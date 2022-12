Rozwiązania w zakresie oprogramowania stosowane przez firmę mogą odgrywać znaczącą rolę w jej sukcesie. Korzystanie z nieporęcznych i tańszych aplikacji może być frustrujące dla pracowników i użytkowników. Może również pochłaniać więcej czasu i wysiłku. Taki system może skutkować niższym poziomem wydajności. Dlatego należy być ostrożnym i uważnym przy wyborze lub tworzeniu niestandardowych rozwiązań programowych wykorzystywanych przez firmę.

Istnieje wiele COTS - komercyjne oprogramowanie off-the-shelf, które jest dostępne dla wielu różnych zastosowań. Mają one tendencję do pokrycia ogólnych potrzeb, które organizacja może mieć. Przykładem takiego komercyjnego oprogramowania jest Microsoft Office. Takie rozwiązania programowe są tworzone dla ogólnych celów i większej grupy docelowej. Chociaż są one opłacalne i użyteczne, nie są idealne dla Twoich potrzeb.

Każda firma ma swoje wymagania, a off-the-shelf rozwiązania programowe mogą nie spełniać ich. Możesz zwrócić się do rozwoju oprogramowania na zamówienie, aby zapewnić, że masz odpowiednie aplikacje. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo rozwojowi oprogramowania na zamówienie.

Czym jest tworzenie oprogramowania na zamówienie?

Rozwój oprogramowania na zamówienie obejmuje planowanie, budowanie, dystrybucję i rozwój oprogramowania, w szczególności dla zestawu klientów, zadań lub firm. Taki rozwój oprogramowania na zamówienie, w przeciwieństwie do oprogramowania z półki, próbuje spełnić konkretne wymagania. Ponieważ COTS zajmuje się wieloma sektorami, takie oprogramowanie może być produkowane na większą skalę.

Jednocześnie tworzenie oprogramowania na zamówienie może spełnić konkretny zestaw wymagań. Na przykład, platforma bankowa została stworzona specjalnie po to, aby spełnić potrzeby banku i jego klientów. Taka platforma musiałaby być wysoce wyspecjalizowana zgodnie z usługami i programami oferowanymi przez ten konkretny bank. Dostępne na rynku oprogramowanie może nie być do tego wystarczające. W takich sytuacjach, tworzenie oprogramowania na zamówienie jest konieczne. Niestandardowe oprogramowanie jest również znany jako oprogramowanie Bespoke.

Zespół programistów firmy lub zewnętrzni wykonawcy często zajmują się tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Rozwój oprogramowania na zamówienie odbywa się według tych samych procedur i metodologii, co inne procedury rozwoju oprogramowania. Obejmuje to zbieranie informacji, pisanie kodu, testowanie go i wdrażanie. Wykorzystuje również te same podejścia, takie jak strategia rozwoju oprogramowania Agile lub Rapid Application Development.

Niektóre terminy często związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie to dostosowywanie aplikacji, modernizacja aplikacji i zarządzanie aplikacjami. Dostosowanie aplikacji jest proces rozwoju zmiany komercyjnego off-the-shelf oprogramowania, aby pomieścić unikalne potrzeby. Rentowność rozwoju oprogramowania na zamówienie firmy zależy od modernizacji aplikacji w celu zaspokojenia zmieniających się oczekiwań klientów i rynku. Poprzez wspieranie operacji, w tym wdrażania, aktualizacji, poprawy wydajności i niezawodności oraz obowiązków service desk, zarządzanie aplikacjami zwiększa efektywność oprogramowania.

Jaka jest różnica między oprogramowaniem na zamówienie a oprogramowaniem z półki?

Jak sama nazwa wskazuje, oprogramowanie off-the-shelf jest tworzone na większą skalę i przeznaczone dla większej liczby osób. Zajmują się one problemami, z którymi może borykać się wiele osób. Ze względu na jego masową naturę, może nie być dostosowane do Twoich potrzeb specjalnie. Dla prawie każdej technicznej, ekonomicznej, biznesowej i sieciowej potrzeby, jaką można sobie wyobrazić, dostarczane są pakowane programy.

