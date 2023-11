No contexto da computação sem servidor, Infraestrutura Imutável refere-se à abordagem de tratar componentes e recursos de infraestrutura como entidades descartáveis ​​que nunca são modificadas depois de implantadas. Este conceito centra-se na manutenção da estabilidade, fiabilidade e consistência de uma infraestrutura, garantindo que todas as alterações feitas nela sejam feitas através da criação e implementação de novos recursos, eliminando ao mesmo tempo o processo de atualização e reconfiguração dos recursos existentes. A Infraestrutura Imutável surgiu como uma prática preferida no desenvolvimento de software moderno e é particularmente aplicável a ambientes sem servidor e nativos da nuvem, pois oferece vários benefícios, incluindo gerenciamento mais simples, maior flexibilidade, maior segurança e maior confiabilidade.

Ao considerar a Infraestrutura Imutável, é importante reconhecer a abordagem tradicional da Infraestrutura Mutável, que muitas vezes envolve recursos de longa duração que são continuamente atualizados durante o seu ciclo de vida. Esta abordagem mutável pode levar a inconsistências, configurações incorretas e dívida técnica, causadas predominantemente pela alteração do estado e da configuração em vários recursos. Em contraste, a Infraestrutura Imutável visa erradicar estes problemas, aplicando uma abordagem que trata as entidades de infraestrutura como elementos descartáveis, garantindo que não haja modificações no local ou alterações de recursos após a sua implantação.

Praticamente, um dos principais facilitadores da Infraestrutura Imutável é o uso de ferramentas e técnicas de Infraestrutura como Código (IaC). IaC envolve o gerenciamento, o provisionamento e a configuração de recursos de infraestrutura usando código em vez de processos manuais, permitindo que os desenvolvedores versionem, testem e revisem alterações de infraestrutura de maneira semelhante à forma como trabalham com o código do aplicativo. Algumas ferramentas IaC populares incluem manifestos Terraform, CloudFormation e Kubernetes. Ao usar IaC, os desenvolvedores podem criar, gerenciar e implantar facilmente novos ambientes ou recursos de infraestrutura com base em modelos de código, o que resulta na criação rápida, reproduzível e confiável de novos componentes de infraestrutura.

No contexto da computação sem servidor, a Infraestrutura Imutável é especialmente útil devido à natureza altamente dinâmica e de rápida mudança das implantações sem servidor. Os ambientes sem servidor normalmente consistem em muitos recursos sem estado e de curta duração, como contêineres, funções, APIs e serviços que são criados, dimensionados e destruídos sob demanda. Essa natureza transitória dos recursos combinada com o modelo de computação sem servidor orientado a eventos enfatiza a importância de ter uma infraestrutura consistente, confiável e gerenciável que possa se adaptar facilmente às mudanças nos requisitos de recursos e nas cargas de trabalho. A Infraestrutura Imutável permite isso garantindo que novos recursos sejam criados e implantados para responder às mudanças, sem introduzir quaisquer inconsistências ou interdependências entre os recursos existentes.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, incorpora os princípios da Infraestrutura Imutável em seus processos de implantação de projetos. Cada vez que um cliente pressiona o botão 'Publicar', AppMaster gera um novo conjunto de aplicativos do zero, garantindo zero dívida técnica e total consistência em todos os recursos. Isso é conseguido gerando código-fonte para os aplicativos, compilando-os, executando testes e, em seguida, empacotando-os em contêineres Docker isolados (para aplicativos de back-end) prontos para implantação na nuvem. Esse fluxo de trabalho oferece suporte a implantações consistentes, recuperação previsível e dimensionamento contínuo de aplicativos, sem qualquer intervenção manual ou gerenciamento de recursos. Os aplicativos gerados são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como sistema de armazenamento primário, proporcionando grande flexibilidade para empresas e casos de uso de alta carga.

Além disso, os aplicativos AppMaster aproveitam a infraestrutura imutável integrando a geração automática de documentação de API (baseada em Swagger) e scripts de migração de esquema de banco de dados. Esses ativos gerados automaticamente garantem que os recursos da infraestrutura permaneçam sempre sincronizados com os requisitos mais recentes dos aplicativos e promovem uma infraestrutura robusta e de fácil manutenção que simplifica as tarefas de desenvolvimento, implantação e gerenciamento.

Concluindo, a infraestrutura imutável é um conceito vital na computação sem servidor para manter a consistência, a confiabilidade e a capacidade de gerenciamento de ambientes altamente dinâmicos e em rápida mudança. Ao garantir que os componentes da infraestrutura sejam tratados como recursos descartáveis, criados novamente a cada implantação, ajuda a mitigar os riscos e desafios associados às infraestruturas mutáveis ​​e com estado. AppMaster, como plataforma no-code líder, emprega efetivamente infraestrutura imutável para agilizar o desenvolvimento e implantação de aplicativos, ao mesmo tempo que elimina dívidas técnicas e garante escalabilidade e confiabilidade de alto nível para uma ampla gama de necessidades dos clientes.