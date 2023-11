Im Zusammenhang mit Serverless Computing bezieht sich Immutable Infrastructure auf den Ansatz, Infrastrukturkomponenten und -ressourcen als verfügbare Einheiten zu behandeln, die nach ihrer Bereitstellung nie mehr geändert werden. Dieses Konzept konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der Stabilität, Zuverlässigkeit und Konsistenz einer Infrastruktur, indem sichergestellt wird, dass jede daran vorgenommene Änderung durch die Erstellung und Bereitstellung neuer Ressourcen erfolgt und gleichzeitig der Prozess der Aktualisierung und Neukonfiguration vorhandener Ressourcen entfällt. Immutable Infrastructure hat sich als bevorzugte Praxis in der modernen Softwareentwicklung herausgestellt und ist insbesondere auf serverlose und Cloud-native Umgebungen anwendbar, da sie mehrere Vorteile bietet, darunter einfachere Verwaltung, größere Flexibilität, erhöhte Sicherheit und verbesserte Zuverlässigkeit.

Wenn man eine unveränderliche Infrastruktur in Betracht zieht, ist es wichtig, den traditionellen Ansatz der veränderlichen Infrastruktur anzuerkennen, der häufig langlebige Ressourcen umfasst, die während ihres Lebenszyklus kontinuierlich aktualisiert werden. Dieser veränderliche Ansatz kann zu Inkonsistenzen, Fehlkonfigurationen und technischen Schulden führen, die hauptsächlich durch die Änderung des Zustands und der Konfiguration über mehrere Ressourcen hinweg verursacht werden. Im Gegensatz dazu zielt Immutable Infrastructure darauf ab, diese Probleme zu beseitigen, indem ein Ansatz durchgesetzt wird, der Infrastruktureinheiten als verfügbare Elemente behandelt und sicherstellt, dass es nach ihrer Bereitstellung keine direkten Modifikationen oder Änderungen an Ressourcen gibt.

Praktisch gesehen ist die Verwendung von IaC-Tools und -Techniken (Infrastructure as Code) einer der Schlüsselfaktoren für eine unveränderliche Infrastruktur. IaC umfasst die Verwaltung, Bereitstellung und Konfiguration von Infrastrukturressourcen mithilfe von Code statt manueller Prozesse und ermöglicht es Entwicklern, Infrastrukturänderungen auf ähnliche Weise zu versionieren, zu testen und zu überprüfen, wie sie mit Anwendungscode arbeiten. Zu den beliebten IaC-Tools gehören Terraform, CloudFormation und Kubernetes-Manifeste. Durch den Einsatz von IaC können Entwickler auf der Grundlage von Codevorlagen einfach neue Umgebungen oder Infrastrukturressourcen erstellen, verwalten und bereitstellen, was zu einer schnellen, reproduzierbaren und zuverlässigen Erstellung neuer Infrastrukturkomponenten führt.

Im Zusammenhang mit serverlosem Computing ist Immutable Infrastructure aufgrund der äußerst dynamischen und sich schnell ändernden Natur serverloser Bereitstellungen besonders nützlich. Serverlose Umgebungen bestehen typischerweise aus vielen kurzlebigen, zustandslosen Ressourcen wie Containern, Funktionen, APIs und Diensten, die bei Bedarf erstellt, skaliert und zerstört werden. Diese vorübergehende Natur der Ressourcen in Kombination mit dem ereignisgesteuerten Modell des Serverless Computing unterstreicht die Bedeutung einer konsistenten, zuverlässigen und verwaltbaren Infrastruktur, die sich problemlos an die sich ändernden Ressourcenanforderungen und Arbeitslasten anpassen lässt. Die unveränderliche Infrastruktur ermöglicht dies, indem sie sicherstellt, dass neue Ressourcen erstellt und bereitgestellt werden, um auf Änderungen zu reagieren, ohne dass es zu Inkonsistenzen oder gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den vorhandenen Ressourcen kommt.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, verkörpert die Prinzipien der unveränderlichen Infrastruktur in seinen Projektbereitstellungsprozessen. Jedes Mal, wenn ein Kunde auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert AppMaster einen neuen Satz von Anwendungen von Grund auf und sorgt so für keinerlei technische Schulden und vollständige Konsistenz über alle Ressourcen hinweg. Dies wird erreicht, indem Quellcode für die Anwendungen generiert, kompiliert, Tests ausgeführt und dann in isolierte Docker-Container (für Backend-Anwendungen) gepackt werden, die für die Bereitstellung in der Cloud bereit sind. Dieser Workflow unterstützt konsistente Bereitstellungen, vorhersehbare Wiederherstellung und nahtlose Skalierung von Anwendungen ohne manuelle Eingriffe oder Ressourcenverwaltung. Die generierten Anwendungen sind mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als primärem Speichersystem kompatibel und bieten große Flexibilität für Unternehmen und Anwendungsfälle mit hoher Auslastung.

Darüber hinaus nutzen AppMaster Anwendungen die Vorteile der Immutable Infrastructure, indem sie die automatische Generierung von API-Dokumentation (basierend auf Swagger) und Datenbankschema-Migrationsskripts integrieren. Diese automatisch generierten Assets stellen sicher, dass die Infrastrukturressourcen immer mit den neuesten Anwendungsanforderungen synchronisiert bleiben und fördern eine robuste und wartbare Infrastruktur, die Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Verwaltungsaufgaben vereinfacht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unveränderliche Infrastruktur ein wichtiges Konzept im serverlosen Computing ist, um die Konsistenz, Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit sich schnell ändernder und hochdynamischer Umgebungen aufrechtzuerhalten. Indem sichergestellt wird, dass Infrastrukturkomponenten als verfügbare Ressourcen behandelt werden, die bei jeder Bereitstellung neu erstellt werden, trägt es dazu bei, die mit zustandsbehafteten, veränderlichen Infrastrukturen verbundenen Risiken und Herausforderungen zu mindern. Als führende no-code Plattform nutzt AppMaster effektiv Immutable Infrastructure, um die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zu beschleunigen, gleichzeitig technische Schulden zu beseitigen und erstklassige Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für ein breites Spektrum an Kundenanforderungen zu gewährleisten.