Les solutions logicielles qu'une entreprise utilise peuvent jouer un rôle important dans sa réussite. L'utilisation d'applications maladroites et bon marché peut être frustrante pour vos employés et vos utilisateurs. Elles peuvent également prendre plus de temps et d'efforts. Un tel système peut entraîner une baisse de la productivité. C'est pourquoi vous devez être prudent et attentif lors de la sélection ou du développement des solutions logicielles personnalisées utilisées par votre entreprise.

Il existe de nombreux COTS - logiciels commerciaux prêts à l'emploi qui sont disponibles pour une grande variété d'utilisations. Ils tendent à couvrir les besoins généraux qu'une organisation peut avoir. Un exemple de ce type de logiciel commercial est Microsoft Office. Ces solutions logicielles sont créées à des fins génériques et pour un public cible plus large. Bien qu'ils soient rentables et utiles, ils ne sont pas parfaits pour vos besoins.

Chaque entreprise a ses propres exigences, et les solutions logicielles standard peuvent ne pas y répondre. Vous pouvez vous tourner vers le développement de logiciels personnalisés pour vous assurer que vous disposez des bonnes applications. Examinons plus en détail le développement de logiciels personnalisés.

Qu'est-ce que le développement de logiciels personnalisés ?

Le développement de logiciels personnalisés consiste à planifier, construire, distribuer et développer des logiciels, en particulier pour un ensemble de clients, de tâches ou d'entreprises. Ce type de développement de logiciels personnalisés, contrairement aux logiciels standard, tente de répondre à des exigences particulières. Étant donné que COTS traite de nombreux secteurs, ces logiciels peuvent être fabriqués à plus grande échelle.

En même temps, la création d'un logiciel personnalisé peut répondre à un ensemble particulier d'exigences. Par exemple, une plateforme bancaire a été créée spécifiquement pour répondre aux besoins de la banque et de ses clients. Une telle plateforme devrait être hautement spécialisée en fonction des services et des programmes offerts par cette banque particulière. Les logiciels disponibles dans le commerce peuvent ne pas être suffisants pour cela. Dans de telles situations, la création d'un logiciel personnalisé est nécessaire. Un logiciel personnalisé est également connu sous le nom de logiciel sur mesure.

L'équipe de développement d'une entreprise ou des contractants externes se chargent souvent de créer des logiciels personnalisés. Le développement de logiciels personnalisés suit les mêmes procédures et la même méthodologie que les autres procédures de développement de logiciels. Cela comprend la collecte d'informations, l'écriture du code, son test et son déploiement. Il utilise également les mêmes approches, telles que la stratégie de développement logiciel Agile ou le développement rapide d'applications.

Certains termes souvent associés à la création de logiciels personnalisés sont la personnalisation des applications, la modernisation des applications et la gestion des applications. La personnalisation des applications est le processus de développement qui consiste à modifier des logiciels commerciaux prêts à l'emploi pour répondre à des besoins uniques. La rentabilité du développement de logiciels personnalisés d'une entreprise dépend de la modernisation des applications pour répondre aux attentes changeantes des clients et du marché. En soutenant les opérations, notamment le déploiement, la mise à niveau, l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité, et les tâches du service d'assistance, la gestion des applications accroît l'efficacité du logiciel.

Quelle est la différence entre un logiciel personnalisé et un logiciel standard ?

Comme son nom l'indique, le logiciel standard est créé à plus grande échelle et destiné à un plus grand nombre de personnes. Ils traitent des problèmes auxquels un grand nombre de personnes peuvent être confrontées. En raison de leur nature de produits de masse, ils peuvent ne pas être adaptés à vos besoins spécifiques. On trouve des logiciels packagés pour presque tous les besoins techniques, économiques, commerciaux et de mise en réseau imaginables.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du développement de logiciels commerciaux :

Simplicité d'utilisation

Les logiciels préfabriqués s'adressent à de larges publics ayant des exigences essentiellement identiques. Par exemple, des entreprises de tailles et de types différents peuvent utiliser Microsoft Word, un programme de traitement de texte très répandu qui offre des capacités, des fonctionnalités et des possibilités de personnalisation. Comme ils sont conçus pour un grand nombre de personnes, ils sont construits dans un souci de facilité d'utilisation. Ils ont également tendance à être plus populaires, de sorte que beaucoup d'autres personnes peuvent vous aider avec ce type de logiciel si vous avez des doutes.

Interface facile pour le téléchargement ou l'achat

Les logiciels prêts à l'emploi sont parfois disponibles sur les pages Web des entreprises ou proposés sous forme de service en nuage, mais ils peuvent également être regroupés et achetés dans un magasin. Nombre d'entre eux sont accessibles depuis la maison même.

