CI/CD DevSecOps 集成是一种综合的软件开发、交付和安全方法，融合了持续集成 (CI)、持续交付 (CD) 和 DevSecOps 的原则。这种集成旨在提高整个软件生命周期的效率、质量和安全性。随着人们越来越重视软件开发的敏捷性、速度和可扩展性，实现平稳、安全的工作流程对于各种规模的企业（包括那些依赖AppMaster no-code平台的企业）变得越来越重要。

持续集成是一种软件开发实践，开发人员定期将代码更改合并到主代码库中，最好每天多次。这种方法可以及早发现集成问题，并有助于防止开发过程后期出现大规模、耗时的冲突。它涉及代码的自动构建和测试，这有助于保持软件的稳定性和质量。

持续交付通过确保代码可以随时发布到生产环境来扩展 CI 流程。这种方法涉及自动化整个软件发布过程，包括部署到临时和生产环境，以及管理应用程序平稳运行所需的基础设施。 CD 通过对生产环境进行小的增量更改来最大限度地降低与部署相关的风险，这些更改易于调试和回滚（如有必要）。

另一方面，DevSecOps 是一种将安全实践集成到开发和操作工作流程中的方法。它旨在通过识别、解决和减轻整个软件生命周期中的安全风险来确保安全的软件开发和部署。 DevSecOps 强调开发、运营和安全团队之间协作的重要性，鼓励对应用程序安全采取共同责任的方法。

CI/CD DevSecOps 集成将这三个核心元素结合在一起，创建一个全面且高效的软件交付管道。通过无缝合并这些实践，这种集成使组织能够快速构建、部署和维护安全软件，而不会影响质量。这个强大的管道培育了持续改进和学习的文化，帮助开发团队创新并更快、更安全地为客户提供价值。

AppMaster的no-code平台本质上支持 CI/CD DevSecOps 集成，允许企业轻松开发和部署 Web、移动和后端应用程序。 AppMaster自动生成后端、Web 和移动应用程序的可执行二进制文件和源代码，有效消除软件交付过程中的障碍和延迟。

当客户使用AppMaster平台时，他们可以通过直观的drag-and-drop界面创建视觉上吸引人且功能强大的应用程序。他们还可以为其应用程序定义数据模型和业务逻辑，从而无需手动编码。 AppMaster的平台使用现代技术自动生成应用程序，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose或用于 iOS 的移动应用程序的SwiftUI 。

CI/CD原理嵌入到AppMaster的应用程序自动生成中，使开发人员能够在短短30秒内对其应用程序蓝图进行更改并重新生成新版本。这种快速的再生过程减少了更新之间的等待时间，确保团队可以尽快部署新特性和功能，从而保持市场竞争优势。此外， AppMaster遵循用Go构建的无状态后端应用程序的原则，促进企业和高负载用例环境中的无缝可扩展性。

AppMaster了解安全在现代软件开发环境中的重要性，并通过在其平台中实施 DevSecOps 实践来解决这一问题。自动生成服务器endpoints的 Swagger（开放 API）文档和数据库架构迁移脚本可确保不同 API 服务的安全集成。此外，通过使用兼容Postgresql的主数据库， AppMaster维护了一个健壮且安全的数据库环境。

通过 CI/CD DevSecOps 集成， AppMaster提供了全面的解决方案，使组织能够构建、部署和维护安全、高质量的 Web、移动和后端应用程序。通过提供这种集成方法， AppMaster使企业能够适应不断变化的市场动态和客户需求，同时高度关注其软件产品的安全性和稳健性。