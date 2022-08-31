أعطى هذا العصر التكنولوجي سريع النمو إدارة المشاريع فرصة جديدة للحياة. نتيجة لذلك ، تبحث الشركات الآن عن طرق جديدة ومحسنة لإنجاز مشاريعها بشكل أكثر كفاءة. وقد أدى ذلك إلى تطوير العديد من أساليب إدارة المشاريع الجديدة ، أحدها أسلوب Agile.

الغرض الأساسي من كل أنماط إدارة المشروع هذه هو أن تكون قادرًا على تقديم قيمة للعميل بشكل أسرع. يعزز التخطيط التكيفي والتطوير التطوري والتسليم المبكر ويشجع على التحسين المستمر.

من ناحية أخرى ، لا يزال نهج إدارة المشروع التقليدي مفضلًا من قبل العديد من المنظمات. إنه نهج متسلسل وأكثر صرامة مقارنة بـ Agile. حسنًا ، في هذه المقالة ، سوف نتعمق قليلاً ونكتشف الاختلافات المهمة بين أساليب إدارة المشاريع التقليدية والرشاقة.

ما هي منهجية إدارة المشاريع التقليدية؟

نهج خطي لإدارة المشروع ، يعد نموذج الشلال أحد أقدم منهجيات إدارة المشاريع وأكثرها استخدامًا. هذه المنهجية هي الأنسب للمشاريع ذات المتطلبات المحددة جيدًا حيث لا توجد حاجة إلى قدر كبير من المرونة. نهج الشلال هو طريقة منهجية ومتسلسلة لإدارة المشروع. يتضمن الخطوات التالية:

1. التخطيط / البدء

2. التحليل

3. التصميم

4. التنفيذ / التنفيذ

5. اختبار / ضمان الجودة

6. الانتشار

يجب إكمال هذه الخطوات قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. لسوء الحظ ، هذا يجعل نموذج الشلال خطيًا جدًا وغير مرن.

مزايا وعيوب إدارة المشاريع التقليدية

كل منهجية إدارة مشروع لها مجموعتها الخاصة من المزايا والعيوب. دعونا نلقي نظرة على بعض مزايا وعيوب إدارة المشاريع التقليدية:

فوائد منهجية إدارة المشاريع التقليدية:

سهل الفهم والاستخدام

مثالي للمشاريع الصغيرة ذات المتطلبات المحددة جيدًا

طريقة فعالة لإكمال المشروع

من السهل تتبع تقدم المشروع

مفيد لإدارة المخاطر

أقصى سيطرة على المشروع

مدير المشروع لديه نظرة عامة واضحة على المشروع

الوثائق التفصيلية متوفرة

عيوب منهجية إدارة المشاريع التقليدية:

غير مناسب للمشاريع الكبيرة والمعقدة

غير مرن ولا يمكنه استيعاب التغييرات بسهولة

يستغرق وقتا طويلا لإكمال المشروع

غير مناسب للمشاريع ذات المتطلبات المتغيرة بسرعة

يتطلب مستوى عال من الانضباط من أعضاء الفريق

قد يشعر أعضاء الفريق بالإدارة الدقيقة

يمكن أن تكون الوثائق طويلة للغاية

ما هي منهجية إدارة المشاريع الرشيقة؟

منهجية Agile هي نهج تكراري وتدريجي لإدارة المشروع. يتضمن النهج الرشيق نفس الخطوات المتبعة في إدارة المشاريع التقليدية في هذا النهج ، ينقسم المشروع إلى مراحل صغيرة أو سباقات السرعة. يتم الانتهاء من كل عدو في دورة من 2-4 أسابيع وهذا يجعل النهج الرشيق مرنًا للغاية وسهلًا لاستيعاب التغييرات.