Largement disponibles

Il existe des logiciels disponibles sur étagère pour toutes les plateformes utilisées par votre entreprise. Ils seront généralement compatibles avec la plupart des systèmes d'exploitation, tels que les systèmes Windows, macOS et Linux. Lorsque vous créez un logiciel personnalisé, vous devez faire attention et tenir compte du système d'exploitation que vous utilisez.

Personnalisation

Les logiciels commerciaux bien connus, comme les applications Microsoft Office, offrent un certain niveau de personnalisation afin d'améliorer l'efficacité du programme pour votre entreprise. Vous pouvez personnaliser une solution existante si vous ne souhaitez pas construire un logiciel sur mesure. C'est le cas s'il existe un site COTS qui répond à certains des critères que vous souhaitez.

Le développement de logiciels commerciaux présente de nombreux avantages si un système existant répond à vos besoins. Mais aucun d'entre eux ne s'applique si les exigences que vous avez ne sont pas satisfaites par eux. Malgré le large éventail de logiciels commerciaux disponibles, certaines entreprises ont besoin de fonctionnalités spécialisées que le développement de logiciels commerciaux ne peut offrir. Dans ce cas, elles peuvent avoir recours à la construction de logiciels personnalisés.

Les logiciels sur étagère présentent également certains problèmes. Par exemple, ils sont beaucoup plus difficiles à intégrer dans votre système. Ils peuvent également poser des problèmes si vous souhaitez augmenter ou réduire la taille de votre entreprise par la suite. Comme ils sont conçus pour une taille spécifique, il se peut que vous n'ayez besoin que de certaines de leurs fonctionnalités. Même si vous n'avez pas besoin du logiciel, il peut s'agir d'une bonne utilisation de votre budget.

Quels sont les avantages et les inconvénients du développement de logiciels personnalisés ?

Les services de développement de logiciels personnalisés peuvent vous apporter de nombreux avantages. En voici quelques-uns :

Efficacité

Sans qu'il soit nécessaire de modifier ou de personnaliser les programmes COTS, les applications logicielles personnalisées sont spécialement conçues pour faciliter les processus de développement de manière rapide et économique.

Évolutivité

Les logiciels personnalisés peuvent évoluer au fur et à mesure du développement et de l'expansion d'une entreprise ou d'un secteur. Les développeurs et les concepteurs de logiciels peuvent évaluer les demandes futures tout au long du processus de développement de la collecte des besoins. Au lieu de dépenser de l'argent pour des permis ou des adhésions séparés pour des applications groupées, ces éléments peuvent être intégrés au programme.

Réduction des coûts d'intégration

La compatibilité avec les systèmes précédents est un facteur crucial lors de l'achat d'un logiciel commercial. Supposons que le logiciel commercial ne soit pas compatible avec votre application. Dans ce cas, les entreprises devront investir plus d'argent pour acheter un logiciel qui fonctionnera avec leur infrastructure actuelle et s'y connectera. Des applications logicielles personnalisées peuvent être créées pour s'intégrer à l'environnement auquel elles sont destinées.

Sécurité

Toute entreprise et tout logiciel doivent donner la priorité à la sécurité, car personne ne veut d'un programme vulnérable. Les applications logicielles personnalisées peuvent réduire les risques potentiels en vous permettant d'inclure autant de fonctions de sécurité que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de vous fier aux mécanismes de sécurité limités d'un dispositif standard.

Liberté de contrôle et d'utilisation

Les entreprises ont un contrôle total sur l'application logicielle personnalisée grâce à la souplesse que leur confère la création d'un logiciel personnalisé en matière d'utilisation et de mise à niveau du programme. Une solution logicielle personnalisée peut être très bénéfique pour toute entreprise qui l'utilise. Cependant, il existe certains inconvénients dont les entreprises doivent être conscientes lorsqu'il s'agit de services de développement de logiciels personnalisés. Le fait de les connaître peut vous aider à faire face à ces problèmes.

Voici quelques-uns des principaux problèmes associés au processus de développement de logiciels personnalisés :

Coûts de développement élevés

Les entreprises doivent faire face à des dépenses importantes lors de la création d'un logiciel ou d'une solution logicielle personnalisée, alors que les forces du marché font baisser le prix des produits logiciels standard. Le prix d'une solution logicielle personnalisée inclut souvent les coûts d'assistance et de mise à jour. Cependant, une fois déployées, l'utilité des applications logicielles personnalisées semble l'emporter sur les dépenses de construction.

