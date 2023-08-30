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Интеграция CI/CD DevSecOps

30, авг. 2023

Интеграция CI/CD DevSecOps — это комплексный подход к разработке, доставке и обеспечению безопасности программного обеспечения, объединяющий принципы непрерывной интеграции (CI), непрерывной доставки (CD) и DevSecOps. Эта интеграция направлена ​​на повышение эффективности, качества и безопасности всего жизненного цикла программного обеспечения. В условиях постоянно растущего внимания к гибкости, скорости и масштабируемости при разработке программного обеспечения обеспечение бесперебойных и безопасных рабочих процессов становится все более важным для предприятий любого размера, включая те, которые полагаются на платформу AppMaster no-code.

Непрерывная интеграция — это практика разработки программного обеспечения, при которой разработчики регулярно объединяют изменения своего кода в основную базу кода, в идеале несколько раз в день. Такой подход обеспечивает раннее обнаружение проблем интеграции и помогает предотвратить масштабные и трудоемкие конфликты на более поздних этапах процесса разработки. Он включает автоматическое создание и тестирование кода, что помогает поддерживать стабильность и качество программного обеспечения.

Непрерывная доставка расширяет процесс CI, гарантируя, что код может быть выпущен в производство в любое время. Этот подход предполагает автоматизацию всего процесса выпуска программного обеспечения, включая развертывание в промежуточной и производственной средах, а также управление инфраструктурой, необходимой для бесперебойной работы приложения. Компакт-диск сводит к минимуму риски, связанные с развертыванием, путем внесения небольших, дополнительных изменений в производственную среду, которые легко отлаживать и при необходимости откатывать.

DevSecOps, с другой стороны, представляет собой подход, который интегрирует методы обеспечения безопасности в рабочие процессы разработки и эксплуатации. Его цель — обеспечить безопасную разработку и развертывание программного обеспечения путем выявления, устранения и снижения рисков безопасности на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения. DevSecOps подчеркивает важность сотрудничества между командами разработки, эксплуатации и безопасности, поощряя подход к общей ответственности за безопасность приложений.

Интеграция CI/CD DevSecOps объединяет эти три основных элемента для создания целостного и эффективного конвейера доставки программного обеспечения. Путем плавного объединения этих практик такая интеграция позволяет организации быстро создавать, развертывать и поддерживать безопасное программное обеспечение без ущерба для качества. Этот надежный конвейер способствует развитию культуры постоянного совершенствования и обучения, помогая командам разработчиков внедрять инновации и доставлять пользу клиентам быстрее и безопаснее.

Платформа AppMaster no-code по своей сути поддерживает интеграцию CI/CD DevSecOps, что позволяет предприятиям с легкостью разрабатывать и развертывать веб-приложения, мобильные и серверные приложения. AppMaster автоматизирует создание исполняемых двоичных файлов и исходного кода для серверных, веб- и мобильных приложений, эффективно устраняя препятствия и задержки в процессе доставки программного обеспечения.

Когда клиент использует платформу AppMaster, он может создавать визуально привлекательные и функционально мощные приложения, используя интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop. Они также могут определять модели данных и бизнес-логику для своих приложений, устраняя необходимость ручного кодирования. Платформа AppMaster автоматически генерирует приложения с использованием современных технологий, таких как Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android или SwiftUI для iOS для мобильных приложений.

Принципы CI/CD встроены в автоматизированную генерацию приложений AppMaster, что позволяет разработчикам вносить изменения в схемы своих приложений и создавать новые версии всего за 30 секунд. Этот быстрый процесс регенерации сокращает время ожидания между обновлениями, гарантируя, что команды смогут максимально быстро развернуть новые функции и возможности, тем самым сохраняя конкурентное преимущество на рынке. Кроме того, AppMaster следует принципу серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, что обеспечивает плавную масштабируемость в корпоративной среде и среде с высокой нагрузкой.

AppMaster понимает важность безопасности в современной среде разработки программного обеспечения и решает эту проблему, внедряя методы DevSecOps на своей платформе. Автоматическое создание документации Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных обеспечивает безопасную интеграцию различных служб API. Кроме того, благодаря использованию основной базы данных, совместимой с Postgresql, AppMaster поддерживает надежную и безопасную среду базы данных.

Благодаря интеграции CI/CD DevSecOps AppMaster предоставляет комплексное решение, которое позволяет организациям создавать, развертывать и поддерживать безопасные, высококачественные веб-, мобильные и серверные приложения. Предлагая этот интегрированный подход, AppMaster дает компаниям возможность адаптироваться к меняющейся динамике рынка и требованиям клиентов, сохраняя при этом особое внимание к безопасности и надежности своих программных продуктов.

Изучите больше терминов:
CI/CD-тестирование Автоматизация CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Безопасность CI/CD Время простоя CI/CD Инструменты CI/CD Интеграция CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Контроль версий CI/CD Лучшие практики CI/CD Непрерывная обратная связь CI/CD Оркестрация CI/CD Рабочий процесс CI/CD Тестирование API CI/CD Управление конфигурацией CI/CD Управление релизами CI/CD

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