مدير النشر السحابي من Google

Google Cloud Deployment Manager عبارة عن خدمة أتمتة قوية وقابلة للتطوير للبنية التحتية تقدمها Google Cloud Platform (GCP) والتي تعمل على تبسيط وتبسيط عملية نشر الموارد وإدارتها وتحديثها داخل GCP. في سياق الحوسبة بدون خادم، يساعد Deployment Manager في أتمتة نشر مجموعات البنية التحتية المعقدة في غضون ثوانٍ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام مع AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول.

باستخدام Google Cloud Deployment Manager، يمكن للمطورين والمسؤولين تحديد الموارد وإدارتها باستخدام قوالب تعريفية باللغات الشائعة مثل YAML أو Python. تصف هذه القوالب البنية الأساسية والتبعيات وتكوينات وقت التشغيل وسياسات الوصول والمكونات الرئيسية الأخرى المطلوبة لنشر التطبيقات في بيئة سحابية أصلية بدون خادم. باستخدام النهج التعريفي، يمكّن مدير النشر المستخدمين من العمل بمستوى أعلى من التجريد، مما يقلل الحاجة إلى كتابة نصوص برمجية معقدة أو توفير المكونات يدويًا من خلال واجهات الويب أو واجهات برمجة التطبيقات.

يدعم Google Cloud Deployment Manager أصلاً مجموعة واسعة من خدمات Google Cloud Platform، بما في ذلك Compute Engine وCloud Storage وApp Engine وCloud Functions وCloud SQL وCloud Spanner وغيرها الكثير. وهذا يعني أن المطورين الذين يستخدمون AppMaster يمكنهم الاستفادة من النظام الشامل لعروض Google Cloud Platform لدمج الخدمات الخلفية بدون خادم وحلول تخزين البيانات وإمكانيات التعلم الآلي والميزات المتقدمة الأخرى في تطبيقاتهم بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Deployment Manager مع أطر العمل الشائعة بدون خادم مثل Cloud Run وKnative، مما يسمح للمطورين ببناء ونشر وتوسيع نطاق التطبيقات المجهزة بالحاويات على نظام أساسي مُدار بالكامل دون متاعب إدارة البنية التحتية الأساسية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام Google Cloud Deployment Manager في سياق الحوسبة بدون خادم في القدرة على أتمتة وتبسيط عملية نشر التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster. عندما يضغط عميل AppMaster على زر "نشر"، تأخذ المنصة المخططات وتولد الكود المصدري للتطبيقات، وتجميعها، وتجري الاختبارات، وتعبئتها في حاويات عامل الإرساء (للتطبيقات الخلفية)، وتنشرها على السحابة. تعد عملية النشر السلسة هذه بمثابة شهادة على قوة ومرونة Google Cloud Deployment Manager.

جانب آخر مهم في Google Cloud Deployment Manager هو دعمه لإصدار وإدارة التغيير. مع تطور متطلبات التطبيق بمرور الوقت، من الضروري متابعة تغييرات البنية التحتية والقدرة على التراجع عن عمليات النشر أو تحديثها حسب الحاجة. يستطيع مدير النشر إصدار عمليات النشر والتراجع عنها، مما يسهل على مستخدمي AppMaster إدارة إصدارات مختلفة من تطبيقاتهم، بما في ذلك عمليات ترحيل مخطط قاعدة البيانات ونقاط endpoints برمجة التطبيقات، مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل والانقطاع.

علاوة على ذلك، يوفر Google Cloud Deployment Manager إمكانات مراقبة وتسجيل وتدقيق شاملة، وهو أمر ضروري للحصول على رؤية حول صحة وأداء التطبيقات المنشورة. فهو يتكامل مع خدمات Google Cloud الرائدة مثل Stackdriver Monitoring and Logging، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم التعرف بسرعة على المشكلات التي قد تنشأ في تطبيقاتهم التي لا تحتوي على خادم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من هذه الميزات لتحسين أداء وموثوقية تطبيقاتهم في بيئات الإنتاج.

في الختام، يعد Google Cloud Deployment Manager خدمة قوية ومرنة تعمل على تبسيط وتبسيط عملية نشر وإدارة التطبيقات بدون خادم والتي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code. من خلال دعمه للنماذج التعريفية ومجموعة واسعة من خدمات Google Cloud Platform، يسمح مدير النشر للمطورين بتحديد ونشر مجموعات البنية التحتية المعقدة بسرعة وسهولة، وإدارة التغييرات بمرور الوقت من خلال إمكانات الإصدار والتراجع، والحصول على نظرة ثاقبة حول سلامة تطبيقاتهم وأدائها من خلال ميزات المراقبة والتسجيل والتدقيق. من خلال الاستفادة من Google Cloud Deployment Manager، يمكن لمستخدمي AppMaster تحقيق كفاءة وقابلية للتوسعة ومتانة أفضل لتطبيقاتهم التي لا تحتوي على خادم، مما يلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.