Niektóre z głównych cech rozwoju oprogramowania komercyjnego są:

Łatwość użycia.

Gotowe oprogramowanie jest przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców o zasadniczo identycznych wymaganiach. Na przykład, firmy różnych rozmiarów i typów mogą korzystać z Microsoft Word, powszechnie używanego programu do pisania tekstów, z możliwościami, funkcjonalnością i możliwościami personalizacji. Ponieważ są one tworzone dla wielu osób, są zbudowane z myślą o łatwości użytkowania. Będą one również miały tendencję do bycia bardziej popularnymi, więc wiele innych osób może pomóc z takim oprogramowaniem w przypadku wątpliwości.

Łatwy interfejs do pobierania lub kupowania

Oprogramowanie off-the-shelf jest czasami dostępne na stronach internetowych firm lub oferowane jako usługa w chmurze, ale może być również spakowane i kupione w sklepie. Do wielu z nich można uzyskać dostęp siedząc w samym domu.

Szeroko dostępne

Istnieją pakiety oprogramowania dostępne od ręki dla każdej platformy, którą wykorzystuje Twoja firma. Na ogół będą one kompatybilne z większością systemów operacyjnych, takich jak Windows, macOS i systemy Linux. Podczas tworzenia niestandardowego oprogramowania należy zachować ostrożność i wziąć pod uwagę system operacyjny, z którego korzystasz.

Możliwość dostosowania

Dobrze znane programy komercyjne, takie jak aplikacje Microsoft Office, zapewniają pewien poziom dostosowywania, aby poprawić wydajność programu dla Twojej firmy. Możesz dostosować istniejące rozwiązanie, jeśli nie chcesz budować niestandardowego oprogramowania. Ma to zastosowanie, jeśli istnieje COTS, który pasuje do niektórych kryteriów, które chcesz.

Komercyjny rozwój oprogramowania ma wiele atutów, jeśli istniejący system pasuje do twoich potrzeb. Ale żaden z nich nie ma zastosowania, jeśli wymagania, które masz, nie są przez nie spełnione. Pomimo szerokiej gamy dostępnego oprogramowania komercyjnego, niektóre firmy potrzebują specjalistycznych funkcji, których rozwój oprogramowania komercyjnego nie może zaoferować. W takim przypadku mogą one skorzystać z budowy oprogramowania na zamówienie.

Oprogramowanie off-the-shelf ma również pewne problemy. Na przykład, są one znacznie trudniejsze do zintegrowania z systemem. Mogą one również powodować problemy, jeśli chcesz skalować w górę lub w dół później. Ponieważ są one zbudowane dla konkretnego rozmiaru, możesz potrzebować tylko niektóre z ich możliwości. Nawet jeśli nie potrzebujesz tego oprogramowania, może to być dobre wykorzystanie budżetu.

Jakie są plusy i minusy tworzenia oprogramowania na zamówienie?

Istnieje wiele zalet, które mogą dać Ci usługi rozwoju oprogramowania na zamówienie. Niektóre z nich to:

Efektywność

Bez konieczności modyfikowania lub dostosowywania programów COTS, aplikacje oprogramowania na zamówienie są specjalnie zaprojektowane, aby szybko i ekonomicznie wspomagać procesy rozwoju.

Skalowalność

Oprogramowanie na zamówienie może się rozwijać wraz z rozwojem i ekspansją firmy lub branży. Twórcy i projektanci oprogramowania mogą ocenić przyszłe zapotrzebowanie wraz z procesem rozwoju zbierania wymagań. Zamiast wydawać pieniądze na oddzielne zezwolenia lub członkostwo w aplikacjach w pakiecie, elementy te można zintegrować z programem.

Niższe koszty integracji

Kompatybilność z poprzednimi systemami jest kluczowym czynnikiem przy zakupie oprogramowania komercyjnego. Załóżmy, że oprogramowanie komercyjne nie jest kompatybilne z Twoją aplikacją. W takim przypadku firmy będą musiały zainwestować więcej pieniędzy w zakup oprogramowania, które będzie działać z ich obecną infrastrukturą i łączyć się z nią. Niestandardowe aplikacje programowe mogą być tworzone w celu integracji ze środowiskiem, dla którego są przeznaczone.

