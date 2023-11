W kontekście przetwarzania bezserwerowego, niezmienna infrastruktura odnosi się do podejścia polegającego na traktowaniu komponentów i zasobów infrastruktury jako jednostek jednorazowych, które nigdy nie są modyfikowane po wdrożeniu. Koncepcja ta koncentruje się na utrzymaniu stabilności, niezawodności i spójności infrastruktury poprzez zapewnienie, że każda dokonana w niej zmiana zostanie dokonana poprzez utworzenie i wdrożenie nowych zasobów, jednocześnie eliminując proces aktualizacji i rekonfiguracji istniejących zasobów. Infrastruktura niezmienna stała się preferowaną praktyką w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania i ma szczególne zastosowanie w środowiskach bezserwerowych i natywnych w chmurze, ponieważ oferuje kilka korzyści, w tym prostsze zarządzanie, większą elastyczność, zwiększone bezpieczeństwo i większą niezawodność.

Rozważając infrastrukturę niezmienną, należy wziąć pod uwagę tradycyjne podejście do infrastruktury zmiennej, które często obejmuje zasoby długotrwałe, które są stale aktualizowane w trakcie ich cyklu życia. To zmienne podejście może prowadzić do niespójności, błędnych konfiguracji i długu technicznego, spowodowanych głównie zmianami stanu i konfiguracji wielu zasobów. Natomiast Immutable Infrastructure ma na celu wyeliminowanie tych problemów poprzez egzekwowanie podejścia, które traktuje jednostki infrastruktury jako elementy jednorazowe, zapewniając, że po ich wdrożeniu nie będą wprowadzane żadne modyfikacje ani zmiany zasobów.

W praktyce jednym z kluczowych czynników umożliwiających powstanie infrastruktury niezmiennej jest wykorzystanie narzędzi i technik infrastruktury jako kodu (IaC). IaC obejmuje zarządzanie, udostępnianie i konfigurowanie zasobów infrastruktury przy użyciu kodu, a nie procesów ręcznych, umożliwiając programistom tworzenie wersji, testowanie i przeglądanie zmian w infrastrukturze w podobny sposób, w jaki pracują z kodem aplikacji. Niektóre popularne narzędzia IaC obejmują manifesty Terraform, CloudFormation i Kubernetes. Korzystając z IaC, programiści mogą łatwo tworzyć, zarządzać i wdrażać nowe środowiska lub zasoby infrastruktury w oparciu o szablony kodu, co skutkuje szybkim, powtarzalnym i niezawodnym tworzeniem nowych komponentów infrastruktury.

W kontekście obliczeń bezserwerowych infrastruktura niezmienna jest szczególnie użyteczna ze względu na bardzo dynamiczny i szybko zmieniający się charakter wdrożeń bezserwerowych. Środowiska bezserwerowe zazwyczaj składają się z wielu krótkotrwałych zasobów bezstanowych, takich jak kontenery, funkcje, interfejsy API i usługi, które są tworzone, skalowane i niszczone na żądanie. Ten przejściowy charakter zasobów w połączeniu z modelem przetwarzania bezserwerowego sterowanym zdarzeniami podkreśla znaczenie posiadania spójnej, niezawodnej i łatwej w zarządzaniu infrastruktury, która może łatwo dostosować się do zmieniających się wymagań dotyczących zasobów i obciążeń. Immutable Infrastructure umożliwia to poprzez zapewnienie tworzenia i wdrażania nowych zasobów w celu reagowania na zmiany, bez wprowadzania jakichkolwiek niespójności lub współzależności pomiędzy istniejącymi zasobami.

AppMaster, potężna platforma no-code, ucieleśnia zasady niezmiennej infrastruktury w procesach wdrażania projektów. Za każdym razem, gdy klient naciśnie przycisk „Publikuj”, AppMaster generuje od podstaw nowy zestaw aplikacji, zapewniając zerowy dług techniczny i pełną spójność wszystkich zasobów. Osiąga się to poprzez generowanie kodu źródłowego aplikacji, kompilowanie ich, uruchamianie testów, a następnie pakowanie do izolowanych kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) gotowych do wdrożenia w chmurze. Ten przepływ pracy obsługuje spójne wdrożenia, przewidywalne odzyskiwanie i bezproblemowe skalowanie aplikacji bez ręcznej interwencji lub zarządzania zasobami. Wygenerowane aplikacje są kompatybilne z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawowy system przechowywania danych, zapewniając dużą elastyczność dla przedsiębiorstw i zastosowań wymagających dużego obciążenia.

Ponadto aplikacje AppMaster korzystają z Immutable Infrastructure, integrując automatyczne generowanie dokumentacji API (w oparciu o Swagger) i skrypty migracji schematu bazy danych. Te automatycznie generowane zasoby zapewniają, że zasoby infrastruktury są zawsze zsynchronizowane z najnowszymi wymaganiami aplikacji, a także promują solidną i łatwą w utrzymaniu infrastrukturę, która upraszcza zadania związane z programowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem.

Podsumowując, niezmienna infrastruktura to kluczowa koncepcja w przetwarzaniu bezserwerowym, zapewniająca spójność, niezawodność i łatwość zarządzania szybko zmieniającymi się i bardzo dynamicznymi środowiskami. Zapewniając, że komponenty infrastruktury są traktowane jako zasoby jednorazowe tworzone na nowo przy każdym wdrożeniu, pomaga to ograniczyć ryzyko i wyzwania związane z infrastrukturą stanową i zmienną. AppMaster, jako wiodąca platforma no-code, skutecznie wykorzystuje niezmienną infrastrukturę, aby przyspieszyć tworzenie i wdrażanie aplikacji, eliminując jednocześnie dług techniczny i zapewniając najwyższą skalowalność i niezawodność dla szerokiego zakresu potrzeb klientów.