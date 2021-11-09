Программные решения, используемые предприятием, могут сыграть значительную роль в его успехе. Использование неуклюжих и дешевых приложений может разочаровать ваших сотрудников и пользователей. Кроме того, это может отнимать больше времени и сил. Такая система может привести к снижению уровня производительности. Именно поэтому вы должны быть осторожны и внимательны при выборе или разработке пользовательских программных решений, используемых вашей компанией.

Существует множество COTS - коммерческих готовых программ, которые доступны для широкого спектра использования. Они, как правило, покрывают общие потребности, которые могут возникнуть у организации. Примером такого коммерческого программного обеспечения является Microsoft Office. Такие программные решения создаются для общих целей и более широкой целевой аудитории. Хотя они экономически эффективны и полезны, они не идеально подходят для ваших нужд.

У каждого бизнеса есть свои требования, и готовые программные решения могут им не соответствовать. Вы можете обратиться к разработке программного обеспечения на заказ, чтобы убедиться, что у вас есть нужные приложения. Давайте рассмотрим разработку программного обеспечения на заказ более подробно.

Что такое разработка программного обеспечения на заказ?

Разработка программного обеспечения на заказ подразумевает планирование, создание, распространение и разработку программного обеспечения, особенно для определенного круга клиентов, задач или компаний. В отличие от готового программного обеспечения, такое заказное программное обеспечение разрабатывается с учетом конкретных требований. Поскольку COTS имеет дело со многими отраслями, такое программное обеспечение может производиться в больших масштабах.

В то же время создание программного обеспечения на заказ может удовлетворить определенный набор требований. Например, банковская платформа была создана специально для удовлетворения потребностей банка и его клиентов. Такая платформа должна быть узкоспециализированной в соответствии с услугами и схемами, предлагаемыми данным конкретным банком. Коммерчески доступного программного обеспечения для этого может быть недостаточно. В таких ситуациях необходимо создавать программное обеспечение на заказ. Пользовательское программное обеспечение также известно как программное обеспечение на заказ.

Созданием заказного программного обеспечения часто занимается команда разработчиков компании или внешние подрядчики. При разработке заказного программного обеспечения используются те же процедуры и методология, что и при разработке других программ. Это включает в себя сбор информации, написание кода, его тестирование и развертывание. При этом используются те же подходы, такие как стратегия разработки программного обеспечения Agile или быстрая разработка приложений.

Некоторые термины, часто связанные с разработкой пользовательского программного обеспечения, - это кастомизация приложений, модернизация приложений и управление приложениями. Кастомизация приложений - это процесс изменения готового коммерческого программного обеспечения для удовлетворения уникальных потребностей. Прибыльность разработки программного обеспечения на заказ зависит от модернизации приложений для удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов и рынка. Поддерживая операции, включая развертывание, обновление, повышение эффективности и надежности, а также обязанности службы технической поддержки, управление приложениями повышает эффективность программного обеспечения.

В чем разница между заказным и готовым программным обеспечением?

Как следует из названия, готовое программное обеспечение создается в больших масштабах и предназначено для большего количества людей. Они решают проблемы, с которыми могут столкнуться многие. Из-за своего массового характера оно не может быть адаптировано конкретно к вашим потребностям. Практически для любых технических, экономических, деловых и сетевых нужд, которые только можно себе представить, предлагаются упакованные программы.

Некоторые из основных особенностей разработки коммерческого программного обеспечения следующие:

Простота в использовании

Готовое программное обеспечение рассчитано на широкую аудиторию с по сути одинаковыми требованиями. Например, фирмы различных размеров и типов могут использовать Microsoft Word, широко распространенную текстовую программу с возможностями, функциональностью и возможностями персонализации. Поскольку такие программы создаются для многих людей, они отличаются простотой использования. Они также имеют тенденцию быть более популярными, поэтому многие другие могут помочь вам с таким программным обеспечением, если у вас возникнут сомнения.

Простой интерфейс для загрузки или покупки

Готовое программное обеспечение иногда доступно на веб-страницах компаний или предлагается в виде облачного сервиса, но его также можно купить в магазине. Многие из них можно загрузить, сидя дома.

