطوير البرامج واختبارها وتكاملها ونشرها بشكل سلس ومؤتمت وفعال. إن ضمان قابلية التوسع في CI/CD يعني الاستفادة من الممارسات والأدوات التي تلبي المتطلبات المتزايدة للمشروع وبنيته التحتية، خاصة في البيئات سريعة الوتيرة وعالية الطلب حيث تعد الحاجة إلى التحديثات المتكررة وإصدارات الميزات وتحسين الأداء أمرًا بالغ الأهمية . تسمح قابلية التوسع الفعالة لـ CI/CD لفرق التطوير بمواجهة تحديات تعقيدات التطبيقات المتطورة ديناميكيًا وقواعد التعليمات البرمجية وقواعد المستخدمين دون المساس بعوامل السرعة والكفاءة والأمان والتكلفة.

تم تصميم منصة AppMaster خصيصًا لقابلية التوسع CI/CD، مما يتيح لمستخدميها الاستمتاع بفوائد بيئة تطوير التطبيقات القوية no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال تقديم بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) مع إمكانية التوسع المضمنة، يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بمقدار عشر مرات مع تقليل التكاليف بمقدار ثلاثة أضعاف لمجموعة واسعة من العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

يعالج AppMaster قابلية التوسع في CI/CD بطرق مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

1. نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال: يقدم AppMaster نماذج بيانات مصممة بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (يسمى عمليات الأعمال) التي تسهل التوسع السلس عبر طبقات التطبيق المختلفة. يسمح هذا النهج المرئي بفهم مكونات البرنامج وإدارتها بشكل أفضل، مما يسهل استيعاب المتطلبات المتغيرة للتطبيق وبنيته التحتية.

2. إنشاء الأكواد البرمجية وتجميعها: يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام لغة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. ومن خلال استخدام تقنيات شائعة وفعالة في حزمة التطبيقات، يضمن AppMaster السرعة والاستقرار وسهولة التوسع.

3. تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة: تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster عديمة الحالة، مما يسمح بقابلية تطوير أفضل، حيث يمكن إضافة مثيلات التطبيق أو إزالتها بسهولة دون التأثير على وظائف النظام، وبالتالي تعزيز إمكانيات القياس الأفقي.

4. انعدام الديون الفنية: نظرًا لنهج AppMaster الفريد المتمثل في تجديد التطبيقات من الصفر كلما تم إجراء تعديلات على المتطلبات، يتم التخلص من الديون الفنية، مما يؤدي إلى قاعدة تعليمات برمجية أكثر نظافة وتحسين قابلية الصيانة مع توسع نطاق التطبيق. يؤدي هذا في النهاية إلى ترقيات وإضافات أكثر وضوحًا وكفاءة للتطبيقات.

5. التوافق مع PostgreSQL: تدعم تطبيقات AppMaster أصلاً قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات. PostgreSQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر قوي وموثوق ومتعدد الاستخدامات معروف بأدائه الاستثنائي وتزامنه وقابلية التوسع وقابلية التوسع. يضمن توافقه مع AppMaster توسيعًا أكثر سلاسة للتطبيقات في طبقة البيانات.

6. النشر السريع والجاهزية السحابية: يسمح AppMaster بالتوليد السريع لإصدارات التطبيقات الجديدة في أقل من 30 ثانية من خلال إمكانات النقل بالحاويات (باستخدام Docker)، والتي بدورها تتيح النشر السهل والتوسع السلس في البيئات السحابية.

7. التوثيق التلقائي وترحيل مخطط قاعدة البيانات: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق الأساسية مثل endpoints الخادم (باستخدام Swagger/OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحديث والقياس. تضمن هذه الوثائق التعاون السلس بين أعضاء فريق التطوير، خاصة عند توسيع نطاق التطبيق، لأنها توفر إرشادات واضحة وتضمن الاتساق طوال العملية.

8. نهج يحركه الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول: يستخدم AppMaster نهجًا يحركه الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح للعملاء بتحديث واجهة مستخدم تطبيق الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، وبالتالي ضمان التوسع بشكل أسرع وأكثر كفاءة من تجارب المستخدم عبر منصات متنقلة مختلفة.

في الختام، تعد قابلية التوسع في CI/CD جانبًا مهمًا من دورة حياة تطوير البرامج، ويعالج AppMaster هذه الحاجة بشكل شامل من خلال تقديم نظام أساسي فريد وقوي ومتعدد الاستخدامات no-code لبناء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قابلة للتطوير بدرجة كبيرة. إن تركيز النظام الأساسي على نمذجة البيانات المرئية، وإنشاء التعليمات البرمجية، وتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، والتوافق مع PostgreSQL، والنشر السريع، والاستعداد السحابي، والتوثيق التلقائي، وتحديثات تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخادم، يضمن أن يتمكن عملاء AppMaster من توسيع نطاق تطبيقاتهم دون عناء استجابة لمتطلبات المشروع المتطورة. مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة والحفاظ على جودة وأداء التطبيق الذي لا تشوبه شائبة.