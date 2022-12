Le soluzioni software utilizzate da un'azienda possono giocare un ruolo significativo nel suo successo. L'utilizzo di applicazioni goffe e meno costose può essere frustrante per i dipendenti e gli utenti. Inoltre, può richiedere più tempo e sforzi. Un sistema di questo tipo può portare a livelli di produttività inferiori. Per questo motivo è necessario prestare attenzione e cura nella scelta o nello sviluppo di soluzioni software personalizzate utilizzate dalla vostra azienda.

Esistono molti COTS - software commerciali disponibili per un'ampia varietà di usi. Essi tendono a coprire le esigenze generali che un'organizzazione può avere. Un esempio di software commerciale di questo tipo è Microsoft Office. Queste soluzioni software sono state create per scopi generici e per un pubblico più vasto. Pur essendo convenienti e utili, non sono perfette per le vostre esigenze.

Ogni azienda ha i suoi requisiti e le soluzioni software standard potrebbero non soddisfarli. È possibile rivolgersi allo sviluppo di software personalizzato per assicurarsi di avere le applicazioni giuste. Analizziamo lo sviluppo di software personalizzato in modo più dettagliato.

Che cos'è lo sviluppo di software personalizzato?

Lo sviluppo di software personalizzato comporta la pianificazione, la costruzione, la distribuzione e lo sviluppo di software, in particolare per un insieme di clienti, attività o aziende. Lo sviluppo di software personalizzato, a differenza di quello off-the-shelf, cerca di soddisfare requisiti particolari. Poiché COTS si occupa di molti settori, questo tipo di software può essere prodotto su scala più ampia.

Allo stesso tempo, la creazione di software personalizzato può soddisfare una serie di requisiti particolari. Ad esempio, una piattaforma bancaria è stata creata appositamente per soddisfare le esigenze della banca e dei suoi clienti. Tale piattaforma dovrebbe essere altamente specializzata in base ai servizi e ai programmi offerti da quella particolare banca. Il software disponibile in commercio potrebbe non essere sufficiente. In queste situazioni, è necessario creare un software personalizzato. Il software personalizzato è noto anche come software su misura.

Il team di sviluppo di un'azienda o gli appaltatori esterni spesso si occupano della creazione di software personalizzato. Lo sviluppo di software personalizzato segue le stesse procedure e la stessa metodologia delle altre procedure di sviluppo del software. Ciò include la raccolta di informazioni, la scrittura del codice, il test e la distribuzione. Utilizza anche gli stessi approcci, come la strategia di sviluppo software Agile o lo sviluppo rapido di applicazioni.

Alcuni termini spesso associati alla creazione di software personalizzato sono personalizzazione delle applicazioni, modernizzazione delle applicazioni e gestione delle applicazioni. La personalizzazione delle applicazioni è il processo di sviluppo che consiste nel modificare il software commerciale off-the-shelf per adattarlo a esigenze specifiche. La redditività dello sviluppo di software personalizzato di un'azienda dipende dalla modernizzazione delle applicazioni per soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e del mercato. Supportando le operazioni, tra cui la distribuzione, l'aggiornamento, il miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità e i compiti del service desk, la gestione delle app aumenta l'efficacia del software.

Qual è la differenza tra software personalizzato e software off-the-shelf?

Come suggerisce il nome, il software off-the-shelf è creato su scala più ampia e destinato a più persone. Si occupano di problemi che potrebbero essere affrontati da molti. A causa della sua natura di prodotto di massa, potrebbe non essere adattato alle vostre esigenze specifiche. Per quasi tutte le esigenze tecniche, economiche, aziendali e di rete immaginabili, sono disponibili programmi software confezionati.

Alcune delle principali caratteristiche dello sviluppo di software commerciale sono:

Semplicità d'uso

Il software preconfezionato si rivolge a un vasto pubblico con esigenze sostanzialmente identiche. Ad esempio, aziende di varie dimensioni e tipologie possono utilizzare Microsoft Word, un programma di videoscrittura molto diffuso che offre capacità, funzionalità e possibilità di personalizzazione. Poiché sono stati realizzati per molte persone, sono costruiti tenendo conto della facilità d'uso. Inoltre, tendono a essere più popolari, quindi molti altri possono aiutarvi con questo software in caso di dubbi.

Interfaccia facile per il download o l'acquisto

I software off-the-shelf sono talvolta disponibili sulle pagine web delle aziende o offerti come servizio cloud, ma possono anche essere acquistati in bundle in un negozio. Molti di essi sono accessibili direttamente da casa.

