Integracja CI/CD DevSecOps to kompleksowe podejście do tworzenia, dostarczania i bezpieczeństwa oprogramowania, które łączy w sobie zasady ciągłej integracji (CI), ciągłego dostarczania (CD) i DevSecOps. Integracja ta ma na celu poprawę wydajności, jakości i aspektów bezpieczeństwa w całym cyklu życia oprogramowania. Wraz ze stale rosnącym naciskiem na elastyczność, szybkość i skalowalność w tworzeniu oprogramowania, osiągnięcie płynnego i bezpiecznego przepływu pracy staje się coraz ważniejsze dla firm każdej wielkości, w tym tych, które polegają na platformie AppMaster no-code.

Ciągła integracja to praktyka tworzenia oprogramowania, w ramach której programiści regularnie, najlepiej kilka razy dziennie, łączą zmiany w kodzie z główną bazą kodu. Takie podejście umożliwia wczesne wykrywanie problemów z integracją i pomaga zapobiegać masowym, czasochłonnym konfliktom na późniejszym etapie procesu programowania. Polega na automatycznym budowaniu i testowaniu kodu, co pomaga w utrzymaniu stabilności i jakości oprogramowania.

Continuous Delivery rozszerza proces CI, zapewniając, że kod może zostać wydany na produkcję w dowolnym momencie. Podejście to obejmuje automatyzację całego procesu wydawania oprogramowania, w tym wdrażania do środowisk testowych i produkcyjnych oraz zarządzanie infrastrukturą wymaganą do płynnego działania aplikacji. CD minimalizuje ryzyko związane z wdrożeniem, wprowadzając małe, przyrostowe zmiany w środowisku produkcyjnym, które można łatwo debugować i przywracać, jeśli to konieczne.

Z drugiej strony DevSecOps to podejście, które integruje praktyki bezpieczeństwa z przepływami prac programistycznych i operacyjnych. Ma na celu zapewnienie bezpiecznego rozwoju i wdrażania oprogramowania poprzez identyfikację, rozwiązywanie i łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa w całym cyklu życia oprogramowania. DevSecOps podkreśla znaczenie współpracy między zespołami programistycznymi, operacyjnymi i bezpieczeństwa, zachęcając do podejścia opartego na wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo aplikacji.

Integracja CI/CD DevSecOps łączy te trzy podstawowe elementy, tworząc całościowy i wydajny potok dostarczania oprogramowania. Dzięki płynnemu połączeniu tych praktyk integracja ta umożliwia organizacji tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie bezpiecznego oprogramowania w szybkim tempie, bez utraty jakości. Ten solidny rurociąg sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia i uczenia się, pomagając zespołom programistycznym wprowadzać innowacje i dostarczać wartość klientom szybciej i bezpieczniej.

Platforma AppMaster no-code z natury obsługuje integrację CI/CD DevSecOps, umożliwiając firmom łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. AppMaster automatyzuje generowanie wykonywalnych plików binarnych i kodu źródłowego dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, skutecznie usuwając przeszkody i opóźnienia w procesie dostarczania oprogramowania.

Gdy klient korzysta z platformy AppMaster, może tworzyć atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne aplikacje, korzystając z intuicyjnego interfejsu drag-and-drop. Mogą także definiować modele danych i logikę biznesową dla swoich aplikacji, eliminując potrzebę ręcznego kodowania. Platforma AppMaster automatycznie generuje aplikacje wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida lub SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych.

Zasady CI/CD są wbudowane w automatyczne generowanie aplikacji AppMaster, umożliwiając programistom wprowadzanie zmian w projektach aplikacji i ponowne generowanie nowych wersji w ciągu zaledwie 30 sekund. Ten szybki proces regeneracji skraca czas oczekiwania pomiędzy aktualizacjami, zapewniając zespołom możliwość jak najszybszego wdrożenia nowych funkcji i funkcjonalności, utrzymując w ten sposób przewagę konkurencyjną na rynku. Ponadto AppMaster działa zgodnie z zasadą bezstanowych aplikacji backendowych zbudowanych w Go, ułatwiając bezproblemową skalowalność w przedsiębiorstwach i środowiskach o dużym obciążeniu.

AppMaster rozumie znaczenie bezpieczeństwa w nowoczesnym krajobrazie tworzenia oprogramowania i rozwiązuje ten problem, wdrażając praktyki DevSecOps na swojej platformie. Automatyczne generowanie dokumentacji Swagger (Open API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych zapewnia bezpieczną integrację różnych usług API. Ponadto, korzystając z podstawowej bazy danych kompatybilnej z Postgresql, AppMaster utrzymuje solidne i bezpieczne środowisko bazy danych.

Dzięki integracji CI/CD DevSecOps AppMaster zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia organizacjom tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie bezpiecznych, wysokiej jakości aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Oferując to zintegrowane podejście, AppMaster umożliwia firmom dostosowywanie się do zmieniającej się dynamiki rynku i wymagań klientów, jednocześnie skupiając się na bezpieczeństwie i solidności oprogramowania.