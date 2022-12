De softwareoplossingen die een bedrijf gebruikt, kunnen een belangrijke rol spelen in het succes ervan. Het gebruik van onhandige en goedkopere toepassingen kan frustrerend zijn voor uw werknemers en gebruikers. Het kan ook meer tijd en moeite kosten. Een dergelijk systeem kan leiden tot een lagere productiviteit. Daarom moet u voorzichtig en aandachtig zijn bij het selecteren of ontwikkelen van aangepaste software-oplossingen die door uw bedrijf worden gebruikt.

Er zijn veel COTS - commerciële off-the-shelf software die beschikbaar is voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zij dekken de algemene behoeften die een organisatie kan hebben. Een voorbeeld van dergelijke commerciële software is Microsoft Office. Dergelijke softwareoplossingen zijn gemaakt voor algemene doeleinden en een grotere doelgroep. Hoewel ze kosteneffectief en nuttig zijn, zijn ze niet perfect voor uw behoeften.

Elk bedrijf heeft zijn eisen, en off-the-shelf software-oplossingen misschien niet voldoen. U kunt een beroep doen op softwareontwikkeling op maat om ervoor te zorgen dat u over de juiste toepassingen beschikt. Laten we de ontwikkeling van software op maat nader bekijken.

Wat is softwareontwikkeling op maat?

Maatwerksoftwareontwikkeling houdt in het plannen, bouwen, distribueren en ontwikkelen van software, met name voor een reeks klanten, taken of bedrijven. Dergelijke softwareontwikkeling op maat probeert, in tegenstelling tot off-the-shelf software, aan bepaalde eisen te voldoen. Aangezien COTS zich bezighoudt met vele sectoren, kan dergelijke software op grotere schaal worden vervaardigd.

Tegelijkertijd kan maatwerksoftware aan een bepaalde reeks eisen voldoen. Een bankplatform is bijvoorbeeld speciaal gemaakt om te voldoen aan de behoeften van de bank en haar klanten. Een dergelijk platform zou zeer gespecialiseerd moeten zijn volgens de diensten en regelingen die door die specifieke bank worden aangeboden. Commercieel beschikbare software kan hiervoor niet volstaan. In dergelijke situaties is het creëren van maatwerksoftware noodzakelijk. Maatsoftware wordt ook wel software op maat genoemd.

Het ontwikkelingsteam van een bedrijf of externe aannemers houden zich vaak bezig met het maken van maatwerksoftware. Maatwerk software ontwikkeling volgt dezelfde procedures en methodologie als andere software ontwikkeling procedures. Dit omvat het verzamelen van informatie, het schrijven van code, het testen ervan en het implementeren ervan. Het zou ook gebruik maken van dezelfde benaderingen, zoals de Agile software ontwikkeling strategie of Rapid Application Development.

Enkele termen die vaak worden geassocieerd met het maken van aangepaste software ontwikkeling zijn app customization, app modernization, en app management. Applicatie maatwerk is het ontwikkelingsproces van het wijzigen van commerciële off-the-shelf software om unieke behoeften tegemoet te komen. De winstgevendheid van de maatwerk software ontwikkeling van een bedrijf hangt af van app modernisering om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten en de markt. Door activiteiten te ondersteunen, waaronder implementatie, upgrading, verbetering van efficiëntie en betrouwbaarheid en servicedesktaken, verhoogt app-beheer de effectiviteit van de software.

Wat is het verschil tussen maatwerksoftware en off-the-shelf software?

