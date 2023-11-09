تشكيل السحابة

CloudFormation، أو AWS CloudFormation، هي خدمة البنية التحتية كرمز (IaC) التي تقدمها Amazon Web Services (AWS) والتي تسمح للمطورين بإنشاء موارد AWS وإدارتها بطريقة قابلة للبرمجة وتصريحية، مما يسهل عملية توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها. تعتبر هذه الخدمة ذات أهمية خاصة في سياق الحوسبة بدون خادم، نظرًا للطلب المتزايد على تصميم التطبيقات ونشرها وإدارتها دون تدخل الخوادم أو الإدارة اليدوية.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code تسهل التطوير السريع والفعال لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وتدعم بقوة دمج CloudFormation في عروضها. نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية، يمكن للعملاء الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر، ونشرها على السحابة باستخدام قوالب CloudFormation. يتيح ذلك استضافة سلسة داخل الشركة وتكاملًا مبسطًا مع خدمات AWS الأخرى.

يعمل AWS CloudFormation على تسريع إنشاء ونشر التطبيقات بدون خادم من خلال السماح للمطورين بوصف بنيتهم ​​التحتية ومواردهم في ملف قالب بتنسيق JSON أو YAML. يعمل هذا الملف النصي، المعروف باسم قالب CloudFormation، بمثابة مخطط يُستخدم لإنشاء مكدس CloudFormation، وهو عبارة عن مجموعة من الموارد ذات الصلة التي يمكن توفيرها معًا أو تحديثها في انسجام تام.

من خلال الاستفادة من AWS CloudFormation في سياق الحوسبة بدون خادم، يمكن للمطورين التركيز حصريًا على كتابة التعليمات البرمجية للتطبيق وتحسينها، بينما يتعامل CloudFormation مع البنية التحتية الأساسية والموارد ذات الصلة، مثل قواعد البيانات والتخزين والوظائف والشبكات. لم يعد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمطورون بحاجة إلى إنشاء الموارد وإدارتها يدويًا، حيث يعمل CloudFormation على تبسيط العملية بأكملها باستخدام تعليمات برمجية قابلة للبرمجة.

أحد التطورات الملحوظة في وظائف CloudFormation هو تكامل نموذج تطبيق AWS بدون خادم (SAM)، وهو إطار عمل مفتوح المصدر لنشر التطبيقات بدون خادم على AWS. لا يدعم AWS SAM تعريف ونشر التطبيقات بدون خادم داخل قوالب CloudFormation فحسب، بل يتيح أيضًا الاختبار المحلي لوظائف Lambda، مما يوفر تجربة تطوير شاملة بدون خادم.

تستفيد تطبيقات AppMaster ، المصممة للعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية وتوفر قابلية التوسع الأمثل بسبب الواجهات الخلفية عديمة الحالة، بشكل كبير من تكامل CloudFormation. بفضل إمكانات إنشاء التعليمات البرمجية الخاصة بـ AppMaster ومرونة CloudFormation في إدارة الموارد، يمكن للشركات بسهولة إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة ومتوفرة بدرجة كبيرة مع توفير تكاليف التشغيل والتطوير.

يمكن للمستخدمين والشركات الذين يستكشفون النهج السحابي الأصلي الاعتماد على AWS CloudFormation لضمان أن البنية التحتية للتطبيق والموارد متسقة وقابلة للتطوير ومحددة جيدًا. يؤدي التزويد والإدارة الآلية والمبسطة التي تقدمها CloudFormation إلى التخلص من مخاطر عدم الاتساق التي قد تنشأ بسبب التثبيتات اليدوية، مما يجعلها حلاً موثوقًا للانتقال من البيئات التقليدية إلى السحابة.

هناك ميزة أخرى مهمة في AWS CloudFormation وهي أنها توفر درجة عالية من الأتمتة مع الحفاظ على التحكم الصارم والرؤية على الموارد. يتيح CloudFormation إمكانية إصدار القوالب، مما يمكّن المطورين من التراجع عن التغييرات إذا لزم الأمر والحفاظ على عمليات نشر موثوقة ويمكن التنبؤ بها مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا إنشاء المكدس المتوازي وتوفير الموارد، مما يؤدي إلى عمليات نشر أسرع وأكثر كفاءة.

يضمن التكامل الأصلي مع خدمات AWS الأخرى، مثل AWS Lambda، وAmazon API Gateway، وAmazon S3، وAmazon RDS، أن CloudFormation يتناسب بسلاسة مع بنية الحوسبة بدون خادم. وبالتالي، يمكن للمطورين إدارة بنيتهم ​​التحتية بشكل فعال دون القلق بشأن تبعيات الخدمة أو عدم توافقها، والاستفادة من النظام البيئي الواسع لخدمات وأدوات AWS.

باختصار، يعد AWS CloudFormation مكونًا حيويًا للحوسبة بدون خادم، حيث يعمل على تبسيط البنية التحتية وعملية إدارة الموارد من خلال توفير نهج تعريفي قابل للبرمجة. يسمح دمجها في منصة AppMaster بالتطوير الفعال والفعال من حيث التكلفة ونشر التطبيقات التي تركز على المستخدم، والقضاء على الديون الفنية والتدخلات اليدوية وعدم تناسق الموارد. بدعم من إمكانات AWS CloudFormation و AppMaster القوية، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات الكاملة للحوسبة بدون خادم وتحسين سير عمل تطوير التطبيقات بشكل كبير.