🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

البنية التحتية غير القابلة للتغيير

Nov 09, 2023

في سياق الحوسبة بدون خادم، تشير البنية التحتية غير القابلة للتغيير إلى أسلوب التعامل مع مكونات وموارد البنية التحتية ككيانات يمكن التخلص منها ولا يتم تعديلها أبدًا بمجرد نشرها. يركز هذا المفهوم على الحفاظ على استقرار البنية التحتية وموثوقيتها واتساقها من خلال ضمان أن كل تغيير يتم إجراؤه عليها يتم من خلال إنشاء ونشر موارد جديدة مع التخلص من عملية تحديث وإعادة تكوين الموارد الموجودة. لقد برزت البنية التحتية غير القابلة للتغيير كممارسة مفضلة في تطوير البرمجيات الحديثة، وهي قابلة للتطبيق بشكل خاص على البيئات التي لا تحتوي على خادم والبيئات السحابية الأصلية، حيث أنها توفر العديد من الفوائد بما في ذلك الإدارة الأبسط، والمرونة الأكبر، وزيادة الأمان، والموثوقية المحسنة.

عند النظر في البنية التحتية غير القابلة للتغيير، من المهم الاعتراف بنهج البنية التحتية التقليدية القابلة للتغيير والذي غالبًا ما يتضمن موارد طويلة الأمد يتم تحديثها باستمرار خلال دورة حياتها. يمكن أن يؤدي هذا النهج القابل للتغيير إلى حالات عدم اتساق وتكوينات خاطئة وديون فنية، والتي تنتج في الغالب عن تغيير الحالة والتكوين عبر موارد متعددة. في المقابل، تهدف البنية التحتية غير القابلة للتغيير إلى القضاء على هذه المشكلات من خلال فرض نهج يعامل كيانات البنية التحتية كعناصر يمكن التخلص منها، مما يضمن عدم وجود تعديلات أو تغييرات في الموارد بعد نشرها.

من الناحية العملية، أحد عوامل التمكين الرئيسية للبنية التحتية غير القابلة للتغيير هو استخدام أدوات وتقنيات البنية التحتية كرمز (IaC). يتضمن IaC إدارة موارد البنية التحتية وتوفيرها وتكوينها باستخدام التعليمات البرمجية بدلاً من العمليات اليدوية، مما يمكّن المطورين من إصدار تغييرات البنية التحتية واختبارها ومراجعتها بطريقة مشابهة لكيفية عملهم مع تعليمات برمجية للتطبيق. تتضمن بعض أدوات IaC الشائعة بيانات Terraform وCloudFormation وKubernetes. باستخدام IaC، يمكن للمطورين إنشاء وإدارة ونشر بيئات جديدة أو موارد بنية تحتية جديدة استنادًا إلى قوالب التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى إنشاء مكونات بنية أساسية جديدة بشكل سريع وقابل للتكرار وموثوق.

في سياق الحوسبة بدون خادم، تعد البنية التحتية غير القابلة للتغيير مفيدة بشكل خاص نظرًا للطبيعة الديناميكية العالية وسريعة التغير لعمليات النشر بدون خادم. تتكون البيئات التي لا تحتوي على خادم عادةً من العديد من الموارد قصيرة العمر وعديمة الحالة، مثل الحاويات والوظائف وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات التي يتم إنشاؤها وتوسيع نطاقها وتدميرها حسب الطلب. تؤكد هذه الطبيعة العابرة للموارد جنبًا إلى جنب مع نموذج الحوسبة بدون خادم الذي يحركه الحدث على أهمية وجود بنية تحتية متسقة وموثوقة وقابلة للإدارة يمكنها التكيف بسهولة مع متطلبات الموارد وأحمال العمل المتغيرة. تتيح البنية التحتية غير القابلة للتغيير ذلك من خلال ضمان إنشاء موارد جديدة ونشرها للاستجابة للتغيرات، دون إدخال أي تناقضات أو ترابط بين الموارد الحالية.

