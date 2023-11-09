في سياق الحوسبة بدون خادم، تشير البنية التحتية غير القابلة للتغيير إلى أسلوب التعامل مع مكونات وموارد البنية التحتية ككيانات يمكن التخلص منها ولا يتم تعديلها أبدًا بمجرد نشرها. يركز هذا المفهوم على الحفاظ على استقرار البنية التحتية وموثوقيتها واتساقها من خلال ضمان أن كل تغيير يتم إجراؤه عليها يتم من خلال إنشاء ونشر موارد جديدة مع التخلص من عملية تحديث وإعادة تكوين الموارد الموجودة. لقد برزت البنية التحتية غير القابلة للتغيير كممارسة مفضلة في تطوير البرمجيات الحديثة، وهي قابلة للتطبيق بشكل خاص على البيئات التي لا تحتوي على خادم والبيئات السحابية الأصلية، حيث أنها توفر العديد من الفوائد بما في ذلك الإدارة الأبسط، والمرونة الأكبر، وزيادة الأمان، والموثوقية المحسنة.

عند النظر في البنية التحتية غير القابلة للتغيير، من المهم الاعتراف بنهج البنية التحتية التقليدية القابلة للتغيير والذي غالبًا ما يتضمن موارد طويلة الأمد يتم تحديثها باستمرار خلال دورة حياتها. يمكن أن يؤدي هذا النهج القابل للتغيير إلى حالات عدم اتساق وتكوينات خاطئة وديون فنية، والتي تنتج في الغالب عن تغيير الحالة والتكوين عبر موارد متعددة. في المقابل، تهدف البنية التحتية غير القابلة للتغيير إلى القضاء على هذه المشكلات من خلال فرض نهج يعامل كيانات البنية التحتية كعناصر يمكن التخلص منها، مما يضمن عدم وجود تعديلات أو تغييرات في الموارد بعد نشرها.

من الناحية العملية، أحد عوامل التمكين الرئيسية للبنية التحتية غير القابلة للتغيير هو استخدام أدوات وتقنيات البنية التحتية كرمز (IaC). يتضمن IaC إدارة موارد البنية التحتية وتوفيرها وتكوينها باستخدام التعليمات البرمجية بدلاً من العمليات اليدوية، مما يمكّن المطورين من إصدار تغييرات البنية التحتية واختبارها ومراجعتها بطريقة مشابهة لكيفية عملهم مع تعليمات برمجية للتطبيق. تتضمن بعض أدوات IaC الشائعة بيانات Terraform وCloudFormation وKubernetes. باستخدام IaC، يمكن للمطورين إنشاء وإدارة ونشر بيئات جديدة أو موارد بنية تحتية جديدة استنادًا إلى قوالب التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى إنشاء مكونات بنية أساسية جديدة بشكل سريع وقابل للتكرار وموثوق.

في سياق الحوسبة بدون خادم، تعد البنية التحتية غير القابلة للتغيير مفيدة بشكل خاص نظرًا للطبيعة الديناميكية العالية وسريعة التغير لعمليات النشر بدون خادم. تتكون البيئات التي لا تحتوي على خادم عادةً من العديد من الموارد قصيرة العمر وعديمة الحالة، مثل الحاويات والوظائف وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات التي يتم إنشاؤها وتوسيع نطاقها وتدميرها حسب الطلب. تؤكد هذه الطبيعة العابرة للموارد جنبًا إلى جنب مع نموذج الحوسبة بدون خادم الذي يحركه الحدث على أهمية وجود بنية تحتية متسقة وموثوقة وقابلة للإدارة يمكنها التكيف بسهولة مع متطلبات الموارد وأحمال العمل المتغيرة. تتيح البنية التحتية غير القابلة للتغيير ذلك من خلال ضمان إنشاء موارد جديدة ونشرها للاستجابة للتغيرات، دون إدخال أي تناقضات أو ترابط بين الموارد الحالية.

AppMaster ، منصة قوية no-code ، تجسد مبادئ البنية التحتية غير القابلة للتغيير في عمليات نشر المشروع. في كل مرة يضغط فيها العميل على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات من الصفر، مما يضمن عدم وجود أي عبء فني والاتساق الكامل عبر جميع الموارد. ويتم تحقيق ذلك عن طريق إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، ثم تعبئتها في حاويات Docker معزولة (للتطبيقات الخلفية) جاهزة للنشر على السحابة. يدعم سير العمل هذا عمليات النشر المتسقة والاسترداد المتوقع والتوسع السلس للتطبيقات دون أي تدخل يدوي أو إدارة الموارد. تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql باعتبارها نظام التخزين الأساسي، مما يوفر مرونة كبيرة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

علاوة على ذلك، تستفيد تطبيقات AppMaster من البنية التحتية غير القابلة للتغيير من خلال دمج التوليد التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات (استنادًا إلى Swagger) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تضمن هذه الأصول التي تم إنشاؤها تلقائيًا أن تظل موارد البنية التحتية متزامنة دائمًا مع أحدث متطلبات التطبيق وتعزز بنية تحتية قوية وقابلة للصيانة تعمل على تبسيط مهام التطوير والنشر والإدارة.

في الختام، تعد البنية التحتية غير القابلة للتغيير مفهومًا حيويًا في الحوسبة بدون خادم لدعم الاتساق والموثوقية وسهولة الإدارة في البيئات سريعة التغير والديناميكية للغاية. ومن خلال ضمان التعامل مع مكونات البنية التحتية كموارد يمكن التخلص منها يتم إنشاؤها من جديد مع كل عملية نشر، فإن ذلك يساعد على تخفيف المخاطر والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية ذات الحالة الثابتة والقابلة للتغيير. AppMaster ، باعتبارها منصة رائدة no-code ، تستخدم بشكل فعال البنية التحتية غير القابلة للتغيير لتسريع تطوير التطبيقات ونشرها مع التخلص من الديون التقنية وضمان قابلية التوسع والموثوقية من الدرجة الأولى لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء.