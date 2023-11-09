Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Değişmez Altyapı, altyapı bileşenlerini ve kaynaklarını, konuşlandırıldıktan sonra asla değiştirilmeyen tek kullanımlık varlıklar olarak ele alma yaklaşımını ifade eder. Bu konsept, altyapıda yapılan her değişikliğin yeni kaynakların oluşturulması ve dağıtılması yoluyla yapılmasını sağlayarak ve mevcut kaynakların güncellenmesi ve yeniden yapılandırılması sürecini ortadan kaldırarak altyapının istikrarını, güvenilirliğini ve tutarlılığını korumaya odaklanır. Değişmez Altyapı, modern yazılım geliştirmede tercih edilen bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır ve daha basit yönetim, daha fazla esneklik, artırılmış güvenlik ve gelişmiş güvenilirlik gibi çeşitli avantajlar sunduğundan özellikle sunucusuz ve bulut tabanlı ortamlara uygulanabilir.

Değişmez Altyapıyı değerlendirirken, genellikle yaşam döngüleri boyunca sürekli olarak güncellenen uzun ömürlü kaynakları içeren geleneksel Değişken Altyapı yaklaşımını kabul etmek önemlidir. Bu değişken yaklaşım, çoğunlukla birden fazla kaynaktaki durum ve konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan tutarsızlıklara, yanlış konfigürasyonlara ve teknik borca ​​yol açabilir. Buna karşılık, Değişmez Altyapı, altyapı varlıklarını tek kullanımlık öğeler olarak ele alan bir yaklaşımı uygulayarak bu sorunları ortadan kaldırmayı ve dağıtıldıktan sonra kaynaklarda yerinde değişiklik yapılmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Pratik olarak, Değişmez Altyapının en önemli olanaklarından biri Kod Olarak Altyapı (IaC) araçlarının ve tekniklerinin kullanılmasıdır. IaC, altyapı kaynaklarının manuel işlemler yerine kod kullanılarak yönetilmesini, sağlanmasını ve yapılandırılmasını içerir; geliştiricilerin altyapı değişikliklerini uygulama koduyla çalışmalarına benzer şekilde sürümlendirmesine, test etmesine ve incelemesine olanak tanır. Bazı popüler IaC araçları arasında Terraform, CloudFormation ve Kubernetes bildirimleri bulunur. Geliştiriciler, IaC'yi kullanarak kod şablonlarına dayalı yeni ortamları veya altyapı kaynaklarını kolayca oluşturabilir, yönetebilir ve dağıtabilir; bu da yeni altyapı bileşenlerinin hızlı, tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında, Değişmez Altyapı, sunucusuz dağıtımların son derece dinamik ve hızla değişen doğası nedeniyle özellikle kullanışlıdır. Sunucusuz ortamlar genellikle konteynerler, işlevler, API'ler ve isteğe bağlı olarak oluşturulan, ölçeklenen ve yok edilen hizmetler gibi birçok kısa ömürlü, durum bilgisi olmayan kaynaklardan oluşur. Kaynakların bu geçici doğası, sunucusuz bilgi işlemin olay odaklı modeliyle birleştiğinde, değişen kaynak gereksinimlerine ve iş yüklerine kolayca uyum sağlayabilen tutarlı, güvenilir ve yönetilebilir bir altyapıya sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Değişmez Altyapı, mevcut kaynaklar arasında herhangi bir tutarsızlık veya karşılıklı bağımlılık yaratmadan, yeni kaynakların değişikliklere yanıt verecek şekilde oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlayarak bunu mümkün kılar.

Güçlü bir no-code platform AppMaster, proje dağıtım süreçlerinde Değişmez Altyapı ilkelerini bünyesinde barındırır. Bir müşteri 'Yayınla' düğmesine her bastığında, AppMaster sıfırdan yeni bir uygulama seti oluşturarak sıfır teknik borç ve tüm kaynaklarda tam tutarlılık sağlar. Bu, uygulamalar için kaynak kodu oluşturarak, bunları derleyerek, testleri çalıştırarak ve ardından bunları bulutta dağıtıma hazır izole edilmiş Docker kapsayıcılarına (arka uç uygulamaları için) paketleyerek gerçekleştirilir. Bu iş akışı, herhangi bir manuel müdahale veya kaynak yönetimi gerekmeden tutarlı dağıtımları, öngörülebilir kurtarmayı ve uygulamaların sorunsuz şekilde ölçeklendirilmesini destekler. Oluşturulan uygulamalar, birincil depolama sistemi olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve kuruluşlar ve yüksek yüklü kullanım durumları için büyük esneklik sağlar.

Ayrıca AppMaster uygulamaları, API belgelerinin (Swagger'a dayalı) otomatik oluşturulmasını ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını entegre ederek Değişmez Altyapının avantajından yararlanır. Otomatik olarak oluşturulan bu varlıklar, altyapı kaynaklarının her zaman en son uygulama gereksinimleriyle senkronize kalmasını sağlar ve geliştirme, dağıtım ve yönetim görevlerini basitleştiren sağlam ve bakımı kolay bir altyapıyı destekler.

Sonuç olarak, Değişmez Altyapı, sunucusuz bilgi işlemde hızla değişen ve son derece dinamik ortamların tutarlılığını, güvenilirliğini ve yönetilebilirliğini sürdürmek için hayati bir kavramdır. Altyapı bileşenlerinin, her dağıtımda yeniden oluşturulan tek kullanımlık kaynaklar olarak değerlendirilmesini sağlayarak, durum bilgisi olan, değiştirilebilir altyapılarla ilişkili risklerin ve zorlukların azaltılmasına yardımcı olur. Önde gelen no-code bir platform olarak AppMaster, teknik borcu ortadan kaldırırken ve çok çeşitli müşteri ihtiyaçları için birinci sınıf ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sağlarken uygulama geliştirme ve dağıtımını hızlandırmak için Değişmez Altyapıyı etkili bir şekilde kullanır.