Ampiamente disponibili

Esistono pacchetti software disponibili off-the-shelf per ogni piattaforma utilizzata dalla vostra azienda. In genere sono compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi, come Windows, macOS e Linux. Quando si crea un software personalizzato, è necessario prestare attenzione e tenere conto del sistema operativo utilizzato.

Personalizzazione

I più noti programmi software commerciali, come le applicazioni di Microsoft Office, offrono un certo livello di personalizzazione per migliorare l'efficienza del programma per la vostra azienda. È possibile personalizzare una soluzione esistente se non si vuole creare un software personalizzato. Questo è applicabile se esiste COTS che soddisfa alcuni dei criteri desiderati.

Lo sviluppo di software commerciale presenta molti vantaggi se un sistema esistente soddisfa le vostre esigenze. Ma nessuno di questi è applicabile se i requisiti richiesti non sono soddisfatti. Nonostante l'ampia gamma di software commerciali disponibili, alcune aziende hanno bisogno di funzioni specializzate che lo sviluppo di software commerciale non può offrire. In questo caso, potrebbero ricorrere alla costruzione di software personalizzato.

Anche i software non disponibili hanno alcuni problemi. Ad esempio, sono molto più difficili da integrare nel sistema. Inoltre, possono causare problemi se si desidera aumentare o diminuire le dimensioni in un secondo momento. Poiché sono costruiti per una dimensione specifica, potreste aver bisogno solo di alcune delle loro funzionalità. Anche se il software non vi serve, può essere un buon uso del vostro budget.

Quali sono i pro e i contro dello sviluppo di software personalizzato?

I servizi di sviluppo di software personalizzato possono offrire molti vantaggi. Alcuni di questi sono:

Efficienza

Senza la necessità di modificare o personalizzare i programmi di COTS, le applicazioni software personalizzate sono specificamente progettate per assistere i processi di sviluppo in modo rapido ed economico.

Scalabilità

Il software personalizzato può espandersi con lo sviluppo e l'espansione di un'azienda o di un settore. Gli sviluppatori e i progettisti di software possono valutare le richieste future durante il processo di raccolta dei requisiti. Invece di spendere soldi per permessi o iscrizioni separate per applicazioni in bundle, questi elementi possono essere integrati nel programma.

Riduzione dei costi di integrazione

La compatibilità con i sistemi precedenti è un fattore cruciale quando si acquista un software commerciale. Supponiamo che il software commerciale non sia compatibile con la vostra app. In questo caso, le aziende dovranno investire più denaro nell'acquisto di un software che funzioni con l'infrastruttura attuale e si connetta ad essa. Le applicazioni software personalizzate possono essere create per integrarsi con l'ambiente a cui sono destinate.

Sicurezza

Qualsiasi azienda e software deve dare priorità alla sicurezza, poiché nessuno vuole un programma vulnerabile. Le applicazioni software personalizzate possono ridurre i rischi potenziali, consentendovi di includere tutte le funzioni di sicurezza che desiderate. Non siete obbligati a fare affidamento sui meccanismi di sicurezza limitati di un dispositivo standard.

Libertà di controllo e di utilizzo

Le aziende hanno il pieno controllo sull'applicazione software personalizzata grazie alla flessibilità che la creazione di un software personalizzato consente loro di utilizzare e aggiornare il programma. Una soluzione software personalizzata può portare grandi benefici a qualsiasi azienda che la utilizzi. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti negativi di cui le aziende devono essere consapevoli quando si tratta di servizi di sviluppo di software personalizzato. Conoscerli può aiutare ad affrontare questi problemi.

Alcuni dei principali problemi associati al processo di sviluppo di software personalizzato sono:

Costi di sviluppo elevati

Le aziende sostengono spese significative durante la creazione di un software o di una soluzione software personalizzata, mentre le forze di mercato fanno scendere il prezzo dei prodotti software non disponibili. Il prezzo di una soluzione software personalizzata spesso include i costi di assistenza e aggiornamento. Tuttavia, una volta implementate, l'utilità delle applicazioni software personalizzate sembra superare le spese di costruzione.

Richiede molto tempo per lo sviluppo

Ci vuole molto tempo per progettare un software personalizzato completamente funzionale per un'azienda, perché le richieste non sono sempre così ovvie come ci si potrebbe aspettare. Per comprendere tutte le esigenze e identificare quelle poco chiare o indirette, occorre dedicare una notevole quantità di tempo alla ricerca e alla valutazione.