مزايا وعيوب منهجية إدارة المشاريع الرشيقة

منهجية إدارة المشاريع الرشيقة لها أيضًا مزايا وعيوب وصفها أدناه:

فوائد منهجية إدارة المشاريع الرشيقة

مثالي للمشاريع الكبيرة والمعقدة

مرن للغاية ويمكنه استيعاب التغييرات بسهولة

تسليم أسرع للمشروع

زيادة رضا العملاء

تحسين جودة المنتج

مزيد من الشفافية والتواصل بين أعضاء الفريق

زيادة التعاون بين أعضاء الفريق

تقليل المخاطر

مزيد من السيطرة على المشروع

اتخاذ قرارات أفضل

عيوب منهجية إدارة المشاريع الرشيقة

يتطلب مستوى عال من الانضباط من أعضاء الفريق

قد يشعر أعضاء الفريق بالإرهاق

غير مناسب للمشاريع الصغيرة ذات المتطلبات المحددة جيدًا

يمكن أن تكون الوثائق طويلة للغاية

هل الأساليب الرشيقة أفضل من الطرق التقليدية؟

هذا هو السؤال الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بمنهجية إدارة المشروع. الجواب هو أن ذلك يعتمد على متطلبات المشروع. كل من الأساليب الرشيقة والتقليدية لها مجموعة من المزايا والعيوب. ربما يكون النهج التقليدي أفضل لمشروع واحد ، بينما في مشروع آخر ، قد يكون النهج الرشيق أكثر ملاءمة. كل هذا يتوقف على طبيعة المشروع. أولاً ، تحتاج إلى فهم الفرق بين هذين النهجين. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحليل متطلبات مشروعك وتحديد النهج الأفضل لمشروعك. يجب أن تتذكر أيضًا أنه يمكن الجمع بين كلا النهجين للحصول على أفضل النتائج. يُعرف هذا بالنهج الهجين.

النهج الهجين في منهجية إدارة المشاريع

في النهج الهجين ، يتم التخطيط للمشروع أولاً باستخدام الطريقة التقليدية. بعد ذلك ، يتم استخدام النهج الرشيق للتنفيذ. يجمع هذا النهج بين أفضل ما في العالمين ويمنح مدير المشروع مزيدًا من التحكم في المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروع. هو الأنسب للمشاريع الكبيرة والمعقدة ومناسب أيضًا للمشاريع ذات المتطلبات المتغيرة بسرعة. من الضروري اختيار منهجية إدارة المشروع الصحيحة لمشروعك. إذا لم تكن متأكدًا من الشخص الذي تختاره ، فيمكنك دائمًا الحصول على المساعدة من خبير إدارة المشروع.

لماذا يفضل Agile على إدارة المشاريع التقليدية؟

يفضل معظم مديري المشاريع والمطورين والمؤسسات إدارة المشاريع السريعة على الطرق التقليدية. هناك عدة أسباب لذلك:

زيادة الشفافية والتواصل بين أعضاء الفريق

في إدارة المشاريع الرشيقة ، يجب على أعضاء الفريق التواصل باستمرار مع بعضهم البعض. هذا يضمن أن يكون الجميع في نفس الصفحة ولا يوجد مجال لسوء الفهم.

زيادة التعاون بين أعضاء الفريق

تشجع منهجية إدارة المشاريع الرشيقة التعاون بين أعضاء الفريق. هذا يساعد على تحقيق نتائج أفضل. في النهج التقليدي ، مدير المشروع هو المسؤول الوحيد عن المشروع. أثناء العمل في منهجية أجايل ، يكون الفريق بأكمله مسؤولاً عن المشروع. يتم تعيين مهام محددة لكل عضو ويحتاج إلى العمل معًا لإكمال المشروع. يمكن لجميع الأعضاء تتبع التقدم بسهولة من الخطوة الأولى إلى الخطوة الأخيرة.

تقليل المخاطر

تساعد منهجية إدارة المشاريع الرشيقة على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروع. في هذا النهج ، يتم تحديد المخاطر ومعالجتها في مرحلة مبكرة. هذا يساعد على تقليل فرص خروج المشروع عن المسار الصحيح. في النهج التقليدي ، يتم تحديد المخاطر في نهاية المشروع ، مما قد يؤدي إلى زحف النطاق ومشاكل أخرى.