Il faut beaucoup de temps pour développer

Il faut beaucoup de temps pour concevoir un logiciel personnalisé entièrement fonctionnel pour une entreprise, car les besoins ne sont pas toujours aussi évidents qu'on pourrait le croire. Pour comprendre tous les besoins et identifier ceux qui ne sont pas clairs ou indirects, il faut consacrer beaucoup de temps à la recherche et à l'évaluation.

Risque d'employer le mauvais programmeur

Traiter avec la mauvaise personne ou la mauvaise société de développement de logiciels est un danger dans de nombreux secteurs, et pas seulement dans celui du développement de logiciels personnalisés. Vous risquez de perdre de l'argent et du temps si vous choisissez la mauvaise société de développement de logiciels. Vous risquez de choisir ceux qui offrent des services de développement de logiciels personnalisés de qualité médiocre ou amateur, car il existe de nombreuses entreprises de ce type dans le secteur. Il est donc conseillé de prendre son temps pour choisir une société de développement de logiciels. Plus de temps consacré à la recherche peut vous aider à éviter des pertes à l'avenir.

Vous pouvez choisir la bonne voie pour vous en comprenant les avantages et les inconvénients des services de développement de logiciels personnalisés. Le fait d'être conscient des inconvénients peut vous aider à prendre des mesures appropriées pour y faire face.

Quel est le processus de développement d'un logiciel personnalisé ?

Il existe de nombreux modèles de développement de logiciels, tels que la méthode en cascade, la méthode agile et la méthode en spirale. La méthode agile est la plus appréciée des trois types. Les méthodologies de développement de logiciels ont une stratégie unique pour garantir la réussite de la livraison du produit. Il existe certaines phases que chaque modèle incorpore, même si les techniques varient.

Ces phases sont les suivantes

La collecte des exigences préliminaires

C'est l'étape où les concepteurs et les développeurs comprennent les exigences du projet, les objectifs du logiciel, les utilisateurs du logiciel et les attentes du client concernant la fonctionnalité du produit final.

Planification et analyse

Pour s'assurer que le logiciel peut satisfaire toutes les demandes du client, une enquête complète doit être réalisée.

Conception technique et visuelle

L'élaboration d'une conception de système est essentielle à tout projet, car chaque solution logicielle exige une stratégie unique.

Développement de l'application

C'est ici que les développeurs de logiciels commencent à coder le logiciel tout en respectant la conception visuelle et technique.

Test

Pour trouver et réparer les erreurs, les tests sont généralement effectués une fois que le logiciel a été développé et est prêt à être diffusé.

Déploiement et maintenance

La dernière étape consiste à déployer le logiciel. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Une maintenance et des mises à jour fréquentes seront nécessaires pour maintenir le logiciel en forme.

Combien coûte le développement d'un logiciel personnalisé ?

Le processus de développement d'un logiciel personnalisé peut coûter entre 120 000 et 220 000 dollars. Ce montant n'est pas résiduel puisque les coûts de développement de logiciels personnalisés augmentent dans le monde entier. Toutefois, la méthodologie de tarification détermine le coût précis de la production de votre logiciel. C'est sur ces éléments que se fondent les modèles de tarification courants :

Les complications du problème

Le nombre d'entités, d'opérations, d'utilisateurs, la taille du programme et la façon dont ils communiquent à l'intérieur du programme constituent la complexité du logiciel. Le degré de sophistication de votre plateforme dépend de son bon fonctionnement. L'architecture UI/UX a également un impact sur la difficulté. Plus l'interface comporte d'éléments, plus elle est compliquée. Par exemple, si vous intégrez des éléments supplémentaires comme une carte ou des options de paiement, la complexité globale et le prix augmenteront.

L'emplacement de votre équipe

L'endroit où vous êtes situé joue un rôle important dans la tarification. Un autre facteur qui influe sur le coût du développement de logiciels personnalisés est le fait que vous engagiez ou non des développeurs de logiciels à distance. Par exemple, si vous êtes ouvert à l'embauche dans le monde entier, vous serez exposé à davantage de talents, et le prix peut également baisser. Cependant, vous devrez faire face à des problèmes de communication et vous assurer que les ingénieurs logiciels savent exactement ce dont ils ont besoin.

Type d'équipe de développement

Le type d'équipe de développement dont vous disposez joue un rôle important dans la détermination du prix. En général, les développeurs indépendants sont les moins chers, tandis qu'une équipe de développement interne complète est la plus coûteuse. Une équipe de développement interne comprendra exactement vos besoins et pourra vous fournir la meilleure solution, mais elle est souvent très coûteuse. L'externalisation ou l'embauche d'une équipe de développement locale peut être préférable si vous souhaitez obtenir des produits de qualité mais à un prix réduit.

Quels sont les facteurs qui influent sur le coût du développement d'un logiciel personnalisé ?