Rischio di assumere il programmatore sbagliato

Il rischio di affidarsi alla persona o all'azienda di sviluppo software sbagliata riguarda molti settori, non solo lo sviluppo di software personalizzato. Se si sceglie la società di sviluppo software sbagliata, si rischia di sprecare tempo e denaro. Potreste scegliere chi offre servizi di sviluppo di software personalizzato di qualità inferiore o amatoriale, dato che ci sono molte aziende di questo tipo tra cui scegliere nel settore. Pertanto, è consigliabile prendersi il tempo necessario per selezionare un'azienda di sviluppo software. Il tempo dedicato alla ricerca può aiutarvi a evitare perdite in futuro.

Potete scegliere la strada giusta per voi comprendendo i pro e i contro dei servizi di sviluppo software personalizzati. Essere consapevoli degli svantaggi può aiutarvi a prendere le misure adeguate per affrontarli.

Qual è il processo di sviluppo di un software personalizzato?

Esistono diversi modelli di sviluppo del software, come quello a cascata, quello agile e quello a spirale. Il metodo agile è il più apprezzato di tutti e tre i tipi. Le metodologie di sviluppo del software hanno una strategia unica per garantire che il prodotto sia consegnato con successo. Ci sono alcune fasi che ogni modello incorpora, anche se le tecniche variano.

Queste sono:

Raccolta dei requisiti preliminari

È la fase in cui i progettisti e gli sviluppatori comprendono i requisiti del progetto, gli obiettivi del software, gli utenti del software e le aspettative dei clienti per la funzionalità del prodotto finale.

Pianificazione e analisi

Per garantire che il software possa soddisfare ogni richiesta del cliente, è necessario eseguire un'indagine completa.

Progettazione tecnica e visiva

Lo sviluppo di un progetto di sistema è essenziale per ogni impresa, poiché ogni soluzione software richiede una strategia unica.

Sviluppo dell'applicazione

Qui gli sviluppatori iniziano a codificare il software rispettando la progettazione tecnica e visiva.

Test

Per trovare e riparare eventuali errori, i test vengono effettuati una volta che il software è stato sviluppato ed è pronto per essere rilasciato.

Distribuzione e manutenzione

L'ultimo passo è la distribuzione del software. Tuttavia, non finisce qui. Per mantenere il software in forma sono necessari frequenti interventi di manutenzione e aggiornamenti.

Quanto costa lo sviluppo di un software personalizzato?

Il processo di sviluppo di un software personalizzato può costare da 120.000 a 220.000 dollari. Questa cifra non è residuale, poiché i costi di sviluppo del software personalizzato sono in aumento a livello globale. Tuttavia, la metodologia di prezzo determina il costo preciso della produzione del software. Su questi si basano i modelli di prezzo più comuni:

Complicazioni del problema

Il numero di entità, operazioni, utenti, dimensioni del programma e modalità di comunicazione all'interno del programma costituiscono la complessità del software. Il livello di sofisticazione della piattaforma dipende dal suo funzionamento. Anche l'architettura UI/UX ha un impatto sulla difficoltà. Più elementi ci sono nell'interfaccia, più è complicata. Ad esempio, se si incorporano elementi aggiuntivi come una mappa o opzioni di pagamento, la complessità complessiva e il prezzo aumenteranno.

La posizione della squadra

Il luogo in cui vi trovate gioca un ruolo importante nella determinazione dei prezzi. Un altro fattore che incide sul costo dello sviluppo di un software personalizzato è l'assunzione o meno di sviluppatori software da remoto. Ad esempio, se siete aperti ad assumere da tutto il mondo, sarete esposti a un maggior numero di talenti e il prezzo potrebbe anche scendere. Tuttavia, dovrete affrontare i problemi di comunicazione e assicurarvi che gli ingegneri del software sappiano esattamente cosa serve.

Tipo di team di sviluppo

Il tipo di team di sviluppo ha un ruolo importante nel decidere il prezzo. In genere, gli sviluppatori freelance sono i più economici, mentre un intero team di sviluppo interno è il più costoso. Un team di sviluppo interno comprende esattamente le vostre esigenze e può fornirvi la soluzione migliore, ma spesso è molto costoso. L'outsourcing o l'assunzione di un team di sviluppo locale potrebbe essere la soluzione migliore se volete ottenere prodotti di qualità ma a un prezzo ridotto.

Quali fattori incidono sul costo dello sviluppo di un software personalizzato?

