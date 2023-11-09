الوظائف السحابية، في سياق الحوسبة بدون خادم، هي عبارة عن أجزاء من التعليمات البرمجية ذات غرض واحد وعديمة الحالة وقابلة للتطوير بشكل كبير ويتم تنفيذها استجابة لأحداث محددة داخل بيئة قائمة على السحابة. تمكن هذه الوظائف المطورين من تفريغ إدارة البنية التحتية وتكوينها وتوسيع نطاقها، مع التركيز بدلاً من ذلك على الجوانب الأساسية لرمز التطبيق الخاص بهم. تعمل وظائف السحابة بالتنسيق مع الخدمات السحابية الأخرى، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات كاملة دون الحاجة إلى توفير الخوادم أو إدارتها بشكل صريح.

تتمثل إحدى المزايا الهامة للوظائف السحابية في القدرة على استخدام نموذج تسعير الدفع أولاً بأول، حيث يتم تحصيل رسوم من المطورين فقط مقابل وقت الحوسبة الفعلي الذي تستهلكه وظائفهم. وهذا يتناقض مع البنى التحتية التقليدية القائمة على الخادم، حيث يتم تكبد التكاليف مقابل الموارد المخصصة مسبقًا، بغض النظر عن الاستخدام الفعلي. ونتيجة لذلك، يمكن للوظائف السحابية تقليل تكاليف التشغيل والتطوير بشكل كبير بمرور الوقت.

يقع في جوهر وظائف السحابة مفهوم البنية المستندة إلى الأحداث، حيث يتم تنفيذ الإجراءات والوظائف استجابةً لأحداث أو مشغلات محددة. يمكن إنشاء هذه الأحداث من خلال مصادر مختلفة، مثل التغييرات في تخزين البيانات، أو طلبات واجهة برمجة التطبيقات الواردة، أو قوائم انتظار الرسائل، أو حتى الجدولة المستندة إلى الوقت. تتيح مرونة البنية المستندة إلى الأحداث للمطورين تصميم التطبيقات التي تتفاعل ديناميكيًا مع التغيرات في بيئتهم، مما يضمن استجابة أكبر واستخدام أكثر كفاءة للموارد.

تدعم وظائف السحابة عادةً بيئات التشغيل ولغات البرمجة المتعددة مثل Node.js وPython وJava وGo و.NET. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين كتابة الوظائف باستخدام لغتهم وأدواتهم المفضلة، مع الاستفادة من مكتبات وأطر التعليمات البرمجية الموجودة. باستخدام بيئات التشغيل المُدارة، يقوم موفرو الخدمات السحابية بتبسيط عملية النشر، والتعامل تلقائيًا مع المهام المتعلقة بتحميل التبعيات وتوزيع التعليمات البرمجية عبر الموارد المتاحة.

بالإضافة إلى دعم اللغات المتعددة، غالبًا ما توفر وظائف السحابة التكامل مع مجموعة واسعة من الخدمات السحابية الأخرى وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية. يمكن أن تتراوح عمليات التكامل هذه من تخزين البيانات واسترجاعها البسيط إلى خدمات أكثر تطورًا مثل التعلم الآلي والتحليلات وإنترنت الأشياء. ومن خلال الاستفادة من عمليات التكامل هذه، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات معقدة بسرعة تستفيد من القوة الكاملة للنظام البيئي السحابي.

أحد الاهتمامات الأساسية عند العمل مع Cloud Functions هو مفهوم "البدء البارد". نظرًا لأنه يتم تخصيص الموارد عند الطلب، فقد يكون هناك تأخير عند استدعاء الوظيفة لأول مرة بعد فترة ممتدة من عدم النشاط. يمكن أن يكون زمن الاستجابة هذا مقبولاً في العديد من السيناريوهات، ولكنه قد يؤثر على تجربة المستخدم للتطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على التفاعلات في الوقت الفعلي. وللتخفيف من ذلك، غالبًا ما يقدم موفرو الخدمات السحابية أحكامًا للحفاظ على الوظائف "دافئة" عن طريق استقصائها تلقائيًا على فترات زمنية منتظمة أو دعم التزامن المقدم، والذي يخصص مسبقًا عددًا أدنى محددًا من المثيلات لضمان أوقات استجابة أسرع.

يعد القياس عاملاً حاسماً آخر في عرض قيمة الوظائف السحابية. مع زيادة الطلب على وظائف التطبيق، يمكن لموفري الخدمات السحابية تخصيص موارد إضافية ديناميكيًا لاستيعاب الحمل المتزايد، مما يضمن أداءً سلسًا حتى أثناء فترات الاستخدام القصوى. لا يؤدي هذا التوسع التلقائي إلى تقليل النفقات التشغيلية المرتبطة بإدارة البنية التحتية فحسب، بل يلغي أيضًا الحاجة إلى الإفراط في توفير الموارد، مما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة.

يعد الأمان أيضًا جانبًا أساسيًا من وظائف السحابة، حيث يجب على المطورين التأكد من حماية التعليمات البرمجية الخاصة بهم من الوصول غير المصرح به وانتهاكات البيانات. غالبًا ما يقدم موفرو الخدمات السحابية ميزات مثل المصادقة على مستوى الوظيفة والتحكم في الوصول المستند إلى الدور والتشفير للمساعدة في تأمين التطبيقات والبيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين نشر وظائف السحابة الخاصة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال السحابة الافتراضية الخاصة (VPC)، مما يضمن طبقة إضافية من العزلة والحماية من التهديدات الخارجية.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للوظائف السحابية أن تلعب دورًا محوريًا في تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات شاملة تستفيد من البنية بدون خادم. من خلال تكامل AppMaster مع موفري الخدمات السحابية، يمكن للعملاء تصميم وتطوير ونشر تطبيقات قابلة للتطوير وموجهة نحو الأحداث والتي تستخدم الموارد بكفاءة وتتكيف تلقائيًا مع المتطلبات المتغيرة. إلى جانب قوة نمذجة البيانات المرئية لـ AppMaster ، وتصميم عمليات الأعمال، وقدرات إنشاء واجهة برمجة التطبيقات، يمكن أن تساعد Cloud Functions في تبسيط عملية التطوير مع تقليل التكاليف والديون الفنية.