AppMaster ، منصة قوية no-code ، تجسد مبادئ البنية التحتية غير القابلة للتغيير في عمليات نشر المشروع. في كل مرة يضغط فيها العميل على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات من الصفر، مما يضمن عدم وجود أي عبء فني والاتساق الكامل عبر جميع الموارد. ويتم تحقيق ذلك عن طريق إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، ثم تعبئتها في حاويات Docker معزولة (للتطبيقات الخلفية) جاهزة للنشر على السحابة. يدعم سير العمل هذا عمليات النشر المتسقة والاسترداد المتوقع والتوسع السلس للتطبيقات دون أي تدخل يدوي أو إدارة الموارد. تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql باعتبارها نظام التخزين الأساسي، مما يوفر مرونة كبيرة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

علاوة على ذلك، تستفيد تطبيقات AppMaster من البنية التحتية غير القابلة للتغيير من خلال دمج التوليد التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات (استنادًا إلى Swagger) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تضمن هذه الأصول التي تم إنشاؤها تلقائيًا أن تظل موارد البنية التحتية متزامنة دائمًا مع أحدث متطلبات التطبيق وتعزز بنية تحتية قوية وقابلة للصيانة تعمل على تبسيط مهام التطوير والنشر والإدارة.

في الختام، تعد البنية التحتية غير القابلة للتغيير مفهومًا حيويًا في الحوسبة بدون خادم لدعم الاتساق والموثوقية وسهولة الإدارة في البيئات سريعة التغير والديناميكية للغاية. ومن خلال ضمان التعامل مع مكونات البنية التحتية كموارد يمكن التخلص منها يتم إنشاؤها من جديد مع كل عملية نشر، فإن ذلك يساعد على تخفيف المخاطر والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية ذات الحالة الثابتة والقابلة للتغيير. AppMaster ، باعتبارها منصة رائدة no-code ، تستخدم بشكل فعال البنية التحتية غير القابلة للتغيير لتسريع تطوير التطبيقات ونشرها مع التخلص من الديون التقنية وضمان قابلية التوسع والموثوقية من الدرجة الأولى لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
NoOps (لا توجد عمليات) أذونات طبقات لامدا الاستدعاء البنية التحتية غير القابلة للتغيير التحجيم الخروج المشغلات الهندسة المعمارية المستندة إلى الأحداث تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات جدولة أزور حساب الموارد كلاودواتش مخزن الإطفاء مدير النشر السحابي من Google وظائف جوجل السحابية وظيفة لامدا

المنشورات ذات الصلة

من سلة التسوق إلى التحويل: استراتيجيات تحسين تطبيقات التجارة الإلكترونية
date Nov 22, 2023 clock 8 دقيقة
من سلة التسوق إلى التحويل: استراتيجيات تحسين تطبيقات التجارة الإلكترونية
قم بزيادة إمكانات تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى الحد الأقصى وعزز المبيعات باستخدام استراتيجيات التحسين الأساسية هذه. اكتشف أهم النصائح لتحسين تجربة المستخدم ومعدلات التحويل وزيادة ولاء العملاء.
eCommerce App Builder Tips & Tricks
اكتشف أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة في عام 2023
date Nov 22, 2023 clock 7 دقيقة
اكتشف أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة في عام 2023
استكشف أفضل أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة في عام 2023، وتعرف على ميزاتها الأساسية ومقارنتها وكيفية اختيار النظام الأساسي المناسب بدون تعليمات برمجية لاحتياجاتك.
App Builder No-code Comparison
مستقبل تطوير التطبيقات: رؤى حول منشئي التطبيقات غير المشفرة
date Nov 22, 2023 clock 7 دقيقة
مستقبل تطوير التطبيقات: رؤى حول منشئي التطبيقات غير المشفرة
استكشف مستقبل تطوير التطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي ستغير طريقة إنشاء التطبيقات. اكتشف الفوائد وكيف يقود منشئو البرامج بدون تعليمات برمجية، مثل AppMaster، هذه الثورة.
No-code App Builder
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة