一个企业所采用的软件解决方案可以在其成功中发挥重要作用。使用笨重和便宜的应用程序会让你的员工和用户感到沮丧。它也会占用更多的时间和精力。这样的系统可能会导致生产力水平的降低。这就是为什么你在选择或开发你的公司使用的定制软件解决方案时，应该小心和注意。

有许多 COTS- 有许多现成的商业软件，可用于各种用途。它们往往涵盖一个组织可能有的一般需求。这种商业软件的一个例子是微软办公室。这样的软件解决方案是为通用目的和更大的目标受众创建的。虽然它们具有成本效益和实用性，但它们并不完美地满足你的需求。

每个企业都有自己的要求，而现成的软件解决方案可能无法满足这些要求。你可以求助于定制软件的开发，以确保你有正确的应用程序。让我们更详细地了解一下定制软件的开发。

什么是定制软件的开发？

定制软件开发涉及规划、构建、分发和开发软件，特别是为一组客户、任务或公司。这样的定制软件开发，与现成的软件不同，试图满足特定的要求。由于COTS ，与许多部门打交道，这种软件可以在更大的范围内制造。

同时，创建定制软件可以满足一组特定的要求。例如，专门创建一个银行平台，以满足银行及其客户的需求。这样一个平台必须根据该特定银行提供的服务和计划高度专业化。市面上的软件可能不足以满足这个要求。在这种情况下，创建定制软件是必要的。定制软件也被称为定制软件。

一个公司的开发团队或外部承包商通常负责创建定制软件。定制软件的开发遵循与其他软件开发程序相同的程序和方法。这包括收集信息，编写代码，测试，和部署。它也会使用同样的方法，如敏捷软件开发策略或快速应用开发。

一些经常与创建定制软件开发相关的术语是应用定制，应用现代化，和应用管理。应用定制是改变商业现成的软件以适应独特需求的开发过程。一个公司的定制软件开发的盈利能力取决于应用现代化，以满足不断变化的客户和市场期望。通过支持操作，包括部署、升级、效率和可靠性的提高以及服务台的职责，应用管理提高了软件的有效性。

定制的软件和现成的软件之间有什么区别？

顾名思义，现成的软件是在更大的范围内创建的，是为更多人服务的。它们处理的是许多人可能会面临的问题。由于其大规模生产的性质，它可能不会专门针对你的需求而定制。对于几乎任何可以想象的技术、经济、商业和网络需求，都提供了打包的软件程序。

商业软件开发的一些主要特点是。

使用简单

预制软件迎合了具有基本相同要求的广大受众。例如，各种规模和类型的公司都可以利用微软的Word，这是一个广泛使用的文字程序，具有能力、功能和个性化的可能性。由于它们是为许多人制作的，因此在制作时就考虑到了使用的方便性。它们也会倾向于更受欢迎，所以在你有疑问的情况下，许多人可以帮助你使用这种软件。

易于下载或购买的界面

现成的软件有时可以从公司网页上获得，或作为云服务提供，但也可以捆绑在一起，在商店购买。他们中的许多人可以自己坐在家里访问。

广泛提供

有现成的软件包可用于贵公司利用的每个平台。它们一般会与大多数操作系统兼容，如Windows、macOS和Linux系统。在创建定制软件时，你应该小心谨慎，并考虑到你使用的操作系统。

可定制性

知名的商业软件程序，如微软的Office应用程序，提供某种程度的定制，以提高程序对你的公司的效率。如果你不想建立定制的软件，你可以定制一个现有的解决方案。如果存在符合你想要的一些标准的COTS ，这就适用。

如果现有的系统符合你的需求，商业软件开发有很多好处。但如果你的要求没有被他们满足，这些都不适用。尽管有广泛的商业软件，某些公司需要商业软件开发无法提供的专门功能。如果是这样，他们可能会使用定制软件的构建。

