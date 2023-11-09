في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير "مصدر الحدث" إلى أي خدمة خارجية أو نظام أو بنية أساسية تقوم ببدء وظيفة أو أداة مساعدة داخل تطبيق بدون خادم استجابة لأحداث أو مشغلات معينة. السمة الرئيسية لمصدر الحدث هي أنه يقوم بإنشاء الأحداث كوسيلة لنقل المعلومات، واستدعاء الإجراءات أو العمليات، وتعزيز التفاعل بين مكونات التطبيق المختلفة. في البنى التي لا تحتوي على خادم، تلعب مصادر الأحداث دورًا لا غنى عنه في تمكين الأساليب المعتمدة على الأحداث وضمان أداء تطبيق سلس وقابل للتطوير وفعال.

تلغي الحوسبة بدون خادم حاجة مطوري التطبيقات لإدارة الخوادم والبنية التحتية، وبدلاً من ذلك تسمح لهم بالتركيز على إنشاء تطبيقات غنية وتفاعلية للغاية مع خدمات خلفية قوية وواجهات برمجة التطبيقات. يكمن جوهر هذا التجريد في القدرة على توسيع نطاق التطبيقات تلقائيًا وتوفير الموارد استجابةً للطلب. تعمل مصادر الأحداث كمحفزات لهذا التوفير الديناميكي للموارد في الأنظمة الأساسية بدون خادم، مما يؤدي إلى تنفيذ الوظائف أو الخدمات عند وقوع حدث معين.

توجد أنواع مختلفة من مصادر الأحداث لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة، ويمكن تصنيف هذه المصادر عمومًا إلى الفئات التالية:

webhooks

webhooks

1.تتضمن قوائم انتظار الرسائل وتدفقات البيانات وإشعارات تغيير قاعدة البيانات، والتي توفر مشغل حدث عند إنشاء الرسائل وكيانات البيانات أو تعديلها أو حذفها داخل مخزن بيانات محدد. تتضمن أمثلة مصادر الأحداث هذه Amazon Simple Queue Service (SQS)، وAmazon Kinesis Data Streams، وAWS DynamoDB. 2.تتكون من واجهات برمجة التطبيقاتوالخدمات الأخرى التي تنشئ أحداثًا بناءً على تفاعلات يحركها المستخدم مع تطبيق الواجهة الأمامية أو تكامل خدمة جهة خارجية. تشمل الأمثلة AWS AppSync (لواجهات برمجة تطبيقات GraphQL)، وAmazon API Gateway (لواجهات REST API)،لـ GitHub. 3.تتضمن هذه المصادر مشغلات ومؤقتات مجدولة تولد أحداثًا على فترات زمنية محددة مسبقًا أو أوقات محددة. تعد AWS EventBridge (المعروفة سابقًا باسم CloudWatch Events) ووظائف cron أمثلة لمصادر الأحداث المستندة إلى الوقت. 4.تتكون من أجهزة الاستشعار والأجهزة ومكونات إنترنت الأشياء (IoT) الأخرى التي تنتج الأحداث بناءً على حالة الجهاز والإجراءات والقياسات. يعد AWS IoT Core وAzure IoT Hub أمثلة على مصادر الأحداث المستندة إلى إنترنت الأشياء.

في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم والتي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن دمج مصادر الأحداث بسلاسة جنبًا إلى جنب مع نماذج البيانات المرئية وعمليات الأعمال endpoints REST API وWSS. يمكّن هذا التكامل متعدد الاستخدامات العملاء من الاستفادة من فوائد الحوسبة بدون خادم مع الحفاظ على درجة عالية من التحكم والتخصيص من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالمنصة.

يمكن لعملاء AppMaster التطوير والتكرار بسرعة على التطبيقات التي تستهدف الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية - مع جدول زمني نموذجي يقل قليلاً عن 30 ثانية من المخطط إلى النشر للتكرارات الجديدة. من خلال إنشاء التطبيقات تلقائيًا من الصفر دون الحاجة إلى إدارة يدوية للخادم أو الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة، يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وتقليل التكاليف، وإزالة جميع الديون الفنية المرتبطة عادةً بأساليب تطوير التطبيقات التقليدية القائمة على الخادم.

من خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها الحوسبة بدون خادم، يمكن للتطبيقات المبنية على AppMaster تحقيق قابلية التوسع والتوافق المذهلين مع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. يتم تمكين هذه القدرة على التوسع حسب الطلب والاستجابة لأحمال العمل المتقلبة، جزئيًا، من خلال تكامل مصادر الأحداث والمشغلات المرتبطة بها.

الاستخدام الكفء والفعال لمصادر الأحداث في البنى التي لا تحتوي على خادم يعزز فصل مكونات التطبيق والمزيد من التحكم الدقيق في تنفيذ الوظيفة. يؤدي هذا في النهاية إلى تحسينات في الاستجابة والقدرة على التكيف والأداء العام للتطبيق. علاوة على ذلك، تتيح القدرة على نشر التطبيقات بدون خادم المستندة إلى الأحداث على منصة AppMaster للمطورين إنشاء حلول قوية وقابلة للتطوير بسرعة وفعالية من حيث التكلفة وبحرية أكبر من أي وقت مضى.