Integração CI/CD DevSecOps é uma abordagem abrangente para desenvolvimento, entrega e segurança de software que mescla os princípios de Integração Contínua (CI), Entrega Contínua (CD) e DevSecOps. Essa integração visa aprimorar os aspectos de eficiência, qualidade e segurança de todo o ciclo de vida do software. Com uma ênfase cada vez maior na agilidade, velocidade e escalabilidade no desenvolvimento de software, alcançar fluxos de trabalho tranquilos e seguros tornou-se cada vez mais crítico para empresas de todos os tamanhos, incluindo aquelas que dependem da plataforma no-code AppMaster.

Integração Contínua é uma prática de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores mesclam regularmente suas alterações de código na base de código principal, de preferência várias vezes ao dia. Essa abordagem permite a detecção precoce de problemas de integração e ajuda a evitar conflitos massivos e demorados posteriormente no processo de desenvolvimento. Envolve construção e teste automáticos do código, o que auxilia na manutenção da estabilidade e qualidade do software.

A Entrega Contínua estende o processo de CI, garantindo que o código possa ser liberado para produção a qualquer momento. Essa abordagem envolve a automatização de todo o processo de lançamento do software, incluindo a implantação em ambientes de teste e de produção, e o gerenciamento da infraestrutura necessária para que o aplicativo funcione sem problemas. O CD minimiza os riscos associados à implantação fazendo pequenas alterações incrementais no ambiente de produção, que são fáceis de depurar e reverter, se necessário.

O DevSecOps, por outro lado, é uma abordagem que integra práticas de segurança aos fluxos de trabalho de desenvolvimento e operações. Seu objetivo é garantir o desenvolvimento e a implantação seguros de software, identificando, abordando e mitigando riscos de segurança ao longo de todo o ciclo de vida do software. DevSecOps enfatiza a importância da colaboração entre equipes de desenvolvimento, operações e segurança, incentivando uma abordagem de responsabilidade compartilhada para a segurança de aplicações.

A integração CI/CD DevSecOps reúne esses três elementos principais para criar um pipeline de entrega de software holístico e eficiente. Ao mesclar perfeitamente essas práticas, essa integração permite que uma organização crie, implante e mantenha software seguro em um ritmo rápido, sem comprometer a qualidade. Esse pipeline robusto promove uma cultura de melhoria e aprendizado contínuos, ajudando as equipes de desenvolvimento a inovar e entregar valor aos clientes com mais rapidez e segurança.

A plataforma no-code do AppMaster oferece suporte inerente à integração CI/CD DevSecOps, permitindo que as empresas desenvolvam e implantem aplicativos web, móveis e back-end com facilidade. AppMaster automatiza a geração de arquivos binários executáveis ​​e código-fonte para aplicativos back-end, web e móveis, removendo efetivamente obstáculos e atrasos no processo de entrega de software.

Quando um cliente usa a plataforma AppMaster, ele pode criar aplicativos visualmente atraentes e funcionalmente poderosos usando a interface intuitiva drag-and-drop. Eles também podem definir modelos de dados e lógica de negócios para seus aplicativos, eliminando a necessidade de codificação manual. A plataforma AppMaster gera aplicativos automaticamente usando tecnologias modernas como Go (golang) para aplicativos backend, Vue3 para aplicativos web e Kotlin e Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para iOS para aplicativos móveis.

Os princípios CI/CD estão incorporados na geração automatizada de aplicativos do AppMaster, permitindo que os desenvolvedores façam alterações em seus projetos de aplicativos e gerem novas versões em apenas 30 segundos. Este rápido processo de regeneração reduz os tempos de espera entre as atualizações, garantindo que as equipes possam implantar novos recursos e funcionalidades o mais rápido possível, mantendo assim uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, AppMaster segue o princípio de aplicativos de back-end sem estado desenvolvidos com Go, facilitando a escalabilidade perfeita em um ambiente corporativo e de casos de uso de alta carga.

AppMaster entende a importância da segurança no cenário moderno de desenvolvimento de software e aborda isso implementando práticas DevSecOps em sua plataforma. A geração automatizada de documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados garante integração segura de diferentes serviços de API. Além disso, ao usar um banco de dados primário compatível com Postgresql, AppMaster mantém um ambiente de banco de dados robusto e seguro.

Com a integração CI/CD DevSecOps, AppMaster oferece uma solução abrangente que permite às organizações construir, implantar e manter aplicativos web, móveis e de back-end seguros e de alta qualidade. Ao oferecer esta abordagem integrada, AppMaster capacita as empresas a se adaptarem às mudanças na dinâmica do mercado e às demandas dos clientes, ao mesmo tempo que mantém um forte foco na segurança e robustez em seus produtos de software.