Zoals de naam al zegt, wordt off-the-shelf software op grotere schaal gemaakt en is het bedoeld voor meer mensen. Ze behandelen problemen waarmee velen kunnen worden geconfronteerd. Vanwege de massaproductie is deze software misschien niet specifiek op uw behoeften afgestemd. Voor bijna elke denkbare technische, economische, zakelijke en netwerkbehoefte worden verpakte softwareprogramma's aangeboden.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van commerciële software ontwikkeling zijn:

Eenvoudig in gebruik

Kant-en-klare software richt zich op een breed publiek met in wezen identieke eisen. Bedrijven van verschillende grootte en type kunnen bijvoorbeeld Microsoft Word gebruiken, een veelgebruikt tekstprogramma met mogelijkheden, functionaliteit en personalisatiemogelijkheden. Omdat ze gemaakt zijn voor veel mensen, zijn ze gebouwd met gebruiksgemak in het achterhoofd. Ze hebben ook de neiging om populairder te zijn, zodat veel anderen u kunnen helpen met dergelijke software als u twijfelt.

Eenvoudige interface voor downloaden of kopen

Off-the-shelf software is soms beschikbaar via bedrijfswebpagina's of wordt aangeboden als een clouddienst, maar kan ook gebundeld en gekocht worden in een winkel. Veel ervan kan thuis zelf worden gebruikt.

Op grote schaal beschikbaar

Er zijn softwarepakketten off-the-shelf beschikbaar voor elk platform dat uw bedrijf gebruikt. Ze zullen over het algemeen compatibel zijn met de meeste besturingssystemen, zoals Windows, macOS en Linux-systemen. Wanneer u software op maat maakt, moet u voorzichtig zijn en rekening houden met het besturingssysteem dat u gebruikt.

Aanpasbaarheid

Bekende commerciële softwareprogramma's, zoals Microsoft Office-apps, bieden een bepaald niveau van maatwerk om de efficiëntie van het programma voor uw bedrijf te verbeteren. U kunt een bestaande oplossing aanpassen als u geen aangepaste software wilt bouwen. Dit is van toepassing als er COTS bestaat die aan enkele van de door u gewenste criteria voldoet.

Commerciële softwareontwikkeling heeft veel voordelen als een bestaand systeem aan uw eisen voldoet. Maar geen van deze zijn van toepassing als ze niet voldoen aan de eisen die u stelt. Ondanks het ruime aanbod van commerciële software hebben bepaalde bedrijven gespecialiseerde functies nodig die commerciële softwareontwikkeling niet kan bieden. In dat geval kunnen zij gebruik maken van de bouw van op maat gemaakte software.

Off-the-shelf software heeft ook enkele problemen. Ze zijn bijvoorbeeld veel moeilijker te integreren in uw systeem. Ze kunnen ook problemen veroorzaken als u later wilt op- of afschalen. Omdat ze gebouwd zijn voor een specifieke grootte, hebt u misschien maar een deel van hun mogelijkheden nodig. Zelfs als u de software niet nodig hebt, kan het een goed gebruik van uw budget zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van software op maat?

Er zijn veel voordelen die aangepaste software ontwikkelingsdiensten u kunnen geven. Enkele daarvan zijn:

Efficiëntie

Omdat u geen COTS programma's hoeft te wijzigen of aan te passen, zijn softwareapplicaties op maat speciaal ontworpen om ontwikkelingsprocessen snel en economisch te ondersteunen.

Schaalbaarheid

Aangepaste software kan uitbreiden naarmate een bedrijf of industrie zich ontwikkelt en uitbreidt. Softwareontwikkelaars en -ontwerpers kunnen toekomstige eisen evalueren tijdens het ontwikkelingsproces voor het verzamelen van eisen. In plaats van geld uit te geven aan afzonderlijke vergunningen of lidmaatschappen voor gebundelde apps, kunnen deze elementen in het programma worden geïntegreerd.

Lagere integratiekosten

Compatibiliteit met eerdere systemen is een cruciale factor bij de aanschaf van commerciële software. Stel dat de commerciële software niet compatibel is met uw app. In dat geval zullen bedrijven meer geld moeten investeren in de aanschaf van software die wel werkt met hun huidige infrastructuur en daarmee in verbinding staat. Aangepaste softwaretoepassingen kunnen worden gemaakt om te integreren met de omgeving waarvoor ze bedoeld zijn.

