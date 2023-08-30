اختبار واجهة برمجة تطبيقات CI/CD

يعد اختبار CI/CD API، أو اختبار API للتكامل المستمر/النشر المستمر، ممارسة مهمة في تطوير البرامج الحديثة التي تهدف إلى ضمان الأداء السلس والفعال لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالتطبيق خلال دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يؤدي تنفيذ اختبار CI/CD API ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code إلى تعزيز التكامل السلس والاختبار الآلي والنشر الموثوق لمكونات البرنامج من خلال التحقق من صحة وظائف API وأمانها وأدائها وتوافقها والتحقق منها.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester Research، يشهد اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات نموًا هائلاً، حيث تستثمر أكثر من 80% من المؤسسات الكبيرة في واجهات برمجة التطبيقات لدعم مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها. في مثل هذا السياق، يصبح دور اختبار CI/CD API ذو أهمية قصوى في تقديم تطبيقات خالية من الأخطاء وقوية وقابلة للتطوير. مع التركيز على التكامل المستمر، يتم دمج التعليمات البرمجية الجديدة في قاعدة التعليمات البرمجية الموجودة بانتظام، مما يسمح للمطورين بتحديد مشكلات التكامل في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير التصحيحية. من ناحية أخرى، يؤدي النشر المستمر إلى أتمتة عملية النشر ويضمن تحديث التطبيق دائمًا ومعالجة الميزات والتحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

يعمل AppMaster ، باعتباره نظامًا no-code ، على تبسيط عملية التطوير وتسريعها من خلال إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول استنادًا إلى التصميمات المرئية للمستخدم ومنطق الأعمال. عندما يتعلق الأمر باختبار CI/CD API في AppMaster ، تتبع المنصة منهجًا شاملاً يحمي اتساق التطبيق وأدائه وأمانه وموثوقيته. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تم تنفيذ تغييرات جديدة، يزيل AppMaster الديون الفنية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالكود القديم أو الذي به أخطاء.

هناك العديد من الجوانب الرئيسية لاختبار CI/CD API التي تتناولها منصة AppMaster:

1. الاختبار الوظيفي: يضمن AppMaster أن تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) وفقًا للتصميم المقترح وتلبية المتطلبات المحددة. على سبيل المثال، تتحقق المنصة من معالجة آليات الإدخال والإخراج الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل صحيح، وتقوم واجهة برمجة التطبيقات (API) بإرجاع الاستجابات المطلوبة في ظل ظروف مختلفة.

2. اختبار الأمان: تعد حماية بيانات المستخدم الحساسة أولوية قصوى لأي تطبيق، ويضمن AppMaster أن تكون واجهات برمجة التطبيقات آمنة للغاية وتمنع الوصول غير المصرح به. يتضمن اختبار الأمان في اختبار CI/CD API مهام مثل التحقق من صحة آليات المصادقة، والتحقق من تشفير البيانات، وتقييم مخاطر الثغرات الأمنية.

3. اختبار الأداء: للحفاظ على تجارب مستخدم عالية الجودة، من الضروري قياس ومراقبة أداء واجهة برمجة التطبيقات (API) في ظل ظروف مختلفة. يقوم AppMaster بتقييم أوقات الاستجابة والإنتاجية ووقت الاستجابة لتحديد الاختناقات المحتملة وتحسين الأداء.

4. اختبار التحميل: تعد قدرة التطبيق على التعامل مع عدد كبير من المستخدمين والطلبات المتزامنة أمرًا حيويًا للتوصل إلى حل قابل للتطوير. يجري AppMaster اختبار الحمل داخل مسار CI/CD لتقييم سلوك التطبيق واستقراره في ظل أحمال مختلفة لضمان الأداء الأمثل أثناء المواقف ذات حركة المرور العالية.

5. اختبار التوافق: مع النظام البيئي لتطوير البرمجيات المتطور باستمرار، من الضروري ضمان توافق تطبيقك مع مختلف الأنظمة الأساسية والأجهزة وإصدارات واجهة برمجة التطبيقات (API). يقوم AppMaster بإجراء اختبار التوافق للتحقق من إمكانية التشغيل البيني السلس للحفاظ على تجربة مستخدم سلسة عبر بيئات مختلفة.

يعد تنفيذ اختبار CI/CD API ضمن منصة AppMaster طريقة ممتازة لضمان أن التطبيقات المقدمة موثوقة وآمنة وذات جودة عالية. ومن خلال دمج الاختبار في العملية الهندسية الآلية للمنصة، يمكن للمستخدمين التركيز على تطوير منطق أعمالهم وتصميم تجربة مستخدم سلسة دون القلق بشأن تعقيدات اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API). ونتيجة لذلك، AppMaster قادر بشكل فعال على تقديم عملية تطوير أسرع 10 مرات للشركات وحل أكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطوير البرامج عبر مختلف الصناعات.