Bezpieczeństwo

Każda firma i kawałek oprogramowania musi priorytetowo traktować bezpieczeństwo, ponieważ nikt nie chce podatnego programu. Niestandardowe aplikacje mogą obniżyć potencjalne ryzyko, umożliwiając włączenie tak wielu funkcji bezpieczeństwa, jak chcesz. Nie musisz polegać na ograniczonych mechanizmach bezpieczeństwa dostępnych na rynku.

Swoboda kontroli i użytkowania

Firmy mają pełną kontrolę nad aplikacją oprogramowania niestandardowego dzięki elastyczności, jaką tworzenie oprogramowania na zamówienie daje im w zakresie wykorzystania i aktualizacji programu. Niestandardowe oprogramowanie może przynieść ogromne korzyści każdej firmie, która z nich korzysta. Istnieją jednak pewne minusy, z których firmy powinny zdawać sobie sprawę, jeśli chodzi o usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie. Wiedza o nich może pomóc w radzeniu sobie z takimi problemami.

Niektóre główne problemy związane z procesem rozwoju oprogramowania na zamówienie to:

Wysokie koszty rozwoju.

Firmy ponoszą znaczne wydatki podczas budowania oprogramowania lub niestandardowego rozwiązania programowego, podczas gdy siły rynkowe napędzają spadek cen off-the-shelf produktów programowych. Cena oprogramowania na zamówienie często obejmuje koszty wsparcia i aktualizacji. Jednak po wdrożeniu, użyteczność aplikacji oprogramowania na zamówienie wydaje się przewyższać koszty budowy.

Długo trwa tworzenie

To trwa długo, aby zaprojektować w pełni funkcjonalny kawałek niestandardowego oprogramowania dla firmy, ponieważ te wymagania nie zawsze są tak oczywiste, jak ludzie mogą się spodziewać. Aby zrozumieć wszystkie potrzeby i zidentyfikować te, które są niejasne lub pośrednie, znaczną ilość czasu poświęca się na badania i ocenę.

Ryzyko zatrudnienia niewłaściwego programisty

Radzenie sobie z niewłaściwą osobą lub firmą tworzącą oprogramowanie jest zagrożeniem w wielu sektorach, nie tylko w tworzeniu oprogramowania na zamówienie. Zarówno pieniądze, jak i czas mogą zostać zmarnowane, jeśli wybierzesz niewłaściwą firmę rozwijającą oprogramowanie. Możesz wybrać tych, którzy oferują subpar lub amatorskich usług rozwoju oprogramowania na zamówienie, jak istnieje wiele takich firm do wyboru w branży. Tak więc, biorąc swój czas przy wyborze firmy rozwoju oprogramowania jest zalecane. Więcej czasu spędzonego badania może pomóc uniknąć strat w przyszłości.

Możesz wybrać właściwą ścieżkę dla siebie poprzez zrozumienie zalet i wad niestandardowych usług rozwoju oprogramowania. Świadomość wad może pomóc Ci podjąć właściwe środki, aby poradzić sobie z nimi, jak również.

Jaki jest proces tworzenia oprogramowania na zamówienie?

Dostępnych jest wiele różnych modeli rozwoju oprogramowania, takich jak model wodospadowy, zwinny rozwój oprogramowania i model spiralny. Metoda zwinna jest najbardziej lubiana spośród wszystkich trzech typów. Metodologie rozwoju oprogramowania mają unikalną strategię gwarantującą pomyślne dostarczenie produktu. Istnieją pewne fazy, które każdy model zawiera, nawet jeśli techniki się różnią.

Są to:

Zbieranie wstępnych wymagań

Jest to etap, w którym projektanci i programiści rozumieją wymagania projektu, cele oprogramowania, użytkowników oprogramowania i oczekiwania klienta dotyczące funkcjonalności produktu końcowego.

Planowanie i analiza

Aby mieć pewność, że oprogramowanie może spełnić każde żądanie klienta, należy przeprowadzić kompleksowe badanie.

Projekt techniczny i wizualny

Opracowanie projektu systemu jest niezbędne dla każdego przedsięwzięcia, ponieważ każde rozwiązanie programowe wymaga unikalnej strategii.

