تعد CloudWatch مكونًا مهمًا في الحوسبة بدون خادم، وهي خدمة مراقبة وقابلية مراقبة شاملة تقدمها Amazon Web Services (AWS). إنها ذات أهمية خاصة في سياق الحوسبة بدون خادم لأنها تمكن المطورين والمسؤولين من جمع وتحليل واكتساب رؤى من البيانات التشغيلية والمقاييس والسجلات والأحداث التي تم إنشاؤها بواسطة موارد وتطبيقات AWS.

الحوسبة بدون خادم، وهو النموذج الذي اكتسب جاذبية بين المطورين بسبب تركيزه على تجريد إدارة البنية التحتية والسماح لهم بالتركيز على كتابة التعليمات البرمجية، غالبًا ما يتوقف على قدرة الخدمات المختلفة على التكامل بسلاسة مع بعضها البعض. نظرًا لأن المؤسسات التي تستخدم بنيات بدون خادم تسعى باستمرار إلى دورات تطوير أقصر وزيادة السرعة، تصبح المراقبة الفعالة أمرًا حيويًا لضمان الأداء الأمثل وتحديد الاختناقات واكتشاف المخاطر الأمنية في الوقت الفعلي.

AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تكاملًا سلسًا مع CloudWatch، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لخدمة المراقبة هذه لتطبيقاتهم المبنية مع AppMaster. تضمن هذه الإمكانية أن يتمكن مستخدمو AppMaster من تحديد مشكلات الأداء والتشغيل بسرعة، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتحقيق تجربة المستخدم المثالية لتطبيقاتهم.

يوفر CloudWatch مجموعة كبيرة من وظائف المراقبة والتحليلات اللازمة للتطبيقات الحديثة والقابلة للتطوير، بما في ذلك:

مجموعة المقاييس: تقوم CloudWatch بجمع وتخزين وتتبع مقاييس الأداء والتشغيل المختلفة لموارد وتطبيقات AWS في الوقت الفعلي. قد تكون هذه المقاييس على مستوى النظام (على سبيل المثال، استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة) أو مقاييس مخصصة يقدمها مطورو التطبيقات. تشكل هذه البيانات العمود الفقري للرؤى والتنبيهات ذات المغزى، والتي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين الاستباقي للتطبيقات والموارد.

تقوم CloudWatch بجمع وتخزين وتتبع مقاييس الأداء والتشغيل المختلفة لموارد وتطبيقات AWS في الوقت الفعلي. قد تكون هذه المقاييس على مستوى النظام (على سبيل المثال، استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة) أو مقاييس مخصصة يقدمها مطورو التطبيقات. تشكل هذه البيانات العمود الفقري للرؤى والتنبيهات ذات المغزى، والتي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة والتحسين الاستباقي للتطبيقات والموارد. إدارة السجلات: توفر CloudWatch مجموعة سجلات مركزية وتخزينها وتحليلها لموارد وتطبيقات AWS، مما يمكّن المطورين من الوصول إلى بيانات السجل من مختلف الخدمات وتحليلها بسهولة. تسمح هذه الوظيفة بالتصحيح السريع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحليل الأمان وتدقيق الامتثال.

توفر CloudWatch مجموعة سجلات مركزية وتخزينها وتحليلها لموارد وتطبيقات AWS، مما يمكّن المطورين من الوصول إلى بيانات السجل من مختلف الخدمات وتحليلها بسهولة. تسمح هذه الوظيفة بالتصحيح السريع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحليل الأمان وتدقيق الامتثال. الأحداث والإنذارات: يتيح CloudWatch للمطورين إعداد قواعد الأحداث والإنذارات بناءً على حدود مخصصة مرتبطة بمقاييس محددة. تضمن هذه الميزة أن يتلقى المطورون والمسؤولون إشعارات في الوقت المناسب عند انتهاك الحدود المحددة، مما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور.

يتيح CloudWatch للمطورين إعداد قواعد الأحداث والإنذارات بناءً على حدود مخصصة مرتبطة بمقاييس محددة. تضمن هذه الميزة أن يتلقى المطورون والمسؤولون إشعارات في الوقت المناسب عند انتهاك الحدود المحددة، مما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور. لوحة المعلومات والتصور: يوفر CloudWatch لوحة معلومات قابلة للتخصيص لتصور المقاييس والسجلات وبيانات الأحداث المجمعة. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات متعددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يمكنهم من مراقبة أداء التطبيق واستخدام الموارد والمعلومات المحورية الأخرى في الوقت الفعلي.

يوفر CloudWatch لوحة معلومات قابلة للتخصيص لتصور المقاييس والسجلات وبيانات الأحداث المجمعة. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات متعددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يمكنهم من مراقبة أداء التطبيق واستخدام الموارد والمعلومات المحورية الأخرى في الوقت الفعلي. تكامل القياس التلقائي: يتكامل CloudWatch بسلاسة مع AWS Auto Scaling، مما يسمح للمطورين بإعداد سياسات التوسع الديناميكي بناءً على المقاييس التي تم جمعها بواسطة CloudWatch. ويضمن هذا التكامل إمكانية قيام التطبيقات تلقائيًا بتوسيع مواردها استجابةً للتغيرات في الطلب، وتحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف.

يلعب CloudWatch دورًا حاسمًا في سياق الحوسبة بدون خادم، حيث يتم إنشاء التطبيقات على مكونات سريعة الزوال وموجهة بالأحداث ولا يتم تنفيذها إلا عند الحاجة إليها. مع ظهور الخدمات الصغيرة والأنماط المعمارية المنفصلة، ​​أصبحت الحاجة إلى رؤية شاملة لأداء التطبيق واستهلاك الموارد والأمن أمرًا ضروريًا، وتوفر خدمة مثل CloudWatch إمكانية المراقبة على نطاق واسع.

في الختام، CloudWatch عبارة عن خدمة مراقبة ومراقبة شاملة للحوسبة بدون خادم في بيئات AWS، وهي ضرورية لتتبع أداء التطبيقات واستخدام الموارد والأمان. من خلال التكامل الوثيق مع خدمات وتطبيقات AWS التي تم إنشاؤها باستخدام منصات مثل AppMaster ، توفر CloudWatch حلاً قويًا للمطورين والمسؤولين الذين يحتاجون إلى رؤى في الوقت الفعلي وتنبيهات استباقية وقدرات تحليلية واسعة النطاق لتحسين وصيانة تطبيقاتهم بدون خادم. من خلال الاستفادة من CloudWatch جنبًا إلى جنب مع إمكانات تطوير التطبيقات no-code من AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء ومراقبة وتوسيع نطاق التطبيقات القوية بدون خادم والتي توفر أداءً ممتازًا وتجربة مستخدم، مع تقليل النفقات العامة والتكاليف لإدارة البنية التحتية.