Nel contesto del serverless computing, l'infrastruttura immutabile si riferisce all'approccio di trattare i componenti e le risorse dell'infrastruttura come entità usa e getta che non vengono mai modificate una volta distribuite. Questo concetto si concentra sul mantenimento della stabilità, dell'affidabilità e della coerenza di un'infrastruttura garantendo che ogni modifica apportata ad essa venga effettuata attraverso la creazione e l'implementazione di nuove risorse, eliminando al contempo il processo di aggiornamento e riconfigurazione delle risorse esistenti. L'infrastruttura immutabile è emersa come pratica preferita nello sviluppo di software moderno ed è particolarmente applicabile agli ambienti serverless e nativi del cloud, poiché offre numerosi vantaggi tra cui una gestione più semplice, maggiore flessibilità, maggiore sicurezza e maggiore affidabilità.

Quando si considerano le infrastrutture immutabili, è importante riconoscere il tradizionale approccio alle infrastrutture mutabili che spesso coinvolge risorse di lunga durata che vengono continuamente aggiornate durante il loro ciclo di vita. Questo approccio mutevole può portare a incoerenze, configurazioni errate e debito tecnico, causati principalmente dall'alterazione dello stato e della configurazione su più risorse. Al contrario, l’Infrastruttura Immutabile mira a sradicare questi problemi applicando un approccio che tratta le entità infrastrutturali come elementi usa e getta, garantendo che non vi siano modifiche o alterazioni sul posto delle risorse dopo la loro distribuzione.

In pratica, uno dei fattori chiave per l'infrastruttura immutabile è l'uso di strumenti e tecniche di Infrastructure as Code (IaC). IaC implica la gestione, il provisioning e la configurazione delle risorse dell'infrastruttura utilizzando il codice anziché processi manuali, consentendo agli sviluppatori di versioni, test e revisione delle modifiche dell'infrastruttura in modo simile a come lavorano con il codice dell'applicazione. Alcuni strumenti IaC popolari includono manifesti Terraform, CloudFormation e Kubernetes. Utilizzando IaC, gli sviluppatori possono creare, gestire e distribuire facilmente nuovi ambienti o risorse infrastrutturali basati su modelli di codice, il che si traduce nella creazione rapida, riproducibile e affidabile di nuovi componenti dell'infrastruttura.

Nel contesto del serverless computing, l'infrastruttura immutabile è particolarmente utile a causa della natura altamente dinamica e in rapida evoluzione delle distribuzioni serverless. Gli ambienti serverless sono in genere costituiti da molte risorse stateless e di breve durata, come contenitori, funzioni, API e servizi che vengono creati, scalati e distrutti su richiesta. Questa natura transitoria delle risorse, combinata con il modello basato sugli eventi dell'elaborazione serverless, sottolinea l'importanza di disporre di un'infrastruttura coerente, affidabile e gestibile in grado di adattarsi facilmente ai mutevoli requisiti delle risorse e dei carichi di lavoro. L'infrastruttura immutabile consente ciò garantendo che nuove risorse vengano create e distribuite per rispondere ai cambiamenti, senza introdurre incoerenze o interdipendenze tra le risorse esistenti.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, incarna i principi dell'infrastruttura immutabile nei processi di distribuzione dei progetti. Ogni volta che un cliente preme il pulsante "Pubblica", AppMaster genera da zero una nuova serie di applicazioni, garantendo zero debito tecnico e piena coerenza tra tutte le risorse. Ciò si ottiene generando il codice sorgente per le applicazioni, compilandolo, eseguendo test e quindi inserendolo in contenitori Docker isolati (per applicazioni backend) pronti per la distribuzione nel cloud. Questo flusso di lavoro supporta distribuzioni coerenti, ripristino prevedibile e scalabilità perfetta delle applicazioni senza alcun intervento manuale o gestione delle risorse. Le applicazioni generate sono compatibili con qualsiasi database compatibile con Postgresql come sistema di archiviazione primario, offrendo grande flessibilità per le aziende e i casi d'uso ad alto carico.

Inoltre, le applicazioni AppMaster sfruttano l'infrastruttura immutabile integrando la generazione automatica della documentazione API (basata su Swagger) e gli script di migrazione dello schema del database. Queste risorse generate automaticamente garantiscono che le risorse dell'infrastruttura rimangano sempre sincronizzate con i requisiti applicativi più recenti e promuovono un'infrastruttura solida e manutenibile che semplifica le attività di sviluppo, distribuzione e gestione.

In conclusione, l'infrastruttura immutabile è un concetto vitale nell'elaborazione serverless per garantire la coerenza, l'affidabilità e la gestibilità di ambienti altamente dinamici e in rapida evoluzione. Garantendo che i componenti dell'infrastruttura siano trattati come risorse usa e getta create di nuovo con ogni implementazione, aiuta a mitigare i rischi e le sfide associati alle infrastrutture stateful e mutevoli. AppMaster, in quanto piattaforma leader no-code, utilizza in modo efficace l'infrastruttura immutabile per accelerare lo sviluppo e l'implementazione delle applicazioni, eliminando al contempo il debito tecnico e garantendo scalabilità e affidabilità di prim'ordine per un'ampia gamma di esigenze dei clienti.