Широко доступны

Существуют готовые пакеты программного обеспечения для любой платформы, которую использует ваша компания. Как правило, они совместимы с большинством операционных систем, таких как Windows, macOS и Linux. При создании пользовательского программного обеспечения следует быть внимательным и учитывать используемую операционную систему.

Настраиваемость

Известные коммерческие программы, такие как приложения Microsoft Office, предоставляют определенный уровень настройки для повышения эффективности программы для вашей компании. Вы можете настроить существующее решение, если не хотите создавать собственное программное обеспечение. Это применимо, если существует COTS, который соответствует некоторым из нужных вам критериев.

Коммерческая разработка программного обеспечения имеет много преимуществ, если существующая система соответствует вашим требованиям. Но ни одно из них не применимо, если имеющиеся у вас требования не удовлетворяются ими. Несмотря на широкий спектр доступного коммерческого программного обеспечения, некоторым компаниям требуются специализированные функции, которые коммерческая разработка программного обеспечения предложить не может. В этом случае они могут воспользоваться созданием специализированного программного обеспечения.

Готовое программное обеспечение также имеет некоторые проблемы. Например, их гораздо сложнее интегрировать в вашу систему. Они также могут вызвать проблемы, если вы захотите впоследствии увеличить или уменьшить масштаб. Поскольку они созданы для конкретного размера, вам могут понадобиться только некоторые из их возможностей. Даже если вам не нужно программное обеспечение, оно может быть полезным для вашего бюджета.

Каковы плюсы и минусы разработки программного обеспечения на заказ?

Существует множество преимуществ, которые могут дать вам услуги по разработке программного обеспечения на заказ. Вот некоторые из них:

Эффективность

Не требуя модификации или настройки программ COTS, заказные программные приложения специально разработаны для того, чтобы помочь процессам разработки быстро и экономично.

Масштабируемость

Заказное программное обеспечение может расширяться по мере развития и расширения компании или отрасли. Разработчики и проектировщики программного обеспечения могут оценивать будущие потребности вместе с процессом сбора требований. Вместо того чтобы тратить деньги на отдельные разрешения или членство для приложений в комплекте, эти элементы могут быть интегрированы в программу.

Снижение затрат на интеграцию

Совместимость с предыдущими системами является решающим фактором при покупке коммерческого программного обеспечения. Предположим, что коммерческое программное обеспечение не совместимо с вашим приложением. В этом случае предприятиям придется вложить больше денег в покупку программного обеспечения, которое будет работать с их текущей инфраструктурой и соединяться с ней. Пользовательские программные приложения могут быть созданы для интеграции с той средой, для которой они предназначены.

Безопасность

Любая компания и часть программного обеспечения должны уделять приоритетное внимание безопасности, поскольку никто не хочет иметь уязвимую программу. Пользовательские программные приложения могут снизить потенциальные риски, позволяя вам включить столько функций безопасности, сколько вы пожелаете. Вам не придется полагаться на ограниченные механизмы безопасности готового устройства.

Свобода контроля и использования

Компании имеют полный контроль над заказным программным приложением благодаря гибкости, которую дает создание заказного программного обеспечения для использования и обновления программы. Заказное программное решение может принести большую пользу любой компании, которая его использует. Однако существуют некоторые недостатки, о которых предприятия должны знать, когда речь идет об услугах по разработке программного обеспечения на заказ. Знание о них может помочь вам справиться с такими проблемами.

К основным проблемам, связанным с процессом разработки программного обеспечения на заказ, относятся:

Высокая стоимость разработки

Компании несут значительные расходы при создании программного обеспечения или заказного программного решения, в то время как рыночные силы снижают цены на готовые программные продукты. Цена заказного программного решения часто включает в себя расходы на поддержку и обновления. Однако после развертывания полезность пользовательских программных приложений перевешивает затраты на их создание.

Требуется много времени на разработку

Разработка полностью функционального программного обеспечения для фирмы занимает много времени, поскольку потребности не всегда так очевидны, как может показаться. Чтобы понять все потребности и выявить те, которые являются неясными или косвенными, необходимо потратить значительное количество времени на исследования и оценку.