Aplikacja rozwojowa

Tutaj programiści rozpoczynają kodowanie oprogramowania przy jednoczesnym przestrzeganiu projektu wizualnego i technicznego.

Testowanie

Aby znaleźć i naprawić wszelkie błędy, testowanie jest zazwyczaj wykonywane po opracowaniu oprogramowania i przygotowaniu go do wydania.

Wdrożenie i utrzymanie

Ostatnim krokiem jest wdrożenie oprogramowania. Jednak na tym nie koniec. Częsta konserwacja i aktualizacje będą potrzebne, aby utrzymać oprogramowanie w dobrej formie.

Ile kosztuje tworzenie oprogramowania na zamówienie?

Proces rozwoju oprogramowania na zamówienie może kosztować cokolwiek od 120 000 do 220 000 dolarów. Kwota ta nie jest szczątkowa, ponieważ koszty rozwoju oprogramowania na zamówienie rosną globalnie. Jednak metodologia cenowa określa dokładny koszt wytworzenia Twojego oprogramowania. To właśnie na nich opierają się powszechne modele cenowe:

Komplikacja problemu.

Liczba podmiotów, operacji, użytkowników, rozmiar programu i sposób ich komunikacji wewnątrz programu składają się na złożoność oprogramowania. Zaawansowanie Twojej platformy zależy od tego, jak dobrze działa. Architektura UI/UX również ma wpływ na trudność. Im więcej elementów w interfejsie, tym bardziej jest on skomplikowany. Na przykład, jeśli włączysz dodatkowe elementy, takie jak mapa lub opcje płatności, ogólna złożoność i cena wzrosną.

Lokalizacja Twojego zespołu

Miejsce, w którym się znajdujesz, odgrywa dużą rolę w cenach. Innym czynnikiem, który wpływa na koszt rozwoju oprogramowania na zamówienie, jest to, czy zatrudniasz programistów zdalnie, czy nie. Na przykład, jeśli jesteś otwarty na zatrudnianie z całego świata, będziesz narażony na więcej talentów, a cena może również spaść. Jednak będziesz musiał poradzić sobie z problemami komunikacyjnymi i upewnić się, że inżynierowie oprogramowania wiedzą dokładnie, co jest potrzebne.

Typ zespołu programistów

Rodzaj zespołu programistów, który masz, odgrywa ważną rolę w decydowaniu o cenie. Ogólnie rzecz biorąc, freelance deweloperzy są najtańsze, podczas gdy cały zespół rozwoju w domu jest najdroższe. Wewnętrzny zespół programistów dokładnie zrozumie Twoje potrzeby i może dostarczyć Ci najlepsze rozwiązanie, ale często jest to bardzo kosztowne. Outsourcing lub zatrudnienie lokalnego zespołu programistów może być lepsze, jeśli chcesz uzyskać produkty wysokiej jakości, ale za niższą cenę.

Jakie czynniki wpływają na koszt rozwoju oprogramowania na zamówienie?

Różne projekty rozwoju oprogramowania będą miały różne koszty, ponieważ złożoność i potrzebna technologia będą się różnić. Ogólnie rzecz biorąc, są to niektóre z głównych czynników, które wpływają na koszt rozwoju oprogramowania na zamówienie:

Złożoność

Niektóre procesy rozwoju oprogramowania będą wymagały tylko prostych stosów technologicznych, podczas gdy inne będą wymagały znacznie bardziej skomplikowanych. Potrzebne języki programowania również się zmienią. Podobnie, poziom wiedzy, narzędzia rozwoju, jak również licencje potrzebne do budowy oprogramowania na zamówienie przyczyniają się do ogólnego kosztu rozwoju oprogramowania na zamówienie. Na podstawie poziomu złożoności, koszt będzie rosnąć. Każdy proces tworzenia oprogramowania może być podstawowy, średni lub trudny w złożoności. Wraz ze wzrostem liczby cech i funkcjonalności, poziom złożoności również się podnosi.

