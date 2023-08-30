تشير جودة كود CI/CD، في سياق منصة AppMaster ، إلى عمليات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD) التي تضمن كودًا عالي الجودة وموثوقًا وقابل للصيانة لتطبيقات البرامج التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي no-code. الهدف الرئيسي لجودة كود CI/CD هو تزويد فرق تطوير البرمجيات بأفضل الممارسات والأدوات وعمليات التشغيل الآلي التي يمكن أن تساعدهم في إنشاء واختبار ونشر تطبيقاتهم بمستوى أعلى من الكفاءة والدقة مع الحفاظ على سلامة قاعدة التعليمات البرمجية وتقليل احتمالية إدخال عيوب أو التسبب في التراجعات.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة تطويرية تتضمن قيام المطورين بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل منتظم في مستودع مشترك، عدة مرات في اليوم. ويساعد ذلك في تحديد مشكلات التكامل وحلها مبكرًا، مما يساعد في منع تراكم الأخطاء وتبسيط عملية تصحيح الأخطاء. يعد التسليم المستمر (CD) امتدادًا طبيعيًا للتكامل المستمر، مما يضمن عدم دمج تغييرات التعليمات البرمجية فحسب، بل أيضًا اختبارها ونشرها في الإنتاج، مع الحفاظ على بيئات قريبة من الإنتاج في المراحل الأخرى من المسار. تعد خطوط أنابيب CI/CD ضرورية لتقليل المهلة الزمنية بين تغييرات البرامج، وضمان وقت أسرع للتسويق، وتحسين عملية الإصدار الشاملة.

تعمل أداة AppMaster القوية no-code على تسهيل تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، مما يتيح للمطورين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي وتصميم عمليات الأعمال وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints خدمة الويب. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم التطبيقات في حاويات الإرساء (للواجهات الخلفية)، ونشرها على السحابة، مما يضمن مستوى عالٍ من جودة التطبيق وقابلية الصيانة. يتبع الكود الذي تم إنشاؤه أفضل الممارسات وأنماط التصميم المتوافقة مع معايير الصناعة، مما يوفر أساسًا قويًا وقابلاً للتطوير للتطبيقات.

لا تضمن جودة كود CI/CD في AppMaster النشر السلس للتطبيقات التي تم إنشاؤها حديثًا فحسب، بل تضمن أيضًا عمليات الصيانة المستمرة وإعادة البناء وحل الأخطاء. من خلال المراقبة المستمرة، تسمح المنصة بإجراء فحص دقيق للسجلات ومقاييس الأداء لتحديد الاختناقات ونقاط الضعف الأمنية والتناقضات التي قد تؤثر على جودة التعليمات البرمجية.

يستخدم AppMaster اختبارات آلية صارمة في مراحل مختلفة من التطوير للتخفيف من الأخطاء والحفاظ على معايير عالية لجودة التعليمات البرمجية. تتضمن منهجيات اختبار AppMaster اختبار الوحدة، واختبار التكامل، والاختبار الشامل، واختبار التحمل. ويضمن نهج الاختبار الشامل هذا أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تلبي المتطلبات الوظيفية، وتحقق التوفر العالي، وتحافظ على الأداء المتميز في ظل ظروف مختلفة.

أحد الجوانب الحيوية لجودة كود CI/CD هو تنفيذ معايير الترميز والمبادئ التوجيهية التي تشجع على إنشاء تعليمات برمجية قابلة للصيانة وقابلة للتطوير. يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية باستخدام Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، و Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال الالتزام بالممارسات الموصى بها ضمن لغات وأطر البرمجة هذه، يقدم AppMaster تطبيقات عالية الجودة يسهل صيانتها وتوسيعها.

تلعب مراجعات التعليمات البرمجية دورًا مهمًا في جودة كود CI/CD، حيث تساعد في اكتشاف التناقضات والمشكلات المحتملة والمجالات التي يمكن تحسينها. يسمح AppMaster للعملاء الذين لديهم اشتراكات Enterprise بالوصول إلى كود المصدر الذي تم إنشاؤه، مما يتيح إجراء مراجعات الكود بواسطة فرق التطوير لضمان الامتثال لمعايير الترميز الداخلية وأفضل ممارسات الصناعة.

أحد الجوانب الأكثر أهمية لجودة كود CI/CD هو تأثيره على الدين الفني. يعمل AppMaster على التخلص من الديون الفنية من خلال إنشاء التطبيقات دائمًا من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. ويضمن هذا أن يكون البرنامج الذي تم إنشاؤه محدثًا دائمًا بأحدث التغييرات، مما يوفر قاعدة تعليمات برمجية مستقرة وموثوقة ومتسقة.

في الختام، توفر جودة كود CI/CD نهجًا منظمًا لتعزيز عملية تطوير البرمجيات من خلال ضمان التكامل السريع والاختبار والنشر، مع الحفاظ على كود قوي وقابل للصيانة. تسهل منصة AppMaster no-code تحقيق أهداف جودة كود CI/CD من خلال التوليد الآلي لأفضل الممارسات والاختبارات الشاملة وعمليات النشر الفعالة، مما يضمن تقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير وموثوقة للشركات من جميع الأحجام.