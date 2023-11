In de context van serverloos computergebruik verwijst Immutable Infrastructure naar de aanpak waarbij infrastructuurcomponenten en -bronnen worden behandeld als wegwerpbare entiteiten die nooit meer worden gewijzigd zodra ze zijn geïmplementeerd. Dit concept richt zich op het handhaven van de stabiliteit, betrouwbaarheid en consistentie van een infrastructuur door ervoor te zorgen dat elke wijziging die daarin wordt aangebracht, wordt doorgevoerd door het creëren en inzetten van nieuwe bronnen, terwijl het proces van het bijwerken en opnieuw configureren van bestaande bronnen wordt geëlimineerd. Onveranderlijke infrastructuur is uitgegroeid tot een voorkeurspraktijk in de moderne softwareontwikkeling en is met name toepasbaar op serverloze en cloud-native omgevingen, omdat het verschillende voordelen biedt, waaronder eenvoudiger beheer, grotere flexibiliteit, verhoogde beveiliging en verbeterde betrouwbaarheid.

Bij het overwegen van onveranderlijke infrastructuur is het belangrijk om de traditionele benadering van veranderlijke infrastructuur te erkennen, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van hulpbronnen met een lange levensduur die voortdurend worden bijgewerkt tijdens hun levenscyclus. Deze veranderlijke benadering kan leiden tot inconsistenties, verkeerde configuraties en technische schulden, voornamelijk veroorzaakt door de wijziging van de status en configuratie van meerdere bronnen. Daarentegen heeft Immutable Infrastructure tot doel deze problemen uit te roeien door een aanpak af te dwingen die infrastructuurentiteiten als wegwerpbare elementen behandelt, en ervoor zorgt dat er geen interne aanpassingen of veranderingen van hulpbronnen plaatsvinden nadat ze zijn ingezet.

In de praktijk is een van de belangrijkste factoren die een onveranderlijke infrastructuur mogelijk maken het gebruik van tools en technieken voor Infrastructure as Code (IaC). IaC omvat het beheren, inrichten en configureren van infrastructuurbronnen met behulp van code in plaats van handmatige processen, waardoor ontwikkelaars wijzigingen in de infrastructuur kunnen versies, testen en beoordelen op een vergelijkbare manier als hoe ze met applicatiecode werken. Enkele populaire IaC-tools zijn Terraform-, CloudFormation- en Kubernetes-manifesten. Door IaC te gebruiken kunnen ontwikkelaars eenvoudig nieuwe omgevingen of infrastructuurbronnen creëren, beheren en implementeren op basis van codesjablonen, wat resulteert in de snelle, reproduceerbare en betrouwbare creatie van nieuwe infrastructuurcomponenten.

In de serverloze computercontext is Immutable Infrastructure vooral nuttig vanwege de zeer dynamische en snel veranderende aard van serverloze implementaties. Serverloze omgevingen bestaan ​​doorgaans uit veel kortstondige, staatloze bronnen, zoals containers, functies, API's en services die op aanvraag worden gemaakt, geschaald en vernietigd. Deze vergankelijke aard van bronnen, gecombineerd met het gebeurtenisgestuurde model van serverless computing, benadrukt het belang van een consistente, betrouwbare en beheerbare infrastructuur die zich gemakkelijk kan aanpassen aan de veranderende resourcevereisten en werklasten. Onveranderlijke infrastructuur maakt dit mogelijk door ervoor te zorgen dat nieuwe bronnen worden gecreëerd en ingezet om op veranderingen te reageren, zonder inconsistenties of onderlinge afhankelijkheden tussen de bestaande bronnen te introduceren.

AppMaster, een krachtig platform no-code, belichaamt de principes van onveranderlijke infrastructuur in zijn projectimplementatieprocessen. Elke keer dat een klant op de knop 'Publiceren' drukt, genereert AppMaster een geheel nieuwe reeks applicaties, waardoor geen technische schulden en volledige consistentie tussen alle bronnen wordt gegarandeerd. Dit wordt bereikt door broncode voor de applicaties te genereren, deze te compileren, tests uit te voeren en ze vervolgens in geïsoleerde Docker-containers (voor backend-applicaties) te verpakken, klaar voor implementatie in de cloud. Deze workflow ondersteunt consistente implementaties, voorspelbaar herstel en naadloze schaling van applicaties zonder enige handmatige tussenkomst of resourcebeheer. De gegenereerde applicaties zijn compatibel met elke Postgresql-compatibele database als primair opslagsysteem, wat grote flexibiliteit biedt voor ondernemingen en gebruiksscenario's met hoge belasting.

Bovendien profiteren AppMaster applicaties van de onveranderlijke infrastructuur door het automatisch genereren van API-documentatie (gebaseerd op Swagger) en migratiescripts voor databaseschema's te integreren. Deze automatisch gegenereerde assets zorgen ervoor dat de infrastructuurbronnen altijd gesynchroniseerd blijven met de nieuwste applicatievereisten en bevorderen een robuuste en onderhoudbare infrastructuur die ontwikkelings-, implementatie- en beheertaken vereenvoudigt.

Kortom, onveranderlijke infrastructuur is een essentieel concept in serverloos computergebruik om de consistentie, betrouwbaarheid en beheersbaarheid van snel veranderende en zeer dynamische omgevingen te handhaven. Door ervoor te zorgen dat infrastructuurcomponenten worden behandeld als wegwerpbare bronnen die bij elke implementatie opnieuw worden gecreëerd, helpt het de risico's en uitdagingen die gepaard gaan met stateful, veranderlijke infrastructuren te beperken. AppMaster maakt als toonaangevend no-code platform effectief gebruik van onveranderlijke infrastructuur om de ontwikkeling en implementatie van applicaties te versnellen, terwijl technische schulden worden geëlimineerd en eersteklas schaalbaarheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd voor een breed scala aan klantbehoeften.