Dans le contexte de l'informatique sans serveur, l'infrastructure immuable fait référence à l'approche consistant à traiter les composants et les ressources de l'infrastructure comme des entités jetables qui ne sont jamais modifiées une fois déployées. Ce concept se concentre sur le maintien de la stabilité, de la fiabilité et de la cohérence d'une infrastructure en garantissant que chaque modification qui y est apportée se fait par la création et le déploiement de nouvelles ressources tout en éliminant le processus de mise à jour et de reconfiguration des ressources existantes. L'infrastructure immuable est devenue une pratique privilégiée dans le développement de logiciels modernes et s'applique particulièrement aux environnements sans serveur et cloud natifs, car elle offre plusieurs avantages, notamment une gestion plus simple, une plus grande flexibilité, une sécurité accrue et une fiabilité améliorée.

Lorsque l’on considère l’infrastructure immuable, il est important de reconnaître l’approche traditionnelle de l’infrastructure mutable qui implique souvent des ressources à longue durée de vie continuellement mises à jour au cours de leur cycle de vie. Cette approche mutable peut entraîner des incohérences, des erreurs de configuration et une dette technique, principalement causées par la modification de l'état et de la configuration de plusieurs ressources. En revanche, Immutable Infrastructure vise à éradiquer ces problèmes en appliquant une approche qui traite les entités d'infrastructure comme des éléments jetables, garantissant qu'il n'y a pas de modifications ou d'altérations sur place des ressources après leur déploiement.

En pratique, l’un des principaux catalyseurs de l’infrastructure immuable est l’utilisation d’outils et de techniques d’infrastructure en tant que code (IaC). IaC implique la gestion, le provisionnement et la configuration des ressources d'infrastructure à l'aide de code plutôt que de processus manuels, permettant aux développeurs de versionner, de tester et d'examiner les modifications de l'infrastructure de la même manière qu'ils travaillent avec le code d'application. Certains outils IaC populaires incluent les manifestes Terraform, CloudFormation et Kubernetes. En utilisant IaC, les développeurs peuvent facilement créer, gérer et déployer de nouveaux environnements ou ressources d'infrastructure basés sur des modèles de code, ce qui entraîne la création rapide, reproductible et fiable de nouveaux composants d'infrastructure.

Dans le contexte informatique sans serveur, l'infrastructure immuable est particulièrement utile en raison de la nature hautement dynamique et évolutive des déploiements sans serveur. Les environnements sans serveur sont généralement constitués de nombreuses ressources éphémères et sans état, telles que des conteneurs, des fonctions, des API et des services créés, mis à l'échelle et détruits à la demande. Cette nature transitoire des ressources, combinée au modèle événementiel de l'informatique sans serveur, souligne l'importance de disposer d'une infrastructure cohérente, fiable et gérable, capable de s'adapter facilement à l'évolution des besoins en ressources et des charges de travail. L'infrastructure immuable permet cela en garantissant que de nouvelles ressources sont créées et déployées pour répondre aux changements, sans introduire d'incohérences ou d'interdépendances entre les ressources existantes.

AppMaster, une puissante plateforme no-code, incarne les principes de l'infrastructure immuable dans ses processus de déploiement de projets. Chaque fois qu'un client appuie sur le bouton « Publier », AppMaster génère un nouvel ensemble d'applications à partir de zéro, garantissant ainsi une dette technique nulle et une cohérence totale entre toutes les ressources. Ceci est réalisé en générant le code source des applications, en les compilant, en exécutant des tests, puis en les regroupant dans des conteneurs Docker isolés (pour les applications backend) prêts à être déployés sur le cloud. Ce flux de travail prend en charge des déploiements cohérents, une récupération prévisible et une mise à l'échelle transparente des applications sans aucune intervention manuelle ni gestion des ressources. Les applications générées sont compatibles avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que système de stockage principal, offrant une grande flexibilité aux entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge.

De plus, les applications AppMaster tirent parti de l'infrastructure immuable en intégrant la génération automatique de documentation API (basée sur Swagger) et des scripts de migration de schéma de base de données. Ces actifs générés automatiquement garantissent que les ressources de l'infrastructure restent toujours synchronisées avec les dernières exigences des applications et favorisent une infrastructure robuste et maintenable qui simplifie les tâches de développement, de déploiement et de gestion.

En conclusion, l'infrastructure immuable est un concept essentiel dans l'informatique sans serveur pour maintenir la cohérence, la fiabilité et la gérabilité d'environnements hautement dynamiques et en évolution rapide. En garantissant que les composants de l'infrastructure sont traités comme des ressources jetables créées à nouveau à chaque déploiement, cela contribue à atténuer les risques et les défis associés aux infrastructures avec état et mutables. AppMaster, en tant que plateforme no-code leader, utilise efficacement une infrastructure immuable pour accélérer le développement et le déploiement d'applications tout en éliminant la dette technique et en garantissant une évolutivité et une fiabilité de premier ordre pour un large éventail de besoins des clients.