Риск найма неправильного программиста

Работа с неправильным человеком или компанией по разработке программного обеспечения представляет опасность во многих отраслях, а не только в разработке программного обеспечения на заказ. При выборе неправильной компании по разработке программного обеспечения могут быть потрачены впустую и деньги, и время. Вы можете выбрать тех, кто предлагает некачественные или дилетантские услуги по разработке программного обеспечения на заказ, поскольку в отрасли существует множество таких фирм. Поэтому при выборе компании по разработке программного обеспечения рекомендуется не торопиться. Больше времени, потраченного на исследования, поможет вам избежать потерь в будущем.

Вы можете выбрать правильный путь, понимая плюсы и минусы услуг по разработке программного обеспечения на заказ. Знание недостатков поможет вам принять надлежащие меры для их устранения.

Каков процесс разработки заказного программного обеспечения?

Существует множество различных моделей разработки программного обеспечения, таких как водопад, гибкая разработка программного обеспечения и спиральная модель. Метод agile является наиболее популярным из всех трех типов. Методологии разработки программного обеспечения имеют уникальную стратегию, гарантирующую успешную сдачу продукта. Существуют определенные этапы, которые включает в себя каждая модель, даже если методы различаются.

К ним относятся:

Сбор предварительных требований

Это этап, на котором дизайнеры и разработчики понимают требования проекта, цели программного обеспечения, пользователей программного обеспечения и ожидания клиентов в отношении функциональности конечного продукта.

Планирование и анализ

Чтобы гарантировать, что программное обеспечение сможет удовлетворить каждый запрос клиента, необходимо провести всестороннее исследование.

Технический и визуальный дизайн

Разработка дизайна системы необходима для любого начинания, поскольку каждое программное решение требует уникальной стратегии.

Разработка приложения

Здесь разработчики программного обеспечения приступают к кодированию программного обеспечения, придерживаясь при этом визуального и технического дизайна.

Тестирование

Чтобы найти и устранить любые ошибки, тестирование обычно проводится после того, как программное обеспечение разработано и готово к выпуску.

Развертывание и поддержка

Последним шагом является развертывание программного обеспечения. Однако на этом работа не заканчивается. Для поддержания программного обеспечения в рабочем состоянии потребуется частое обслуживание и обновления.

Сколько стоит разработка программного обеспечения на заказ?

Процесс разработки программного обеспечения на заказ может стоить от $120 000 до $220 000. Эта сумма не является остаточной, поскольку стоимость разработки программного обеспечения на заказ растет во всем мире. Однако ценовая методология определяет точную стоимость производства вашего программного обеспечения. Именно на этом основаны распространенные модели ценообразования:

Сложность задачи

Количество сущностей, операций, пользователей, размер программы и то, как они взаимодействуют внутри программы, составляют сложность программного обеспечения. Сложность вашей платформы зависит от того, насколько хорошо она работает. Архитектура UI/UX также влияет на сложность. Чем больше элементов в интерфейсе, тем он сложнее. Например, если вы включаете дополнительные элементы, такие как карта или варианты оплаты, общая сложность и цена увеличиваются.

Местонахождение вашей команды

Место, где вы находитесь, играет большую роль в ценообразовании. Еще одним фактором, влияющим на стоимость разработки заказного программного обеспечения, является то, нанимаете ли вы разработчиков программного обеспечения удаленно или нет. Например, если вы открыты для найма специалистов со всего мира, вы сможете воспользоваться услугами более талантливых специалистов, и цена также может снизиться. Однако вам придется решать вопросы коммуникации и убедиться, что инженеры-программисты точно знают, что им нужно.

Тип команды разработчиков

Тип команды разработчиков играет важную роль в определении цены. Как правило, внештатные разработчики являются самыми дешевыми, в то время как штатная команда разработчиков - самая дорогая. Штатная команда разработчиков точно поймет ваши потребности и сможет предложить вам лучшее решение, но это часто очень дорого. Аутсорсинг или наем местной команды разработчиков может быть лучше, если вы хотите получить качественный продукт, но по более низкой цене.

Какие факторы влияют на стоимость разработки программного обеспечения на заказ?

