وظائف أزور

Azure Functions هي خدمة حوسبة بدون خادم تقدمها Microsoft كجزء من النظام الأساسي السحابي Azure، والتي تمكن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات تعتمد على الأحداث وقابلة للتطوير وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى إدارة أي بنية تحتية أساسية. من خلال تجريد إدارة الخوادم، يمكن للمطورين التركيز على كتابة التعليمات البرمجية وتنفيذ منطق الأعمال، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع، وصيانة أسهل، وخفض تكاليف التشغيل. تدعم وظائف Azure لغات برمجة متعددة، بما في ذلك C# وF# وJavaScript وPython وJava، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها لمجموعة متنوعة من المطورين.

يعتمد المبدأ الأساسي لوظائف Azure على مفهوم "الوظائف" باعتبارها اللبنات الأساسية للتطبيق. يتم تشغيل كل وظيفة بواسطة حدث، مثل طلب HTTP وارد، أو رسالة جديدة في قائمة انتظار تخزين Azure، أو حدث مؤقت. تؤدي هذه البنية المستندة إلى الأحداث إلى تطبيقات أكثر كفاءة وقابلة للتطوير، حيث يتم تنفيذ الوظائف فقط عند الحاجة إليها، مما يقلل من استخدام الموارد والتكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع وظائف Azure تلقائيًا بناءً على معدلات الطلبات الواردة، مما يضمن قدرة التطبيقات على التعامل مع أعباء العمل العالية دون أي تدخل يدوي أو توفير الموارد.

عند استخدام وظائف Azure، يمكن للمطورين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المشغلات والارتباطات لتحديد مصادر الإدخال والإخراج لوظيفة ما. المشغلات مسؤولة عن بدء تنفيذ وظيفة استجابة لحدث ما، بينما تعمل الارتباطات على تبسيط عملية الوصول إلى البيانات وتبادلها مع الخدمات المختلفة. توفر Azure Functions قائمة متزايدة من المشغلات والارتباطات المعدة مسبقًا، مثل HTTP وأجهزة ضبط الوقت وAzure Cosmos DB وAzure Event Hubs وغيرها الكثير، مما يجعل من السهل دمج الوظيفة مع العديد من خدمات Azure والأنظمة الخارجية.

يمكن تطوير وظائف Azure وتنفيذها محليًا باستخدام الأدوات الأساسية لوظائف Azure، مما يسمح للمطورين بإنشاء الوظائف واختبارها وتصحيح أخطائها قبل نشرها على السحابة. بالإضافة إلى التطوير المحلي، يمكن أيضًا إنشاء الوظائف داخل بوابة Azure أو باستخدام مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الإصدار وضمان موثوقية التطبيقات المنشورة.

يتكامل النظام الأساسي AppMaster no-code بسلاسة مع Azure Functions، مما يتيح للعملاء إنشاء التطبيقات ونشرها بسهولة. بفضل المصممين المرئيين drag-and-drop في AppMaster ، يمكن للعملاء تصميم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة، مع استكمال مخطط قاعدة البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker ونشرها على السحابة أو البيئات المحلية. يتيح هذا المزيج القوي من وظائف Azure و AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة يمكنها التعامل مع احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات على حدٍ سواء.

وفقًا لأبحاث حديثة، توفر الحوسبة بدون خادم العديد من المزايا، بما في ذلك توفير التكاليف، وسرعة التشغيل، وتحسين الأداء. وفي دراسة أجرتها شركة مايكروسوفت، تبين أن 60% من المؤسسات قد اعتمدت بالفعل الحوسبة بدون خادم أو تخطط للقيام بذلك خلال الـ 18 شهرًا القادمة. تُعد Azure Functions أحد الخيارات الرائدة للبنية بدون خادم، حيث تفي بوعد الكفاءة وقابلية التوسع والسرعة.

مثال لتطبيق حقيقي مبني على Azure Functions هو نظام معالجة الملفات، حيث يقوم المستخدمون بتحميل الملفات لتتم معالجتها بواسطة سلسلة من الوظائف بدون خادم. يتم تخزين هذه الملفات في حاوية تخزين Azure Blob، مما يؤدي إلى تشغيل وظيفة تنفذ المعالجة المطلوبة وتخزن النتيجة في موقع تخزين الوجهة. يمكن للنظام بعد ذلك إرسال إشعارات للمستخدمين عند الانتهاء من المعالجة. يسمح هذا التوسع التلقائي والبنية المستندة إلى الأحداث للنظام بالتعامل مع أعباء العمل المتقلبة، ويضمن أوقات معالجة أسرع وينتج عنه الحد الأدنى من تكاليف التشغيل للبنية التحتية.

باختصار، Azure Functions هي خدمة حوسبة قوية بدون خادم تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة دون الحاجة إلى إدارة أي بنية تحتية أساسية. من خلال الاستفادة من البنية المستندة إلى الأحداث، تسمح Azure Functions للمطورين بالتركيز على تنفيذ منطق الأعمال وتحسين أداء التطبيقات، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع وتقليل تكاليف التشغيل. ومن خلال دمجه مع منصة AppMaster no-code ، يمكن للعملاء تطوير ونشر التطبيقات بسرعة التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء، مع تسخير الإمكانات الكاملة للحوسبة بدون خادم.