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قاعدة بيانات الكون

Nov 09, 2023

Cosmos DB هي خدمة قاعدة بيانات NoSQL متعددة النماذج وموزعة عالميًا تم تطويرها بواسطة Microsoft ويتم تقديمها كجزء من النظام الأساسي السحابي Azure. باعتباره حل قاعدة بيانات NoSQL، تم تصميم Cosmos DB ليكون متاحًا بدرجة عالية ومرنة وقابلة للتطوير، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتخزين البيانات للتطبيقات بدون خادم المبنية على منصة AppMaster. في سياق الحوسبة بدون خادم، يمكن لـ Cosmos DB تشغيل مجموعة واسعة من حالات الاستخدام مثل الألعاب، وخدمات إنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية، والتحليلات في الوقت الحقيقي، ومختلف التطبيقات ذات المهام الحرجة في كل من قطاعي المؤسسات والمستهلكين.

تم تصميم Cosmos DB لتحقيق أداء ومرونة من الدرجة الأولى، وهو يوفر مستويات إنتاجية وزمن وصول وتوافر ومستويات اتساق مضمونة من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع توفير إمكانات استعلام قوية وتوافق واسع النطاق مع واجهة برمجة التطبيقات (API). يستخدم Cosmos DB نظام فهرسة غير مخططي، مما يعني أنه يمكنه فهرسة البيانات تلقائيًا عند استيعابها، مما يجعلها قابلة للوصول والاستعلام عنها للمطورين. تسمح هذه الميزة للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster بالتكيف مع تغييرات المخطط أو العمل مع أنواع البيانات المتنوعة بسلاسة، مما يقلل وقت التطوير والتعقيد.

كونها قاعدة بيانات متعددة النماذج، تدعم Cosmos DB نماذج بيانات متعددة، مثل المستند وقيمة المفتاح والرسم البياني وعائلة الأعمدة. وهذا يجعل Cosmos DB قابلاً للتكيف مع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام وسيناريوهات التطوير. يمكن للمطورين الذين يعملون مع AppMaster الاستفادة من ميزة توافق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Cosmos DB، والتي تدعم واجهات برمجة التطبيقات الشائعة مثل SQL API وMongoDB API وGremlin API وCassandra API وAzure Table Storage API. يمكن للمطورين كتابة الاستعلامات واستخدام برامج تشغيل العميل التي يعرفونها بالفعل من أجل انتقال سلس.

تعد قدرة التوزيع العالمية لـ Cosmos DB مفيدة في الحوسبة بدون خادم. يمكن لتطبيقات AppMaster الوصول إلى البيانات من المناطق الموزعة جغرافيًا، مما يتيح الوصول إلى جميع أنحاء العالم وتحسين الأداء من خلال السماح بتقديم البيانات من مواقع قريبة من المستخدمين. يتميز Cosmos DB بالنسخ المتماثل العالمي، حيث يتم تقسيم البيانات ونسخها تلقائيًا وبشفافية عبر مناطق Azure، مما يسمح بالوصول للقراءة والكتابة بأقل قدر من زمن الوصول. تساعد هذه الإمكانية في تقديم خدمات عالمية ومرنة ومتوفرة بشكل كبير للمستخدمين.

بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster ، يوفر Cosmos DB دعمًا متعدد الأقسام، مما يسمح بمناطق كتابة متعددة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في التطبيقات التي لا تحتوي على خادم والتي قد تواجه أحمال كتابة عالية أو تتطلب فترات استجابة منخفضة للقراءة/الكتابة. كما يتيح دعم Multi-Master أيضًا إمكانية التوفر العالي، مع إدارة حالات الفشل الإقليمية وتخفيفها تلقائيًا بواسطة الخدمة.

من الأمور المتأصلة في Cosmos DB دعمها لخمسة مستويات اتساق محددة جيدًا، تتراوح من الاتساق القوي إلى الاتساق النهائي. يتيح ذلك لتطبيقات AppMaster اختيار مستوى الاتساق الذي يناسب متطلباتها المحددة، مع إعطاء الأولوية إما لتوفر البيانات أو التوزيع العالمي وفقًا لمتطلبات الأعمال. في الحوسبة بدون خادم، تعتمد التطبيقات غالبًا على الخدمات الصغيرة والبنى الموزعة، مما يجعل اتساق البيانات جانبًا حاسمًا في بناء أنظمة فعالة وموثوقة.

فيما يتعلق بالأمان، يوفر Cosmos DB آليات شاملة لحماية البيانات مثل التشفير أثناء عدم النشاط، وجدار حماية IP، والمصادقة المستندة إلى Azure Active Directory. علاوة على ذلك، يتكامل Cosmos DB مع Azure Private Link لتوفير اتصال خاص وآمن بين تطبيقات AppMaster وخدمة قاعدة البيانات عبر العمود الفقري لشبكة Azure الخاصة.

بالنسبة للمطورين الذين يهدفون إلى إنشاء تطبيقات بدون خادم على AppMaster ، أصبح التكامل مع Cosmos DB ملائمًا من خلال خيارات التكوين والنشر المضمنة. بفضل كود المصدر الذي تم إنشاؤه تلقائيًا وتوافقه مع النظام الأساسي السحابي Azure، يمكن لتطبيقات AppMaster إنشاء اتصالات سلسة مع Cosmos DB للحصول على بنية أساسية خلفية قابلة للتشغيل بالكامل وقابلة للتطوير. ويضمن الإنشاء المستمر للتطبيقات من الصفر بواسطة AppMaster بقاء العبء الفني في حده الأدنى، مما يوفر تجربة محسنة لكل من المطورين والمستخدمين.

في الختام، يعد Cosmos DB بمثابة منصة مثالية لتخزين البيانات وإدارتها للتطبيقات بدون خادم والمبنية على منصة AppMaster. تتيح بنيتها المتعددة النماذج والموزعة عالميًا والقابلة للتطوير للمطورين إنشاء أنظمة عالية الأداء ومرنة. بفضل مجموعة الميزات القوية وقدرات التكامل، يمكن لـ Cosmos DB تحسين تجربة الحوسبة بدون خادم بشكل كبير وتمكين تطبيقات AppMaster من تقديم أداء استثنائي وتوافر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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