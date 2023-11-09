在无服务器计算的背景下，不可变基础设施是指将基础设施组件和资源视为一次性实体的方法，这些实体一旦部署就永远不会修改。这一概念的重点是通过确保对基础设施所做的每项更改都是通过创建和部署新资源来完成，同时消除更新和重新配置现有资源的过程，从而维护基础设施的稳定性、可靠性和一致性。不可变基础设施已成为现代软件开发中的首选实践，特别适用于无服务器和云原生环境，因为它提供了多种好处，包括更简单的管理、更大的灵活性、更高的安全性和更高的可靠性。

在考虑不可变基础设施时，重要的是要认识到传统的可变基础设施方法通常涉及在其生命周期中不断更新的长期资源。这种可变的方法可能会导致不一致、错误配置和技术债务，这主要是由跨多个资源的状态和配置的改变引起的。相比之下，不可变基础设施旨在通过实施一种将基础设施实体视为一次性元素的方法来消除这些问题，确保资源在部署后不会进行就地修改或更改。

实际上，不可变基础设施的关键推动因素之一是使用基础设施即代码 (IaC) 工具和技术。 IaC 涉及使用代码而不是手动流程来管理、调配和配置基础设施资源，使开发人员能够以与使用应用程序代码类似的方式对基础设施更改进行版本控制、测试和审查。一些流行的 IaC 工具包括 Terraform、CloudFormation 和 Kubernetes 清单。通过使用 IaC，开发人员可以基于代码模板轻松创建、管理和部署新环境或基础设施资源，从而快速、可重复且可靠地创建新的基础设施组件。

在无服务器计算环境中，由于无服务器部署的高度动态和快速变化的性质，不可变基础设施特别有用。无服务器环境通常由许多短暂的、无状态的资源组成，例如按需创建、扩展和销毁的容器、函数、API 和服务。资源的瞬态性质与无服务器计算的事件驱动模型相结合，强调了拥有一致、可靠且可管理的基础设施的重要性，该基础设施可以轻松适应不断变化的资源需求和工作负载。不可变基础设施通过确保创建和部署新资源来响应变化来实现这一点，而不会在现有资源之间引入任何不一致或相互依赖性。

AppMaster是一个强大的no-code平台，在其项目部署过程中体现了不可变基础设施的原则。每次客户按下“发布”按钮时， AppMaster都会从头开始生成一组新的应用程序，确保零技术债务和所有资源的完全一致性。这是通过为应用程序生成源代码、编译它们、运行测试，然后将它们打包到隔离的 Docker 容器（用于后端应用程序）中以准备部署到云中来实现的。此工作流程支持应用程序的一致部署、可预测恢复和无缝扩展，无需任何手动干预或资源管理。生成的应用程序与任何兼容 Postgresql 的数据库作为主存储系统兼容，为企业和高负载用例提供了极大的灵活性。

此外， AppMaster应用程序通过集成 API 文档的自动生成（基于 Swagger）和数据库模式迁移脚本来利用不可变基础设施。这些自动生成的资产可确保基础架构资源始终与最新的应用程序需求保持同步，并促进构建强大且可维护的基础架构，从而简化开发、部署和管理任务。

总之，不可变基础设施是无服务器计算中的一个重要概念，可维持快速变化和高度动态环境的一致性、可靠性和可管理性。通过确保基础设施组件被视为每次部署时重新创建的一次性资源，有助于减轻与有状态、可变基础设施相关的风险和挑战。 AppMaster作为领先的no-code平台，有效地利用不可变基础设施来加快应用程序开发和部署，同时消除技术债务并确保满足广泛客户需求的一流可扩展性和可靠性。