تعد بيئة CI/CD، والتي تعني التكامل المستمر وبيئة النشر المستمر، ممارسة أساسية في تطوير البرامج الحديثة التي تهدف إلى دمج الأتمتة والتعاون مع الاختبار والتحقق من الصحة. الهدف الأساسي لـ CI/CD هو تحسين جودة البرنامج بشكل متكرر، وتقليل الأخطاء، وتبسيط إدارة مشروع البرنامج. في بيئة CI/CD، يقوم المطورون بشكل متكرر بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مركزي، والذي يتم بعد ذلك إنشاؤه واختباره ونشره تلقائيًا في الإنتاج، مما يقلل الوقت المستغرق لإصدار إصدارات برامج جديدة ويقلل من مخاطر المشكلات الحرجة في الإنتاج.

تعمل منصة AppMaster no-code ، وهي حل متطور لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل مرئي، على تعزيز مبادئ بيئة CI/CD لتوفير تجربة لا مثيل لها لعملائها. من خلال تقديم نماذج البيانات المرئية والعمليات التجارية endpoints برمجة التطبيقات (API) ومجموعة واسعة من الأدوات لمساعدة المطورين في التصميم والنشر، يجعل AppMaster تطوير البرامج أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها متوافقة تمامًا مع قواعد بيانات Postgresql، مما يضمن التكامل السلس مع البنية التحتية الحالية.

التكامل المستمر (CI) هو الجزء الأول من بيئة CI/CD، والذي يركز على أتمتة عملية دمج تغييرات التعليمات البرمجية من مطورين متعددين في مستودع مركزي واحد. لا يساعد هذا في تقليل مشكلات التكامل فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون التعليمات البرمجية دائمًا في حالة قابلة للنشر. في بيئة CI، يُطلب من المطورين دفع تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم عدة مرات في اليوم، غالبًا باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار الموزع مثل Git. بمجرد دفع الكود، يتم تشغيل عمليات البناء الآلية ويتم تنفيذ الاختبارات للتحقق من صحة الكود. ويساعد ذلك في تحديد مشاكل التكامل والأخطاء في وقت مبكر من دورة التطوير، وبالتالي تمكين حل المشكلات بشكل أسرع وتحسين جودة التعليمات البرمجية بشكل عام.

النشر المستمر (CD)، الجزء الثاني من بيئة CI/CD، يعمل على أتمتة عملية نقل التطبيق من مرحلة التكامل إلى بيئة الإنتاج. بمجرد إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها في مرحلة التكامل المستمر، يتولى مسار القرص المضغوط المسؤولية وينشر التطبيق في البيئات المناسبة تلقائيًا. يمكن أن يشمل ذلك بيئات التدريج والاختبار والإنتاج، حيث يتم إجراء اختبارات وعمليات تحقق إضافية. الهدف الأساسي للقرص المضغوط هو تقليل التدخل اليدوي المطلوب لنشر تغييرات البرامج، وبالتالي تسريع عملية التطوير، وزيادة تكرار الإصدارات.

تعمل منصة AppMaster no-code على دمج مبادئ بيئة CI/CD في عمليات التطوير والاختبار والنشر. عندما يقوم العملاء الذين يستخدمون AppMaster بإجراء تغييرات على مخططات التطبيقات الخاصة بهم والضغط على زر "نشر"، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم التطبيقات في حاويات Docker، قبل نشرها على السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التكامل السلس مع البنى بدون خادم، مما يضمن أقصى قدر من قابلية التوسع والمرونة لحالات الاستخدام المؤسسي عالية التحميل.

من الأمور الأساسية لنجاح بيئة CI/CD وجود اختبارات آلية تعمل كشبكة أمان، مما يضمن أن التغييرات الجديدة لا تؤدي إلى حدوث أخطاء أو تعطيل الوظائف الحالية. في AppMaster ، يخضع كل تطبيق تم إنشاؤه لاختبارات صارمة، تتراوح من اختبارات الوحدة إلى اختبارات التكامل، وحتى الاختبارات الشاملة حيثما أمكن ذلك. يضمن هذا الالتزام بضمان الجودة موثوقية واستقرار التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster.

نظرًا لأن بيئة CI/CD تشجع التغييرات المتكررة والسريعة، فمن الضروري وجود آليات مناسبة للتحكم في الإصدار والتراجع. يطبق AppMaster أنظمة قوية للتحكم في الإصدار لتتبع كل تغيير يتم إجراؤه على التطبيق وتسهيل التراجع عن التغييرات إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster يقوم دائمًا بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، فلا يوجد تراكم للديون الفنية، مما يضمن الانتقال السلس بين إصدارات التطبيقات.

باختصار، تلعب بيئة CI/CD دورًا حاسمًا في تطوير البرامج الحديثة، مما يمكّن المؤسسات من تسريع وقت وصولها إلى السوق، وتحسين جودة البرامج، وتقليل تكاليف التشغيل. من خلال الاستفادة من مبادئ بيئة CI/CD، يقدم AppMaster نظامًا أساسيًا مبتكرًا no-code يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، دون المساس بالجودة أو الموثوقية أو الأمان. إن تبني هذا النهج يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات، من تبسيط عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بها والحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد رقمي دائم التطور.