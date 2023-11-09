В контексте бессерверных вычислений «неизменяемая инфраструктура» относится к подходу, при котором компоненты и ресурсы инфраструктуры рассматриваются как одноразовые объекты, которые никогда не изменяются после их развертывания. Эта концепция фокусируется на поддержании стабильности, надежности и согласованности инфраструктуры, гарантируя, что каждое внесенное в нее изменение осуществляется путем создания и развертывания новых ресурсов, исключая при этом процесс обновления и реконфигурации существующих ресурсов. Неизменяемая инфраструктура стала предпочтительной практикой в ​​современной разработке программного обеспечения и особенно применима к бессерверным и облачным средам, поскольку она предлагает ряд преимуществ, включая более простое управление, большую гибкость, повышенную безопасность и повышенную надежность.

При рассмотрении неизменяемой инфраструктуры важно учитывать традиционный подход изменяемой инфраструктуры, который часто предполагает долгоживущие ресурсы, которые постоянно обновляются в течение своего жизненного цикла. Такой изменчивый подход может привести к несогласованности, неправильным конфигурациям и техническому долгу, главным образом вызванному изменением состояния и конфигурации нескольких ресурсов. Напротив, Immutable Infrastructure стремится искоренить эти проблемы, применяя подход, который рассматривает объекты инфраструктуры как одноразовые элементы, гарантируя отсутствие модификаций или изменений ресурсов на месте после их развертывания.

На практике одним из ключевых факторов реализации неизменяемой инфраструктуры является использование инструментов и методов «Инфраструктура как код» (IaC). IaC предполагает управление, предоставление и настройку ресурсов инфраструктуры с использованием кода, а не ручных процессов, что позволяет разработчикам создавать версии, тестировать и проверять изменения инфраструктуры так же, как они работают с кодом приложения. Некоторые популярные инструменты IaC включают манифесты Terraform, CloudFormation и Kubernetes. Используя IaC, разработчики могут легко создавать, управлять и развертывать новые среды или ресурсы инфраструктуры на основе шаблонов кода, что приводит к быстрому, воспроизводимому и надежному созданию новых компонентов инфраструктуры.

В контексте бессерверных вычислений неизменяемая инфраструктура особенно полезна из-за очень динамичной и быстроменяющейся природы бессерверных развертываний. Бессерверные среды обычно состоят из множества недолговечных ресурсов без сохранения состояния, таких как контейнеры, функции, API и сервисы, которые создаются, масштабируются и уничтожаются по требованию. Этот временный характер ресурсов в сочетании с моделью бессерверных вычислений, управляемой событиями, подчеркивает важность наличия согласованной, надежной и управляемой инфраструктуры, которая может легко адаптироваться к меняющимся требованиям к ресурсам и рабочим нагрузкам. Неизменяемая инфраструктура позволяет это сделать, гарантируя, что новые ресурсы создаются и развертываются в ответ на изменения, без внесения каких-либо несоответствий или взаимозависимостей между существующими ресурсами.

AppMaster, мощная платформа no-code, воплощает принципы неизменяемой инфраструктуры в процессах развертывания проектов. Каждый раз, когда клиент нажимает кнопку «Опубликовать», AppMaster создает новый набор приложений с нуля, обеспечивая отсутствие технической задолженности и полную согласованность всех ресурсов. Это достигается путем создания исходного кода приложений, его компиляции, запуска тестов и последующей упаковки в изолированные контейнеры Docker (для серверных приложений), готовые к развертыванию в облаке. Этот рабочий процесс поддерживает согласованное развертывание, предсказуемое восстановление и плавное масштабирование приложений без какого-либо ручного вмешательства или управления ресурсами. Сгенерированные приложения совместимы с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной системы хранения, обеспечивая большую гибкость для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой.

Кроме того, приложения AppMaster используют преимущества неизменяемой инфраструктуры за счет интеграции автоматического создания документации API (на основе Swagger) и сценариев миграции схемы базы данных. Эти автоматически создаваемые ресурсы гарантируют, что ресурсы инфраструктуры всегда будут синхронизированы с новейшими требованиями приложений, а также создают надежную и легко поддерживаемую инфраструктуру, которая упрощает задачи разработки, развертывания и управления.

В заключение отметим, что неизменяемая инфраструктура — это жизненно важная концепция бессерверных вычислений, обеспечивающая согласованность, надежность и управляемость быстро меняющихся и высокодинамичных сред. Гарантируя, что компоненты инфраструктуры рассматриваются как одноразовые ресурсы, создаваемые заново при каждом развертывании, это помогает снизить риски и проблемы, связанные с изменчивыми инфраструктурами с отслеживанием состояния. AppMaster, как ведущая платформа no-code, эффективно использует неизменяемую инфраструктуру для ускорения разработки и развертывания приложений, одновременно устраняя техническую задолженность и обеспечивая первоклассную масштабируемость и надежность для широкого спектра потребностей клиентов.