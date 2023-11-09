هندسة الخدمات المصغرة

Microservices Architecture عبارة عن نمط من هندسة البرمجيات يتضمن هيكلة تطبيق كمجموعة من الخدمات المترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل. في سياق الحوسبة بدون خادم، يمكن أن يؤدي تنفيذ الخدمات الصغيرة إلى تطبيقات قابلة للتطوير وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة من خلال السماح للمطورين بالاستفادة من البنية التحتية المُدارة بدون خادم لكل خدمة صغيرة. تتواصل هذه الخدمات الدقيقة مع بعضها البعض من خلال بروتوكولات خفيفة الوزن مثل RESTful APIs أو قوائم انتظار الرسائل، مما يتيح تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. وقد اكتسب هذا النمط المعماري قوة جذب كبيرة استجابة للقيود والتحديات التي تفرضها البنى المتجانسة، والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أنظمة معقدة يصعب صيانتها واختناقات في التطوير والقياس.

ومن خلال تبني الخدمات الصغيرة، يمكن للشركات الاستفادة من زيادة المرونة وسرعة الوصول إلى السوق وتحسين المرونة. في دراسة أجرتها Camunda في عام 2020، وافق 86% من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع على أن استخدام الخدمات الصغيرة مكنهم من الحصول على دورات إصدار أسرع. تساعد منصة AppMaster no-code في اعتماد بنية الخدمات الصغيرة من خلال تقديم أدوات تطوير مرنة ونموذجية ومرئية، تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والمتطلبات. يمكن تسريع التحول الرقمي بما يصل إلى 10 مرات، مع قيام AppMaster بالتعامل تلقائيًا مع إدارة البنية التحتية، مما يضمن النشر السلس وقابلية التوسع للتطبيقات مع تقليل النفقات العامة.

تعد الحوسبة بدون خادم، وهي نموذج تنفيذ للحوسبة السحابية، مناسبة تمامًا للخدمات الصغيرة نظرًا لقدراتها على إدارة موارد البنية التحتية تلقائيًا وتوسيع نطاقها والدفع فقط مقابل العمليات الحسابية المستهلكة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الأنظمة الأساسية بدون خادم مثل AWS Lambda أو Azure Functions أو Google Cloud Functions للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الاستجابة دون الحاجة إلى أي إدارة للخادم. يحتضن AppMaster قوة ومرونة الحوسبة بدون خادم، مما يسمح للعملاء بإنشاء ونشر وإدارة مكونات الواجهة الخلفية لتطبيقاتهم والويب والهواتف المحمولة على نظام أساسي قوي يعتني بالبنية التحتية الأساسية. ويضمن ذلك أداءً متسقًا ويمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى تحسين التكلفة للتطبيقات المبنية باستخدام بنية الخدمات الصغيرة.

على سبيل المثال، يمكن إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية باستخدام بنية الخدمات الصغيرة، مع خدمات منفصلة تتعامل مع مصادقة المستخدم، وكتالوج المنتجات، وعربة التسوق، ومعالجة الدفع. ويمكن تطوير كل من هذه الخدمات الفردية ونشرها بشكل مستقل، مما يسمح بقابلية التوسع السريع ومستوى عالٍ من المرونة. تضمن البنية التحتية بدون خادم إمكانية توسيع نطاق التطبيق بسهولة لاستيعاب التقلبات في حركة المرور وطلب العملاء. يمكن أن يكون AppMaster بمثابة العمود الفقري لمثل هذا التطبيق، مما يسمح للمطورين والمطورين المواطنين على حد سواء بتصميم وتنفيذ منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم من خلال حل شامل no-code يلبي مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة.

ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أن اعتماد بنية الخدمات المصغرة لا يخلو من التحديات، خاصة عند التعامل مع الأنظمة الموزعة. تتضمن بعض المشكلات الشائعة التعقيد المتزايد في الاتصال بين الخدمات، والآثار الأمنية الأكثر عمقًا، والحاجة إلى استراتيجية قوية للمراقبة والتسجيل. يعالج AppMaster هذه المخاوف من خلال توفير بيئة شاملة ومتكاملة تعمل على تبسيط تطوير ونشر وإدارة التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة. يُسهل إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) تلقائيًا، بالإضافة إلى إمكانات الاختبار والمراقبة المضمنة، على المطورين ضمان التشغيل والصيانة السلسة لتطبيقاتهم الموزعة.

علاوة على ذلك، قد يكون الانتقال من الأنظمة المتجانسة إلى بنية الخدمات الصغيرة مهمة شاقة. يعمل AppMaster على تبسيط عملية النقل من خلال تمكين الفرق من تقسيم تطبيقاتهم إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها والتي يمكن إعادة تجميعها باستخدام أدوات التصميم المرئي للنظام الأساسي وإطار العمل القوي الذي يحركه الخادم. يتيح هذا النهج المعياري التكراري اعتماد بنية الخدمات الصغيرة تدريجيًا مع تقليل تعطيل العمليات والبنية التحتية الحالية.

باختصار، تعد هندسة الخدمات الدقيقة نمطًا قويًا ومتعدد الاستخدامات لهندسة البرمجيات، ويمكنه، عند دمجه مع الحوسبة بدون خادم، تقديم تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة بدرجة كبيرة. تعد منصة AppMaster no-code حلاً شاملاً لتصميم ونشر وإدارة حلول البرامج الشاملة المبنية باستخدام نهج الخدمات الصغيرة، مما يضمن تجربة تطوير تطبيقات سلسة وفعالة ومقاومة للمستقبل. من خلال توفير منصة تعمل على تبسيط عملية بناء التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها وصيانتها، تعمل AppMaster على تمكين الشركات من الابتكار والتكيف بشكل أسرع، مع تقليل مخاطر الديون التقنية وغيرها من تحديات التنمية المشتركة.