Различные проекты по разработке программного обеспечения будут иметь разную стоимость, поскольку сложность и необходимые технологии будут отличаться. В целом, вот некоторые из основных факторов, которые влияют на стоимость разработки программного обеспечения на заказ:

Сложность

Некоторые процессы разработки программного обеспечения требуют только простых технологических стеков, в то время как другие - гораздо более сложных. Необходимые языки программирования также будут меняться. Уровень квалификации, инструменты разработки, а также лицензии, необходимые для создания заказного программного обеспечения, также вносят свой вклад в общую стоимость разработки заказного программного обеспечения. В зависимости от уровня сложности стоимость будет увеличиваться. Любой процесс разработки программного обеспечения может быть либо базовым, либо средним, либо сложным по сложности. По мере увеличения количества функций и возможностей уровень сложности также повышается.

Команда, с которой вы работаете

Как уже упоминалось выше, чем опытнее должны быть разработчики программного обеспечения, тем дороже они будут стоить. Старший инженер или архитектор программного обеспечения обойдется вам гораздо дороже, в то время как разработчик среднего уровня или стажер может быть более доступным. Чем больше опыта у разработчика, тем больше языков программирования он знает, и тем качественнее будет его работа.

Маркетинг

Вы можете не учитывать расходы на маркетинг и первоначальные затраты на разработку индивидуального программного решения. Однако, если вы хотите, чтобы вашим продуктом или услугой воспользовалось большое количество людей, вам необходимо провести маркетинг. Это может стоить вдвое или даже втрое дороже, чем разработка программного обеспечения на заказ. Стоимость будет зависеть от маркетинговых методов, от маркетинга в социальных сетях до SEO-практик на сайте и за его пределами.

Обслуживание

Ваше программное обеспечение будет нуждаться в обслуживании на протяжении всего жизненного цикла. Сюда входят расходы на обновления, обслуживание хоста, техническую поддержку и многое другое. Если у вас очень специфическая и специализированная функциональность, вы также можете ожидать увеличения стоимости обслуживания. Как правило, ожидается, что стоимость обслуживания также будет вдвое выше стоимости разработки программного обеспечения.

Разработка программного обеспечения на заказ no-code

Технологический прогресс и новые платформы значительно изменили программирование, упростив обязанности разработчиков программного обеспечения. Подход no-code подход - одна из таких методик, которая с каждым днем набирает обороты. Благодаря цифровой трансформации и платформам no-code, таким как AppMaster, каждый может разрабатывать программное обеспечение на заказ быстрее и без сложного изучения языков программирования.

Мир разработки пользовательского программного обеспечения быстро меняется. No-code платформы делают создание пользовательских приложений для владельцев бизнеса и предпринимателей проще, чем когда-либо, не требуя опыта кодирования. Эти платформы позволяют вам drag-and-drop компоненты для создания вашего приложения, при этом программирование не требуется. Это делает их отличным вариантом для компаний, которым необходимо приложение на заказ, но у них нет времени или ресурсов для найма разработчика.

AppMaster является лучшим вариантом для разработки программного обеспечения на заказ. Мы предлагаем широкий спектр функций, которые позволяют легко создать собственное приложение. Наш интерфейс drag-and-drop позволяет легко создавать сложные приложения без опыта кодирования. Кроме того, у нас есть широкий выбор компонентов, которые вы можете использовать для создания своего приложения. Мы также предлагаем различные варианты поддержки, чтобы помочь вам начать работу. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса или предпринимателем, AppMaster позволяет легко создавать пользовательские приложения без какого-либо опыта кодирования.

Заключение

Поскольку с каждым днем создается все больше компаний, потребности каждой из них невозможно удовлетворить только с помощью существующего программного обеспечения. Разработка программного обеспечения на заказ удовлетворяет потребности специализированных компаний. С заказным программным обеспечением вам не нужно беспокоиться, даже если ваши внутренние системы сложны, поскольку такие решения позаботятся об этом. Разработка программного обеспечения на заказ позволяет создавать лучшие продукты и услуги. Ваши сотрудники будут счастливее и довольнее. Все это приводит к увеличению числа клиентов и повышению производительности.

Разработка программного обеспечения на заказ не обязательно должна быть неоправданно дорогой. Вы можете рассмотреть возможность использования как существующих систем, так и определенного программного обеспечения, разработанного на заказ, для повышения производительности. Самое главное - иметь четкую цель относительно того, что вам нужно, и обеспечить хорошие условия для работы ваших сотрудников.