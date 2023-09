CI/CD DevSecOps Integration ist ein umfassender Ansatz für Softwareentwicklung, Bereitstellung und Sicherheit, der die Prinzipien von Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) und DevSecOps vereint. Diese Integration zielt darauf ab, die Effizienz-, Qualitäts- und Sicherheitsaspekte des gesamten Software-Lebenszyklus zu verbessern. Da bei der Softwareentwicklung immer mehr Wert auf Agilität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit gelegt wird, ist die Erzielung reibungsloser und sicherer Arbeitsabläufe für Unternehmen jeder Größe immer wichtiger geworden, auch für solche, die auf die no-code Plattform AppMaster angewiesen sind.

Continuous Integration ist eine Softwareentwicklungspraxis, bei der Entwickler ihre Codeänderungen regelmäßig, idealerweise mehrmals täglich, in die Hauptcodebasis einbinden. Dieser Ansatz ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Integrationsproblemen und hilft, massive, zeitaufwändige Konflikte später im Entwicklungsprozess zu vermeiden. Es umfasst das automatische Erstellen und Testen des Codes, was dazu beiträgt, die Stabilität und Qualität der Software aufrechtzuerhalten.

Continuous Delivery erweitert den CI-Prozess, indem es sicherstellt, dass der Code jederzeit für die Produktion freigegeben werden kann. Dieser Ansatz umfasst die Automatisierung des gesamten Software-Release-Prozesses, einschließlich der Bereitstellung in Staging- und Produktionsumgebungen, sowie die Verwaltung der Infrastruktur, die für den reibungslosen Betrieb der Anwendung erforderlich ist. CD minimiert die mit der Bereitstellung verbundenen Risiken, indem es kleine, inkrementelle Änderungen an der Produktionsumgebung vornimmt, die bei Bedarf einfach zu debuggen und rückgängig zu machen sind.

DevSecOps hingegen ist ein Ansatz, der Sicherheitspraktiken in die Entwicklungs- und Betriebsabläufe integriert. Ziel ist es, eine sichere Softwareentwicklung und -bereitstellung zu gewährleisten, indem Sicherheitsrisiken während des gesamten Softwarelebenszyklus identifiziert, angegangen und gemindert werden. DevSecOps betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Betriebs- und Sicherheitsteams und fördert einen Ansatz der gemeinsamen Verantwortung für die Anwendungssicherheit.

Die CI/CD DevSecOps-Integration vereint diese drei Kernelemente, um eine ganzheitliche und effiziente Softwarebereitstellungspipeline zu schaffen. Durch die nahtlose Zusammenführung dieser Praktiken ermöglicht diese Integration einem Unternehmen, sichere Software schnell zu erstellen, bereitzustellen und zu warten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Diese robuste Pipeline fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens und hilft Entwicklungsteams, Innovationen zu entwickeln und Kunden schneller und sicherer einen Mehrwert zu bieten.

Die no-code Plattform von AppMaster unterstützt von Natur aus die CI/CD DevSecOps-Integration und ermöglicht es Unternehmen, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen problemlos zu entwickeln und bereitzustellen. AppMaster automatisiert die Generierung ausführbarer Binärdateien und Quellcodes für Backend-, Web- und mobile Anwendungen und beseitigt so effektiv Hindernisse und Verzögerungen im Softwarebereitstellungsprozess.

Wenn ein Kunde die AppMaster Plattform nutzt, kann er mithilfe der intuitiven drag-and-drop -Oberfläche optisch ansprechende und funktional leistungsstarke Anwendungen erstellen. Sie können auch Datenmodelle und Geschäftslogik für ihre Anwendungen definieren, sodass keine manuelle Codierung erforderlich ist. Die Plattform von AppMaster generiert automatisch Anwendungen mithilfe moderner Technologien wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin und Jetpack Compose für Android oder SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen.

Die CI/CD-Prinzipien sind in die automatisierte Anwendungsgenerierung von AppMaster eingebettet und ermöglichen es Entwicklern, innerhalb von nur 30 Sekunden Änderungen an ihren Anwendungsentwürfen vorzunehmen und neue Versionen neu zu generieren. Dieser schnelle Regenerationsprozess verkürzt die Wartezeiten zwischen Aktualisierungen und stellt sicher, dass Teams neue Features und Funktionen so schnell wie möglich bereitstellen und so einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt wahren können. Darüber hinaus folgt AppMaster dem Prinzip zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go erstellt wurden, und ermöglicht so eine nahtlose Skalierbarkeit in einer Unternehmens- und Anwendungsumgebung mit hoher Auslastung.

AppMaster ist sich der Bedeutung der Sicherheit in der modernen Softwareentwicklungslandschaft bewusst und geht diesem Problem durch die Implementierung von DevSecOps-Praktiken in seiner Plattform entgegen. Die automatisierte Generierung der Swagger-Dokumentation (Open API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts gewährleistet die sichere Integration verschiedener API-Dienste. Durch die Verwendung einer Postgresql-kompatiblen Primärdatenbank sorgt AppMaster außerdem für eine robuste und sichere Datenbankumgebung.

Mit der CI/CD DevSecOps-Integration liefert AppMaster eine umfassende Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, sichere, hochwertige Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen, bereitzustellen und zu warten. Mit diesem integrierten Ansatz versetzt AppMaster Unternehmen in die Lage, sich an veränderte Marktdynamiken und Kundenanforderungen anzupassen und gleichzeitig einen starken Fokus auf Sicherheit und Robustheit ihrer Softwareprodukte zu legen.