现成的软件确实也有一些问题。例如，它们更难集成到你的系统中。如果你以后想扩大或缩小规模，它们也会造成问题。因为它们是为特定规模而建的，你可能只需要它们的一些功能。即使你不需要这些软件，它也可以很好地利用你的预算。

定制软件开发的优点和缺点是什么？

定制软件开发服务可以给你带来许多好处。其中一些是。

效率

由于不需要修改或定制COTS ，定制的软件应用程序是专门为协助开发过程而设计的，快速而经济。

可扩展性

定制的软件可以随着公司或行业的发展和扩大而扩展。软件开发者和设计者可以在收集需求的开发过程中评估未来的需求。与其花钱购买单独的许可证或捆绑式应用程序的会员资格，这些元素可以被整合到程序中。

降低整合成本

在购买商业软件时，与以前的系统的兼容性是一个关键因素。假设商业软件与你的应用程序不兼容。在这种情况下，企业将需要投入更多的钱来购买能与他们目前的基础设施配合并与之连接的软件。可以创建定制的软件应用程序来与它所处的环境整合。

安全性

任何公司和软件都必须优先考虑安全问题，因为没有人想要一个脆弱的程序。定制的软件应用程序可以降低潜在的风险，使你能够包括你想要的许多安全功能。你不需要依赖任何现成的设备的有限安全机制。

自由控制和使用

由于创建定制软件赋予了企业利用和升级程序的灵活性，企业可以完全控制定制软件的应用。一个定制的软件解决方案可以大大有利于任何使用它们的公司。然而，在涉及到定制软件开发服务时，企业应该注意到一些缺点。了解它们可以帮助你处理此类问题。

与定制软件开发过程有关的一些主要问题是。

开发成本高

企业在建立软件或定制软件解决方案时，会产生大量的费用，而市场力量则促使现成的软件产品的价格下降。定制软件解决方案的价格往往包括支持和更新的费用。然而，一旦部署，定制软件应用的效用似乎超过了建设的费用。

需要很长的时间来开发

为一个公司设计一个功能齐全的定制软件需要很长的时间，因为这些需求并不总是像人们预期的那样明显。为了了解所有的需求并确定任何不明确或间接的需求，需要花费大量的时间进行研究和评估。

雇用错误程序员的风险

与错误的个人或软件开发公司打交道是许多部门的危险，不仅仅是定制软件的开发。如果你选择了不正确的软件开发公司，金钱和时间都可能被浪费掉。你可能会选择那些提供不合格或业余的定制软件开发服务的公司，因为行业内有很多这样的公司可供选择。因此，建议你在选择软件开发公司时花点时间。花更多的时间进行研究可以帮助你避免将来的损失。

通过了解定制软件开发服务的优点和缺点，你可以选择适合自己的道路。意识到缺点也可以帮助你采取适当的措施来处理它们。

开发定制软件的过程是什么？

有许多不同的软件开发模式，如瀑布式、敏捷式软件开发和螺旋式模式。敏捷方法是所有三种类型中最受欢迎的。软件开发方法有一个独特的策略来保证产品的成功交付。每种模式都有一定的阶段，即使技术不同，也都包含在其中。

这些阶段是：。

收集初步需求

这是设计者和开发者理解项目要求、软件目标、软件用户和客户对最终产品功能的期望的阶段。

规划和分析

为了确保软件能够满足客户的每一个要求，必须进行全面的调查。

技术和视觉设计

开发系统设计对每一项工作都是必不可少的，因为每一个软件解决方案都需要一个独特的策略。

开发应用

在这里，软件开发人员在坚持视觉和技术设计的同时开始对软件进行编码。

测试

为了发现和修复任何错误，一旦软件开发完成并准备发布，通常会进行测试。

部署和维护

最后一步是部署软件。然而，这并没有结束。频繁的维护和更新将需要保持软件的状态。

定制软件的开发费用是多少？

定制软件的开发过程可能需要花费12万到22万美元。这个数额并不是剩余的，因为定制软件的开发成本在全球范围内不断增加。然而，价格方法决定了生产你的软件的精确成本。这些都是常见的定价模式的基础。