Les coûts varient d'un projet de développement de logiciel à l'autre, car la complexité et la technologie nécessaire sont différentes. En général, voici quelques-uns des principaux facteurs qui influent sur le coût du développement d'un logiciel personnalisé :

Complexité

Certains processus de développement de logiciels ne nécessiteront que des piles technologiques simples, tandis que d'autres en nécessiteront de beaucoup plus complexes. Les langages de programmation nécessaires varient également. De même, le niveau d'expertise, les outils de développement, ainsi que les licences nécessaires à la création d'un logiciel personnalisé contribuent tous au coût global du développement d'un logiciel personnalisé. Le coût augmente en fonction du niveau de complexité. Tout processus de développement de logiciel peut être soit de base, soit moyen, soit difficile en termes de complexité. Plus le nombre de caractéristiques et de fonctionnalités augmente, plus le niveau de complexité est élevé.

L'équipe avec laquelle vous travaillez

Comme indiqué ci-dessus, plus vous souhaitez que vos développeurs de logiciels soient expérimentés, plus ils coûteront cher. Un ingénieur senior ou un architecte logiciel vous coûtera beaucoup plus cher, alors qu'un développeur de niveau intermédiaire ou un stagiaire pourrait être plus abordable. Plus un développeur a d'expérience, plus il connaît de langages de programmation et meilleur sera son travail.

Marketing

Il se peut que vous n'incluiez pas les coûts de marketing et le coût initial du développement d'une solution logicielle personnalisée. Cependant, si vous voulez qu'un grand nombre de personnes utilisent votre produit ou service, vous devrez le commercialiser. Cela peut coûter jusqu'à deux ou trois fois le coût du développement d'un logiciel personnalisé. Le coût variera en fonction de votre technique de commercialisation, du marketing des médias sociaux aux pratiques de référencement sur site et hors site.

Maintenance

Votre logiciel aura besoin de maintenance tout au long de son cycle de vie. Cela inclut les coûts des mises à jour, de la maintenance de l'hôte, du support technique, etc. Si vous disposez de fonctionnalités très particulières et spécialisées, vous pouvez également vous attendre à ce que le coût de la maintenance augmente. En général, le coût de la maintenance devrait également être deux fois plus élevé que celui du développement du logiciel.

Le développement de logiciels personnalisés par no-code

Les progrès technologiques et les nouveaux cadres ont considérablement modifié la programmation en simplifiant les tâches des développeurs de logiciels. L'approche no-code est l'une de ces techniques qui prend de l'ampleur de jour en jour. Avec la transformation numérique et les plateformes no-code comme AppMaster, tout le monde peut développer des logiciels personnalisés plus rapidement et sans passer par une courbe d'apprentissage et des langages de programmation difficiles.

Le monde du développement de logiciels personnalisés évolue rapidement. Les plateformes No-code permettent aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs de créer plus facilement que jamais des applications personnalisées sans avoir besoin d'une quelconque expérience du codage. Ces plateformes vous permettent drag-and-drop composants pour créer votre application, sans qu'aucune programmation ne soit nécessaire. Il s'agit donc d'une excellente option pour les entreprises qui ont besoin d'une application personnalisée mais qui n'ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour engager un développeur.

AppMaster est la meilleure option pour le développement de logiciels personnalisés. Nous offrons un large éventail de fonctionnalités qui vous permettent de créer facilement votre propre application. Notre interface drag-and-drop permet de créer facilement des applications complexes sans aucune expérience du codage. De plus, nous disposons d'un large éventail de composants que vous pouvez utiliser pour créer votre application. Nous proposons également diverses options d'assistance pour vous aider à démarrer. Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou entrepreneur, AppMaster vous permet de créer facilement des applications personnalisées sans aucune expérience du codage.

Conclusion

Alors que de plus en plus d'entreprises se créent chaque jour, les besoins de chacune d'entre elles ne peuvent être satisfaits par les seuls logiciels existants. Le développement de logiciels personnalisés répond aux besoins des entreprises spécialisées. Avec un logiciel personnalisé, vous n'avez pas à vous inquiéter même si vos systèmes internes sont compliqués, car ces solutions s'en chargeront. Le développement de logiciels personnalisés vous permet de créer les meilleurs produits et services. Vos employés seront également plus heureux et plus satisfaits. Tout cela se traduit par un plus grand nombre de clients et une meilleure productivité.

Le développement de logiciels personnalisés ne doit pas nécessairement être inutilement coûteux. Vous pouvez envisager d'utiliser à la fois les systèmes existants et certains logiciels personnalisés pour maximiser la productivité. Le plus important est d'avoir un objectif clair concernant ce dont vous avez besoin et de garantir un bon environnement de travail à vos employés.