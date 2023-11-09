في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير التخزين المستمر إلى وسيلة للاحتفاظ بالبيانات وإدارتها بطريقة غير متطايرة، مما يضمن إمكانية الوصول إليها وسليمة عبر استدعاءات أو جلسات متعددة. يعد هذا جانبًا حاسمًا عند التعامل مع الطبيعة عديمة الحالة لبيئات الحوسبة بدون خادم، حيث تكون مثيلات الوظائف الفردية سريعة الزوال ومؤقتة، مع آليات محدودة لمشاركة البيانات أو الحفاظ على الحالة بين استدعاءات الوظائف بدون خادم.

تعد حلول التخزين المستمرة عنصرًا حيويًا لتطوير التطبيقات بدون خادم والتي تتطلب مخزن بيانات موثوقًا ومتسقًا ومشتركًا لتعمل بفعالية. بدون وسائل مناسبة لإدارة البيانات المخزنة والوصول إليها بطريقة ديناميكية ومرنة، قد يواجه المطورون تحديات في تصميم التطبيقات التي يمكنها الاستفادة الكاملة من فوائد البنية بدون خادم، لا سيما من حيث قابلية التوسع والأداء والفعالية من حيث التكلفة.

هناك عدة أنواع من حلول التخزين المستمر المتوفرة حاليًا، مثل خدمات تخزين الكائنات وخدمات تخزين الكتل وخدمات قواعد البيانات المُدارة. يقدم كل نوع من حلول التخزين مزايا ومقايضات مميزة وحالات استخدام مناسبة في سياق الحوسبة بدون خادم.

خدمات تخزين الكائنات - توفر هذه الخدمات وسيلة قابلة للتطوير بدرجة عالية وفعالة من حيث التكلفة لتخزين البيانات غير المنظمة، مثل الملفات والكائنات الثنائية، بطريقة موزعة ومتاحة للغاية. من أمثلة خدمات تخزين الكائنات الشائعة Amazon S3 وGoogle Cloud Storage وMicrosoft Azure Blob Storage. تعتبر هذه الخدمات مناسبة تمامًا للاستخدام مع الحوسبة بدون خادم، لأنها توفر وصولاً بزمن وصول منخفض إلى البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات البسيطة والفعالة، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات عديمة الحالة يمكنها تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها بشكل فعال عند الطلب.

خدمات تخزين الكتل - توفر هذه الخدمات نهجًا أكثر تقليدية لتخزين البيانات، مما يسمح للمطورين بتخزين وإدارة البيانات المنظمة في شكل أجهزة كتل، والتي تشبه الأقراص الفعلية أو وحدات التخزين. تعد خدمات تخزين الكتل، مثل Amazon Elastic Block Store (EBS) أو Google Persistent Disk، بشكل عام أكثر ملاءمة للاستخدام في المواقف التي تتطلب وصولاً عالي الأداء وزمن وصول منخفض إلى البيانات المخزنة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الخدمات مناسبة تمامًا لبيئات الحوسبة بدون خادم، حيث يمكنها تقديم تبعيات على موارد حوسبة محددة، مما قد يحد من قابلية التوسع والمرونة في التطبيقات بدون خادم.

خدمات قواعد البيانات المُدارة - توفر هذه الخدمات تجريدًا عالي المستوى لإدارة البيانات المنظمة، مما يسمح للمطورين بالاستفادة من قوة وإمكانيات أنظمة قواعد البيانات العلائقية أو غير العلائقية كاملة الميزات في بيئة بدون خادم. تتضمن أمثلة خدمات قواعد البيانات المُدارة Amazon RDS وGoogle Cloud SQL وMicrosoft Azure SQL Database. توفر هذه الخدمات وسيلة أكثر ملاءمة وكفاءة لإدارة البيانات والوصول إليها في سياق حوسبة بدون خادم، مما يسمح للمطورين بدمج تطبيقاتهم مع حلول تخزين البيانات عالية الأداء والمتوفرة للغاية والقابلة للتطوير، مع التخلص من تعقيدات إدارة قاعدة البيانات الأساسية بنية تحتية.

في AppMaster ، تعمل منصتنا no-code على تسهيل إدارة التخزين المستمر في التطبيقات بدون خادم من خلال توفير التكامل السلس مع حلول التخزين الشائعة مثل Amazon S3 وGoogle Cloud Storage وقواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL. يتيح نهجنا البصري البديهي لتطوير التطبيقات للمطورين تحديد نماذج البيانات، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints ، وتصميم منطق الأعمال، وبناء مكونات الواجهة الأمامية باستخدام مجموعة متطورة من Vue3، وJS/TS، وKotlin، و Jetpack Compose لنظام Android، أو SwiftUI لنظام التشغيل IOS. يمكن للمستخدمين بسهولة دمج التخزين المستمر في تطبيقاتهم بدون خادم من خلال الاستفادة من الدعم الأصلي لحلول التخزين هذه التي توفرها منصتنا، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات وظيفية بالكامل وتفاعلية وقابلة للتطوير بسهولة.

في الختام، يعد التخزين المستمر جانبًا حيويًا للحوسبة بدون خادم والذي يمكّن التطبيقات عديمة الحالة من الحفاظ على البيانات المشتركة والوصول إليها بطريقة غير متقلبة وموثوقة ومتسقة. من خلال دمج حلول التخزين المستمر في التطبيقات بدون خادم، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة للحوسبة بدون خادم من حيث الأداء وقابلية التوسع وفعالية التكلفة. توفر منصة AppMaster no-code تكاملًا سلسًا لحلول التخزين المستمرة الشائعة، مما يسمح للمطورين ببناء ونشر وإدارة التطبيقات بدون خادم بأقل قدر من الاحتكاك والديون التقنية.