Beveiliging

Elk bedrijf en elk stuk software moet prioriteit geven aan beveiliging, aangezien niemand een kwetsbaar programma wil. Maatwerk software applicaties kunnen potentiële risico's verlagen doordat u zoveel beveiligingsfuncties kunt opnemen als u wilt. U bent niet verplicht te vertrouwen op de beperkte beveiligingsmechanismen van een kant-en-klaar apparaat.

Vrijheid van controle en gebruik

Bedrijven hebben volledige controle over de aangepaste softwareapplicatie dankzij de flexibiliteit die het maken van aangepaste software hen geeft om het programma te gebruiken en te upgraden. Een op maat gemaakte softwareoplossing kan veel voordeel opleveren voor elk bedrijf dat er gebruik van maakt. Er zijn echter enkele nadelen waar bedrijven zich bewust van moeten zijn als het gaat om maatwerk software ontwikkelingsdiensten. Kennis over hen kan u helpen omgaan met dergelijke problemen.

Enkele belangrijke problemen bij het ontwikkelen van software op maat zijn:

Hoge ontwikkelingskosten

Bedrijven maken aanzienlijke kosten bij het bouwen van software of een softwareoplossing op maat, terwijl de marktkrachten de prijs van off-the-shelf softwareproducten omlaag drijven. De prijs van een softwareoplossing op maat omvat vaak de kosten van ondersteuning en updates. Maar eenmaal in gebruik, lijkt het nut van maatwerksoftware op te wegen tegen de bouwkosten.

Duurt lang om te ontwikkelen

Het kost veel tijd om een volledig functioneel stuk maatwerksoftware voor een bedrijf te ontwerpen, omdat de behoeften niet altijd zo duidelijk zijn als men zou verwachten. Om alle behoeften te begrijpen en onduidelijke of indirecte behoeften te identificeren, wordt veel tijd besteed aan onderzoek en evaluatie.

Risico van het aannemen van de verkeerde programmeur

Omgaan met de verkeerde persoon of het verkeerde softwareontwikkelingsbedrijf is een gevaar in vele sectoren, niet alleen bij softwareontwikkeling op maat. Zowel geld als tijd kan worden verspild als u het verkeerde softwareontwikkelingsbedrijf kiest. U zou diegene kunnen kiezen die ondermaatse of amateuristische maatwerk software ontwikkelingsdiensten aanbieden, aangezien er veel van dergelijke bedrijven zijn om uit te kiezen in de industrie. Het is dus raadzaam om de tijd te nemen bij het selecteren van een software ontwikkelingsbedrijf. Meer tijd besteden aan onderzoek kan u helpen verliezen in de toekomst te voorkomen.

U kunt de juiste weg voor u kiezen door de voor- en nadelen van aangepaste software ontwikkelingsdiensten te begrijpen. Zich bewust zijn van de nadelen kan u helpen de juiste maatregelen te nemen om ze ook aan te pakken.

Wat is het proces voor het ontwikkelen van software op maat?

Er zijn veel verschillende software ontwikkelingsmodellen beschikbaar, zoals de Waterval, Agile software ontwikkeling, en Spiraal modellen. De agile methode is de meest geliefde van de drie types. Softwareontwikkelingsmethoden hebben een unieke strategie om te garanderen dat het product succesvol wordt opgeleverd. Er zijn bepaalde fasen die elk model omvat, ook al verschillen de technieken.

Deze zijn:

Verzamelen van voorlopige eisen

Dit is de fase waarin ontwerpers en ontwikkelaars projecteisen, softwaredoelstellingen, softwaregebruikers en klantverwachtingen voor de functionaliteit van het eindproduct begrijpen.

Planning en analyse

Om ervoor te zorgen dat de software aan elk verzoek van de klant kan voldoen, moet een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd.