问题的复杂程度

实体的数量、操作、用户、程序大小以及他们在程序内的交流方式构成了软件的复杂性。你的平台的复杂程度取决于它的运作情况。UI/UX架构也对难度有影响。界面中的元素越多，它就越复杂。例如，如果你加入了额外的元素，如地图或支付选项，整体的复杂性和价格会增加。

你的团队位置

你所在的地方对定价起着很大作用。另一个影响定制软件开发成本的因素是你是否远程雇佣软件开发人员。例如，如果你愿意从世界各地招聘，你就会接触到更多的人才，价格也可能会下降。然而，你将不得不处理沟通问题，并确保软件工程师清楚地知道需要什么。

开发团队的类型

你的开发团队的种类在决定价格方面起着重要作用。一般来说，自由职业者是最便宜的，而整个内部开发团队是最昂贵的。内部开发团队会准确了解你的需求，并能为你提供最好的解决方案，但这往往非常昂贵。如果你想获得高质量的产品，但又想降低价格，那么外包或雇用当地的开发团队可能更好。

哪些因素影响定制软件开发的成本？

不同的软件开发项目会有不同的成本，因为其复杂性和所需的技术会有所不同。一般来说，这些是影响定制软件开发成本的一些主要因素。

复杂程度

有些软件开发过程只需要简单的技术栈，而有些则需要更复杂的技术栈。需要的编程语言也会改变。同样，专业知识水平、开发工具以及构建定制软件所需的许可证都会影响到定制软件开发的总体成本。根据复杂程度，成本会增加。任何软件开发过程在复杂程度上可以是基本的、一般的，也可以是困难的。随着特征和功能数量的增加，复杂程度也会得到提高。

与你一起工作的团队

如上所述，你希望你的软件开发人员越有经验，他们的费用就越高。一个高级工程师或软件架构师将花费你更多，而同时，一个中级开发人员或实习生可能更实惠。开发人员的经验越多，他们知道的编程语言就越多，他们的工作就越好。

市场营销

你可能不包括营销成本和开发一个定制软件解决方案的初始成本。然而，如果你想让大量的人使用你的产品或服务，你将需要营销它。这方面的成本可能达到定制软件开发成本的两倍甚至三倍。成本将取决于你的营销技术，从社会媒体营销到现场和非现场SEO实践。

维护

你的软件在整个生命周期内都需要维护。这包括更新、维护主机、技术支持等方面的费用。如果你有非常特殊和专门的功能，你也可以预期维护成本会增加。一般来说，维护的费用也会比软件开发的费用高一倍。

定制软件的开发no-code

技术进步和新的框架通过简化软件开发人员的职责大大改变了编程。该 no-code方法就是这样一种技术，它正在获得更多的发展动力。no-code 随着数字化转型和AppMaster 等平台，任何人都可以更快速地开发定制软件，而无需经历艰难的学习曲线和编程语言。

定制软件开发的世界正在迅速变化。No-code 平台正在使企业主和企业家比以往任何时候都更容易创建定制应用程序，而不需要任何编码经验。这些平台允许你用 drag-and-drop组件来创建你的应用程序，而不需要编程。这使它成为需要定制应用程序但没有时间或资源来雇用开发人员的企业的一个伟大选择。

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结论

由于每天都有越来越多的公司成立，仅靠现有的软件无法满足每个公司的需求。定制软件的开发满足了专业化公司的需求。有了定制软件，即使你的内部系统很复杂，你也不需要担心，因为这样的解决方案会照顾到它。定制软件的开发使你能够创造最好的产品和服务。你的员工也会更快乐，更满意。所有这些都会转化为更多的客户和更好的生产力。

定制软件的开发不需要不必要的昂贵。你可以考虑同时使用现有的系统和某些定制软件来最大限度地提高生产力。最重要的是对你所需要的东西有一个明确的目标，并确保为你的员工提供一个良好的工作环境。