I diversi progetti di sviluppo software avranno costi diversi, poiché la complessità e la tecnologia necessaria sono diverse. In generale, questi sono alcuni dei principali fattori che incidono sul costo dello sviluppo di un software personalizzato:

Complessità

Alcuni processi di sviluppo software necessitano solo di semplici stack tecnologici, mentre altri ne richiedono di molto più complicati. Anche i linguaggi di programmazione necessari variano. Allo stesso modo, il livello di competenza, gli strumenti di sviluppo e le licenze necessarie per costruire un software personalizzato contribuiscono al costo complessivo dello sviluppo di un software personalizzato. In base al livello di complessità, il costo aumenterà. Qualsiasi processo di sviluppo del software può essere di base, medio o difficile in termini di complessità. Con l'aumento del numero di caratteristiche e funzionalità, aumenta anche il livello di complessità.

Il team con cui si lavora

Come già detto, più esperti saranno gli sviluppatori di software, più alto sarà il loro costo. Un ingegnere o un architetto software senior costerà molto di più, mentre uno sviluppatore di medio livello o uno stagista potrebbe essere più conveniente. Più esperienza ha uno sviluppatore, più linguaggi di programmazione conoscerà e migliore sarà il suo lavoro.

Marketing

Potreste non includere i costi di marketing e il costo iniziale per sviluppare una soluzione software personalizzata. Tuttavia, se volete che un buon numero di persone utilizzi il vostro prodotto o servizio, dovrete commercializzarlo. Questo può costare fino al doppio o addirittura al triplo del costo dello sviluppo di un software personalizzato. Il costo varia a seconda delle tecniche di marketing, dal social media marketing alle pratiche SEO on-site e off-site.

Manutenzione

Il software avrà bisogno di manutenzione per tutto il suo ciclo di vita. Questo include i costi per gli aggiornamenti, la manutenzione dell'host, il supporto tecnico e altro ancora. Se avete funzionalità molto particolari e specializzate, potete anche aspettarvi un aumento dei costi di manutenzione. In generale, la manutenzione dovrebbe costare il doppio del costo di sviluppo del software.

Lo sviluppo di software personalizzato da parte di no-code

I progressi tecnologici e i nuovi framework hanno modificato notevolmente la programmazione, semplificando i compiti degli sviluppatori di software. L'approccio no-code è una di queste tecniche che sta prendendo sempre più piede. Con la trasformazione digitale e le piattaforme no-code come AppMaster, chiunque può sviluppare software personalizzato in modo più rapido e senza dover affrontare una curva di apprendimento difficile e linguaggi di programmazione.

Il mondo dello sviluppo di software personalizzato sta cambiando rapidamente. No-code piattaforme stanno rendendo più facile che mai per i proprietari di aziende e gli imprenditori creare applicazioni personalizzate senza bisogno di alcuna esperienza di codifica. Queste piattaforme consentono di drag-and-drop componenti per creare la vostra applicazione, senza bisogno di programmazione. Si tratta quindi di un'ottima opzione per le aziende che hanno bisogno di un'applicazione personalizzata ma non hanno il tempo o le risorse per assumere uno sviluppatore.

AppMaster è l'opzione migliore per lo sviluppo di software personalizzato. Offriamo un'ampia gamma di funzionalità che rendono facile la creazione della vostra applicazione. La nostra interfaccia drag-and-drop consente di creare facilmente applicazioni complesse senza alcuna esperienza di codifica. Inoltre, disponiamo di un'ampia gamma di componenti che potete utilizzare per creare la vostra applicazione. Offriamo anche una serie di opzioni di supporto per aiutarvi a iniziare. Che siate proprietari di un'azienda o imprenditori, AppMaster rende facile la creazione di applicazioni personalizzate senza alcuna esperienza di codifica.

Conclusione

Poiché ogni giorno nascono sempre più aziende, le esigenze di ciascuna di esse non possono essere soddisfatte solo con il software esistente. Lo sviluppo di software personalizzato risponde alle esigenze di aziende specializzate. Con il software personalizzato, non dovrete preoccuparvi nemmeno se i vostri sistemi interni sono complicati, perché queste soluzioni se ne occuperanno. Lo sviluppo di software personalizzato vi permette di creare i migliori prodotti e servizi. Anche i vostri dipendenti saranno più felici e soddisfatti. Tutto questo si traduce in un aumento dei clienti e in una maggiore produttività.

Lo sviluppo di software personalizzato non deve essere inutilmente costoso. Si può pensare di utilizzare sia i sistemi esistenti che alcuni software personalizzati per massimizzare la produttività. La cosa più importante è avere un obiettivo chiaro riguardo alle proprie esigenze e garantire un buon ambiente di lavoro ai propri dipendenti.