Technisch en visueel ontwerp

De ontwikkeling van een systeemontwerp is essentieel voor elke onderneming, aangezien elke softwareoplossing een unieke strategie vereist.

Ontwikkeling toepassing

Hier beginnen softwareontwikkelaars met het coderen van de software met inachtneming van het visuele en technische ontwerp.

Testen

Om eventuele fouten te vinden en te herstellen, wordt meestal getest zodra de software is ontwikkeld en klaar is voor vrijgave.

Uitrol en onderhoud

De laatste stap is de implementatie van de software. Daar houdt het echter niet op. Regelmatig onderhoud en updates zullen nodig zijn om de software in vorm te houden.

Hoeveel kost maatwerk software ontwikkeling?

De ontwikkeling van software op maat kan 120.000 tot 220.000 dollar kosten. Dit bedrag is niet resterend, aangezien de kosten voor maatwerk software ontwikkeling wereldwijd toenemen. De prijsmethode bepaalt echter de precieze kosten van de productie van uw software. Daarop zijn de gangbare prijsmodellen gebaseerd:

Complicaties van het probleem

Het aantal entiteiten, operaties, gebruikers, de grootte van het programma en hoe ze binnen het programma communiceren vormen de complexiteit van de software. De geavanceerdheid van uw platform hangt af van hoe goed het werkt. Ook de UI/UX-architectuur is van invloed op de moeilijkheidsgraad. Hoe meer elementen in de interface, hoe ingewikkelder die is. Als u bijvoorbeeld extra elementen toevoegt, zoals een kaart of betalingsopties, zullen de totale complexiteit en de prijs toenemen.

De locatie van je team

De plaats waar je gevestigd bent speelt een grote rol bij de prijsstelling. Een andere factor die van invloed is op de kosten van softwareontwikkeling op maat is of u softwareontwikkelaars op afstand inhuurt of niet. Als u bijvoorbeeld openstaat voor inhuur vanuit de hele wereld, krijgt u te maken met meer talent en kan de prijs ook omlaag. U zult echter te maken krijgen met communicatieproblemen en ervoor moeten zorgen dat de software engineers precies weten wat er nodig is.

Type ontwikkelingsteam

Het soort ontwikkelteam dat u heeft speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs. Over het algemeen zijn freelance ontwikkelaars het goedkoopst, terwijl een volledig in-house ontwikkelteam het duurst is. Een in-house ontwikkelteam begrijpt uw behoeften precies en kan u de beste oplossing bieden, maar dit is vaak erg duur. Outsourcing of het inhuren van een lokaal ontwikkelingsteam kan beter zijn als u kwaliteitsproducten wilt krijgen, maar voor een lagere prijs.

Welke factoren beïnvloeden de kosten van softwareontwikkeling op maat?

Verschillende software ontwikkelingsprojecten zullen verschillende kosten met zich meebrengen omdat de complexiteit en de benodigde technologie zullen verschillen. Over het algemeen zijn dit enkele van de belangrijkste factoren die de kosten van maatwerk software ontwikkeling beïnvloeden:

Complexiteit

Sommige softwareontwikkelingsprocessen zullen slechts eenvoudige technologiestacks nodig hebben, terwijl andere veel ingewikkelder zijn. De benodigde programmeertalen zullen ook veranderen. Ook het expertiseniveau, de ontwikkelingstools en de licenties die nodig zijn om software op maat te maken, dragen allemaal bij aan de totale kosten van softwareontwikkeling op maat. Afhankelijk van de complexiteit zullen de kosten toenemen. Elk softwareontwikkelingsproces kan eenvoudig, gemiddeld of moeilijk van complexiteit zijn. Naarmate het aantal functies en functionaliteiten toeneemt, neemt ook de complexiteit toe.