زيادة المرونة

منهجية إدارة المشاريع الرشيقة أكثر مرونة من النهج التقليدي. في هذا النهج ، يمكن إجراء التغييرات في أي مرحلة من مراحل المشروع. هذا يساعد على ضمان أن المنتج النهائي يلبي متطلبات العميل.

زيادة رضا العملاء

يشارك العملاء منذ البداية في منهجية إدارة المشاريع الرشيقة. يتم أخذ ملاحظاتهم في كل مرحلة من مراحل المشروع. هذا يساعد على ضمان أن المنتج النهائي يتوافق مع توقعاتهم. بينما في النهج التقليدي ، لا يشارك العميل إلا في نهاية المشروع.

انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية

هذه الميزة ناتجة عن زيادة الشفافية والتواصل والتعاون والمرونة. في منهجية إدارة المشاريع الرشيقة ، يمكن لأعضاء الفريق بسهولة تتبع تقدم المشروع. يساعد هذا في تحديد المشكلات ومعالجتها في مرحلة مبكرة. نتيجة لذلك ، يتم الانتهاء من المشروع ضمن الوقت المقدر والميزانية.

أيهما أكثر توافقًا مع العملية الرشيقة أم التقليدية؟

النهج التقليدي أكثر انسجامًا مع نموذج الشلال. ولكن من ناحية أخرى ، فإن الأسلوب الرشيق أكثر توافقًا مع النموذج الحلزوني. هذا التماسك لأن النهج الرشيق تم تصميمه لمعالجة أوجه القصور في الشلال. الشلال هو نهج خطي يجب أن تكتمل فيه كل مرحلة قبل أن تبدأ الخطوة التالية. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إذا تغيرت متطلبات المشروع. النهج الرشيق أكثر مرونة ويسمح بإجراء تغييرات في أي مرحلة من مراحل المشروع. النموذج اللولبي هو نهج أكثر تكرارية يتم فيه إكمال كل مرحلة عدة مرات. هذا يساعد على ضمان أن المنتج النهائي يلبي متطلبات العميل.

كيف تعرف أيهما مناسب لمنظمتك؟

كما ذكرنا سابقًا ، يعتمد ذلك على طبيعة المشروع. يكون النهج التقليدي أكثر ملاءمة إذا كانت متطلبات المشروع محددة جيدًا ولا يُتوقع تغييرها. على الجانب الآخر ، إذا لم تكن الظروف محددة جيدًا أو من المتوقع أن تتغير ، فإن النهج الرشيق يكون أكثر ملاءمة. ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن كلا النهجين لهما مزايا وعيوب. يجب عليك أولاً دراسة كلا النهجين وفهم متطلبات المشروع قبل تحديد أيهما أكثر ملاءمة لمؤسستك. أفضل ممارسة هي استخدام نهج هجين ، وهو مزيج من الأساليب التقليدية والرشاقة.

ختاماً

كان هذا النقاش حول أساليب إدارة المشاريع السريعة مقابل أساليب إدارة المشاريع التقليدية موجودًا منذ بعض الوقت. بالطبع ، كلا النهجين لهما مزايا وعيوب. لكن منهجية إدارة المشاريع الرشيقة تكتسب المزيد من الشعبية نظرًا لمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغييرات. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد مشاركة العملاء والمطورين وجميع أعضاء الفريق في كل مرحلة من مراحل المشروع على ضمان أن المنتج النهائي يتوافق مع توقعاتهم. لذلك ، إذا كنت تبحث عن نهج أكثر مرونة يركز على العملاء ، فإن النظام الأساسي بدون رمز هو الحل الأفضل بالنسبة لك. حول جميع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يعد AppMaster هو الخيار الصحيح: يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الجوال والخلفية عالية الأداء. يمكنك أيضًا الحصول على الكود المصدري للتطبيق الخاص بك والوثائق الخاصة به ، والتي تتم كتابتها تلقائيًا - وهذا يعني أنك لست ملزمًا بالمنصة ؛ إنه مرن للغاية!