Zespół, z którym pracujesz

Jak wspomniano powyżej, im bardziej doświadczeni mają być Twoi programiści, tym więcej będą kosztować. Starszy inżynier lub architekt oprogramowania będzie kosztował Cię znacznie więcej, podczas gdy w tym samym czasie, deweloper średniego szczebla lub stażysta może być bardziej przystępny. Im więcej doświadczenia ma programista, tym więcej języków programowania będzie znał i tym lepsza będzie jego praca.

Marketing

Możesz nie uwzględniać kosztów marketingu i początkowego kosztu opracowania niestandardowego rozwiązania programowego. Jednak jeśli chcesz, aby dobra ilość ludzi korzystała z Twojego produktu lub usługi, będziesz musiał wprowadzić go na rynek. To może kosztować do dwóch lub nawet trzy razy koszt rozwoju oprogramowania na zamówienie. Koszt będzie się różnił w zależności od techniki marketingowej, od marketingu w mediach społecznościowych do praktyk SEO na miejscu i poza nim.

Konserwacja

Twoje oprogramowanie będzie wymagało konserwacji w całym cyklu życia. Obejmuje to koszty aktualizacji, utrzymanie hosta, wsparcie techniczne i inne. Jeśli masz bardzo szczególne i specjalistyczne funkcje, można również oczekiwać, że koszt utrzymania wzrośnie. Ogólnie rzecz biorąc, konserwacja ma również kosztować dwa razy więcej niż koszt rozwoju oprogramowania.

Rozwój oprogramowania na zamówienie przez no-code

Postęp technologiczny i nowe frameworki znacznie zmieniły programowanie, upraszczając obowiązki twórców oprogramowania. Podejście no-code podejście jest jedną z takich technik, która z dnia na dzień nabiera większego rozmachu. Dzięki transformacji cyfrowej i platformom no-code, takim jak AppMaster, każdy może opracować niestandardowe oprogramowanie szybciej i bez przechodzenia przez trudną krzywą uczenia się i języki programowania.

Świat rozwoju niestandardowego oprogramowania szybko się zmienia. No-code platformy sprawiają, że łatwiej niż kiedykolwiek dla właścicieli firm i przedsiębiorców do tworzenia niestandardowych aplikacji bez konieczności posiadania doświadczenia w kodowaniu. Platformy te pozwalają na drag-and-drop komponenty do stworzenia swojej aplikacji, bez konieczności programowania. To sprawia, że jest to świetna opcja dla firm, które potrzebują niestandardowej aplikacji, ale nie ma czasu lub zasobów, aby zatrudnić dewelopera.

AppMaster jest najlepszą opcją dla rozwoju oprogramowania na zamówienie. Oferujemy szeroki zakres funkcji, które ułatwiają tworzenie własnych aplikacji. Nasz interfejs drag-and-drop ułatwia tworzenie złożonych aplikacji bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Plus, mamy szeroką gamę komponentów, których możesz użyć do stworzenia swojej aplikacji. Oferujemy również wiele opcji wsparcia, aby pomóc Ci zacząć. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy przedsiębiorcą, AppMaster ułatwia tworzenie niestandardowych aplikacji bez żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Podsumowanie

Ponieważ każdego dnia powstaje coraz więcej firm, potrzeby każdej z nich nie mogą być zaspokojone wyłącznie za pomocą istniejącego oprogramowania. Rozwój oprogramowania na zamówienie spełnia potrzeby wyspecjalizowanych firm. Dzięki oprogramowaniu na zamówienie nie musisz się martwić nawet jeśli Twoje wewnętrzne systemy są skomplikowane, ponieważ takie rozwiązania zajmą się tym. Rozwój oprogramowania na zamówienie pozwala na tworzenie najlepszych produktów i usług. Twoi pracownicy również będą szczęśliwsi i bardziej zadowoleni. Wszystko to przekłada się na większą liczbę klientów i lepszą wydajność.

Rozwój oprogramowania na zamówienie nie musi być niepotrzebnie drogi. Możesz rozważyć użycie zarówno istniejących systemów, jak i pewnego niestandardowego oprogramowania, aby zmaksymalizować produktywność. Najważniejsze jest, aby mieć jasny cel dotyczący tego, co trzeba i zapewnić dobre środowisko pracy dla swoich pracowników.