Het team waarmee u werkt

Zoals hierboven vermeld, hoe meer ervaring uw softwareontwikkelaars hebben, hoe meer ze zullen kosten. Een senior engineer of software architect zal u veel meer kosten, terwijl tegelijkertijd een middelmatige ontwikkelaar of stagiair misschien betaalbaarder is. Hoe meer ervaring een ontwikkelaar heeft, hoe meer programmeertalen ze zullen kennen, en hoe beter hun werk zal zijn.

Marketing

De marketingkosten en de initiële kosten voor de ontwikkeling van een softwareoplossing op maat worden misschien niet meegerekend. Maar als u wilt dat een groot aantal mensen uw product of dienst gaat gebruiken, zult u het op de markt moeten brengen. Dit kan tot twee of zelfs drie keer de kosten van aangepaste software ontwikkeling kosten. De kosten zijn afhankelijk van uw marketingtechniek, van social media marketing tot on-site en off-site SEO-praktijken.

Onderhoud

Uw software heeft gedurende de hele levenscyclus onderhoud nodig. Dit omvat kosten voor updates, onderhoud van de host, technische ondersteuning en meer. Als u zeer specifieke en gespecialiseerde functionaliteit hebt, kunt u ook verwachten dat de onderhoudskosten zullen stijgen. Over het algemeen wordt ook verwacht dat onderhoud het dubbele kost van softwareontwikkeling.

Software ontwikkeling op maat door no-code

Technologische vooruitgang en nieuwe kaders hebben het programmeren sterk veranderd door de taken van softwareontwikkelaars te vereenvoudigen. De no-code aanpak is zo'n techniek die met de dag aan belang wint. Met digitale transformatie en no-code platforms zoals AppMaster, kan iedereen sneller software op maat ontwikkelen zonder een moeilijke leercurve en programmeertalen te doorlopen.

De wereld van softwareontwikkeling op maat verandert snel. No-code platforms maken het gemakkelijker dan ooit voor bedrijfseigenaren en ondernemers om applicaties op maat te maken zonder dat zij enige codeerervaring nodig hebben. Met deze platforms kunt u drag-and-drop componenten om uw app te maken, zonder dat u hoeft te programmeren. Dit maakt het een geweldige optie voor bedrijven die een aangepaste applicatie nodig hebben, maar niet de tijd of de middelen hebben om een ontwikkelaar in te huren.

AppMaster is de beste optie voor software ontwikkeling op maat. Wij bieden een breed scala aan functies die het gemakkelijk maken om uw eigen applicatie te maken. Onze drag-and-drop interface maakt het gemakkelijk om complexe toepassingen te creëren zonder enige codeerervaring. Bovendien hebben we een breed scala aan componenten die u kunt gebruiken om uw app te maken. We bieden ook verschillende ondersteuningsopties om u op weg te helpen. Of u nu een bedrijfseigenaar of ondernemer bent, AppMaster maakt het gemakkelijk om aangepaste toepassingen te maken zonder enige codeerervaring.

Conclusie

Aangezien er elke dag meer en meer bedrijven worden opgericht, kan aan de behoeften van elk van hen niet worden voldaan met bestaande software alleen. Maatwerk software ontwikkeling komt tegemoet aan de behoeften van gespecialiseerde bedrijven. Met software op maat hoeft u zich geen zorgen te maken, zelfs niet als uw interne systemen ingewikkeld zijn, omdat dergelijke oplossingen daarvoor zorgen. Met software op maat kunt u de beste producten en diensten creëren. Uw medewerkers zullen ook gelukkiger en tevredener zijn. Dit alles vertaalt zich in meer klanten en een betere productiviteit.

Maatwerk software ontwikkeling hoeft niet onnodig duur te zijn. U kunt overwegen om zowel bestaande systemen als bepaalde software op maat te gebruiken om de productiviteit te maximaliseren. Het belangrijkste is om een duidelijk doel voor ogen te hebben wat u nodig heeft en te zorgen voor een goede werkomgeving voor uw medewerkers.