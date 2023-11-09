في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير "التراجع" إلى عملية إرجاع تطبيق إلى حالة مستقرة سابقة في حالة فشل النشر أو أي مشكلات رئيسية قد تنشأ أثناء تنفيذ تحديثات التطبيق المباشرة. الهدف الرئيسي من التراجع هو تقليل تأثير الأخطاء واستعادة وظائف التطبيق بسرعة والحفاظ على موثوقية النظام وأدائه. يصبح التراجع عن الإصدارات أمرًا مهمًا بشكل خاص في بيئة بدون خادم، حيث يسمح للمطورين بالحفاظ على مستوى عالٍ من جودة التطبيق وسلامته، حتى عند التعامل مع الإصدارات والتحديثات المتكررة.

تؤكد AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، على أهمية التراجع السلس في ضمان كفاءة وموثوقية عروضها بدون خادم. وذلك لأن منصة AppMaster تقوم تلقائيًا بإنشاء كود مصدر للتطبيقات، مما يوفر قابلية توسع قوية ونشرًا سريعًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك مواقف المؤسسات والتحميل العالي.

يمكن تنفيذ عمليات التراجع من خلال استراتيجيات مختلفة مثل الطرق اليدوية أو الآلية أو شبه الآلية. تتضمن العودة اليدوية تدخلًا بشريًا لإعادة التطبيق إلى حالته السابقة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد يحتوي على أخطاء بشرية. في المقابل، تعمل إجراءات التراجع الآلية على الاستفادة من الأدوات والبرامج النصية لتقليل التدخل البشري وضمان عملية أكثر موثوقية وكفاءة. يجمع التراجع شبه الآلي بين كلا النهجين، مع الاحتفاظ بمستوى معين من التحكم اليدوي مع استخدام الأدوات الآلية لتسريع العملية.

لكي يكون التراجع فعالاً، يجب استيفاء بعض المتطلبات الأساسية. أولاً، يجب على المطورين الاحتفاظ بمعلومات الإصدار الشاملة لكل عملية نشر، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر للتطبيق ومخطط البيانات وإعدادات التكوين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git، والذي يسمح بالتتبع الدقيق للتغييرات والقدرة على التبديل بسرعة بين الإصدارات عند الحاجة. وتماشيًا مع هذا، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ويضمن أن كل تغيير في المخططات يؤدي إلى مجموعة جديدة من التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يخلق بيئة صديقة للتراجع.

من المتطلبات الحاسمة الأخرى للاستعادة الفعالة وجود آلية نسخ احتياطي واستعادة قوية لضمان عدم فقدان البيانات والمكونات أو الكتابة فوقها أو عدم إمكانية الوصول إليها أثناء إجراء الاستعادة. يتضمن ذلك لقطات منتظمة لمكونات التطبيق والالتزام الصارم بمعايير حماية البيانات. في بيئة حوسبة بدون خادم، غالبًا ما يوفر مقدمو الخدمات السحابية خدمات النسخ الاحتياطي والاستعادة المضمنة، والتي يمكن الاستفادة منها للحفاظ على سلامة البيانات أثناء التراجع.

علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن استراتيجية التراجع أيضًا القدرة على إجراء اختبار شامل لكل من إصدارات التطبيق الجديدة والقديمة. وهذا يخفف من مخاطر المشكلات والعواقب غير المتوقعة التي تنشأ أثناء عملية التراجع. من الضروري أن يكون لديك مجموعة مناسبة من الاختبارات التي تسمح للمطورين بالتحقق من صحة وظائف التطبيق وأدائه والتحقق منهما، حتى عند العودة إلى الحالة السابقة.

في سياق منصة AppMaster ، يتيح النهج المعتمد على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقاتهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة من خلال متاجر التطبيقات. لا تعمل هذه المرونة على تسريع عملية التراجع في حالة وجود أي مشكلات فحسب، بل تسمح أيضًا بنشر التحديثات أو التصحيحات البسيطة التي قد تكون مطلوبة أثناء التراجع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

نظرًا للتعقيد والوتيرة السريعة لتطوير التطبيقات، يعد وجود استراتيجية فعالة للتراجع أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظام موثوق وقوي، خاصة في بيئة حوسبة بدون خادم. ومن خلال الجمع بين التحكم القوي في الإصدار وآليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاختبار الشامل وتقنيات إدارة النشر، يمكن للمؤسسات تقليل المخاطر بكفاءة وضمان عمليات التراجع السلسة، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم جودة أعلى من الخدمة لمستخدميها النهائيين.